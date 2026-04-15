Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ông Lê Minh Trí: Sẽ sửa Bộ luật Hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo

08:00 15/04/2026
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nên xử lý sai phạm cần có quan điểm, chế tài phù hợp, vừa bảo vệ, chia sẻ rủi ro nhưng vẫn nghiêm minh.

Ban Bí thư sáng nay chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trình bày chuyên đề về Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Xem xét giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt với sai phạm không vụ lợi

Mở đầu, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ rất cao và đã trở thành một phong trào mạnh mẽ. Không chỉ ở cấp Trung ương mà nhiều địa phương cũng làm tốt. Tổng Bí thư là biểu tượng, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của cuộc đấu tranh này.

Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường, xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước, xử lý hình sự.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trình bày chuyên đề

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, Nghị quyết xác định mục tiêu: “Kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Chúng ta kiên quyết chống tham nhũng nhưng không bó cứng đến mức cán bộ không dám làm. Phải vừa chống được tham nhũng nhưng phải vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Chống tham nhũng phải nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng niềm tin thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh".

Cách tiếp cận như trên nhằm để đạt được yêu cầu cho đa số người dân, doanh nghiệp an tâm, phấn khởi, muốn làm để đóng góp cho phát triển của đất nước. Người không ngay ngắn, kẻ gian phải biết sợ, không dám sai phạm.

Về quan điểm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, một nội hàm mới trong Nghị quyết là quan điểm: “Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả”.

Theo ông Trí, việc xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp là nhằm bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khuyến khích kiến tạo phát triển.

Ông cho rằng, xác định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới và kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nên trong xử lý sai phạm cần có quan điểm, chế tài phù hợp, vừa bảo vệ, chia sẻ rủi ro, khoan dung với thất bại, vừa phải xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị

Vì vậy, Nghị quyết đã xác định nhiệm vụ sắp tới phải sửa đổi Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung và xem xét giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với các sai phạm không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm.

Đồng thời, ông Trí cho biết, xác định rõ quan điểm xử lý sai phạm theo mức độ từ thấp đến cao, ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, tổ chức. Trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì cho phép chủ động áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước, nhưng có thời hạn thực hiện cụ thể và là căn cứ quan trọng để xem xét biện pháp xử lý tiếp theo.

Yêu cầu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Về các giải pháp phòng ngừa, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Nghị quyết xác định chủ trương chuyển mạnh từ “chống” là chủ yếu sang “phòng ngừa từ gốc là căn bản”, "kiểm soát quyền lực là cốt lõi, là trụ cột xuyên suốt".

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để “không muốn” tham nhũng bằng giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; “không thể” tham nhũng bằng cơ chế chặt chẽ, minh bạch; “không dám” tham nhũng bằng kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh; “không cần” tham nhũng bằng chính sách đãi ngộ hợp lý.

Ông Trí cho biết, có 3 giải pháp mới liên quan đến xử lý, quản lý, đánh giá cán bộ. Thứ nhất, kịp thời thay thế, cho từ chức với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, có biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu. Thứ hai, xử lý nghiêm cán bộ chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, quan liêu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Theo ông, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm.

Về phòng, chống lãng phí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Nghị quyết đưa ra yêu cầu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội. Ngoài ra, nghị quyết yêu cầu chú trọng phòng, chống lãng phí các nguồn lực vật chất như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí... Đáng chú ý là quan điểm chú trọng chống lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội phát triển.

Về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, nơi nào, ngành nào, đơn vị nào mà cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh với cái sai, dám bảo vệ cái đúng và quan tâm coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì ở đó sẽ có sự chuyển biến tích cực, kết quả cả phòng và chống sẽ tốt.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ong-le-minh-tri-se-sua-bo-luat-hinh-su-de-bao-ve-nguoi-doi-moi-sang-tao-2506000.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

