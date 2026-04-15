Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

08:00 15/04/2026
Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Sáng 12-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

a1-1776223765.png

Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Theo đó, Quốc hội thống nhất bổ sung bốn nội dung vào chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm:

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam;

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công;

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung bốn nội dung nói trên vào chương trình kỳ họp.

Việc đề xuất này căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội; thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nội quy Kỳ họp Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế để kịp thời triển khai các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành một số nội dung liên quan cho phù hợp, bố trí thêm nội dung vào những phiên họp hiện đang có khoảng thời gian dự phòng và đề nghị Quốc hội làm việc thêm 1/2 ngày.

Dự kiến, kỳ họp Quốc hội bế mạc vào chiều ngày 23-4.

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

Mười năm sau APEC 2017, Việt Nam trở lại vai trò nước chủ nhà APEC, với quy mô và cách chuẩn bị tầm vóc hơn, lấy Phú Quốc làm trung tâm với nhiều hạng mục lớn do Tập đoàn Sun Group đầu tư. APEC 2027 không chỉ là một hội nghị, mà là cách Việt Nam đầu tư cho vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

Triết lý coi gia đình là nền tảng và ưu tiên sự ổn định thay vì lợi nhuận ngắn hạn được cho là bí quyết giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tồn tại hàng trăm năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 14/4, Bộ Giáo dục (Trung Quốc) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) đã tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chính sách tại Trường Đại học Thanh Hoa.

Ông Lê Minh Trí: Sẽ sửa Bộ luật Hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nên xử lý sai phạm cần có quan điểm, chế tài phù hợp, vừa bảo vệ, chia sẻ rủi ro nhưng vẫn nghiêm minh.

SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ kinh doanh đang đối mặt với áp lực phải nhanh chóng tách bạch dòng tiền và số hóa vận hành. Đáp ứng nhu cầu này, SeABank đã ra mắt gói giải pháp toàn diện tích hợp từ tài khoản, giải pháp thanh toán SeAPayment đến tín dụng, giúp tiểu thương đơn giản hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và sẵn sàng tuân thủ quy định mới.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

