Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Sáng 12-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội thống nhất bổ sung bốn nội dung vào chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm:

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam;

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công;

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung bốn nội dung nói trên vào chương trình kỳ họp.

Việc đề xuất này căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội; thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nội quy Kỳ họp Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế để kịp thời triển khai các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành một số nội dung liên quan cho phù hợp, bố trí thêm nội dung vào những phiên họp hiện đang có khoảng thời gian dự phòng và đề nghị Quốc hội làm việc thêm 1/2 ngày.

Dự kiến, kỳ họp Quốc hội bế mạc vào chiều ngày 23-4.