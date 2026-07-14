Bộ Công an mở rộng hợp tác về phòng chống tội phạm, gìn giữ hòa bình với các đối tác

Trong các ngày từ 05-11/7/2926, tại New York, Hoa Kỳ, bên lề Hội nghị thượng đỉnh người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Liên Hợp Quốc lần thứ V (UNCOPS 2026), Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có các buổi gặp, làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix; Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc Faisal Shahkar; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bangladesh Salahuddin Ahmed; Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lăng Chí Phong và quyền Tư lệnh Cảnh sát Samoa Leiataua Samuelu Afamasaga.

Tại các cuộc làm việc, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan Cảnh sát các nước cũng như các cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc đã tập trung trao đổi về phối hợp xử lý những thách thức do tội phạm xuyên quốc gia và các vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra; truy bắt đối tượng truy nã; hỗ trợ Việt Nam phái cử sĩ quan Cảnh sát tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các đối tác tiếp tục hỗ trợ tổ chức những chương trình tập huấn, nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc; ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đồng thời quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc Faisal Shahkar

* Trong thời gian ở New York, Đoàn công tác Bộ Công an cũng làm việc với lãnh đạo Cơ quan An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Trưởng Bộ phận Tuyển chọn, Tuyển dụng thuộc Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Bangladesh

Các Bên đã trao đổi về khả năng thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ trong các lĩnh vực bảo vệ yếu nhân, phòng, chống tội phạm mạng, mua bán người và tội phạm ma túy; đồng thời phối hợp đào tạo, huấn luyện sĩ quan Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lăng Chí Phong

Các đối tác đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng. Việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, trong năm 2025 được nhìn nhận là dấu mốc quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trước những thách thức an ninh mới.

Các đối tác đồng thời ghi nhận hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và quyền Tư lệnh Cảnh sát Samoa Leiataua Samuelu Afamasaga.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles Matthew Hale.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị hai Bên tăng cường kết nối giữa thành phố Los Angeles, bang California với các địa phương và cơ quan chức năng của Việt Nam; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn trong quản trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng....

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles Matthew Hale

Trong chương trình làm việc tại thành phố Los Angeles, Đoàn đại biểu Bộ Công an cũng đã đến thăm quan Công ty Ryvid - công ty chuyên nghiên cứu, phát triển mô tô điện của Hoa Kỳ.