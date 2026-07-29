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Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

08:34 29/07/2026
Ông Hoàng Trung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.
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Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Công an, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác."

Diễn biến này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ NhoNho, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Các bị can còn can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Theo Cơ quan điều tra, những hành vi sai phạm trên gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Từ kết quả điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu về tội "Nhận hối lộ," quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị-Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác," quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước./.

Theo vietnamplus.vn Copy link
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