Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ

09:52 27/02/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 26/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ.

Ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Dẫn độ (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026). Để triển khai thi hành Luật Dẫn độ (Luật) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ thực hiện công tác dẫn độ cũng như nhận thức của Nhân dân. 

Kế hoạch tập trung vào rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dẫn độ; rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội; tổ chức thi hành các quyết định tiếp nhận, chuyển giao người bị dẫn độ...

Trong đó, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật; Nghị định của Chính phủ quy định về chi phí thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự;...trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Các Bộ ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ sẽ triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dẫn độ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội; biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết.

Tổ chức tập huấn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, quản lý thi hành án hình sự, cán bộ trực tiếp làm công tác dẫn độ, cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho Nhân dân.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội ở Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài và các đối tượng phạm tội ở nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam; hướng dẫn lập, kiểm tra, gửi yêu cầu dẫn độ của Việt Nam đến nước ngoài và hướng dẫn lập, tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu dẫn độ của nước ngoài gửi đến Việt Nam và tổ chức thi hành các quyết định tiếp nhận, chuyển giao người bị dẫn độ; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình thi hành Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết...

Luật Dẫn độ
