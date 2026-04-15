Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

08:00 15/04/2026
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 14/4, Bộ Giáo dục (Trung Quốc) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) đã tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chính sách tại Trường Đại học Thanh Hoa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa - Ảnh: TTXVN

Tham dự sự kiện có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; cùng dự có đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; lãnh đạo Bộ Giáo dục Trung Quốc và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; cùng đông đảo giáo sư, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thanh Hoa.

Phát biểu trước giảng viên và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ Đại học Thanh Hoa là ngôi trường đã đào tạo ra những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Trung Quốc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống đạo nghĩa. Tạo hóa đã đặt hai đất nước, hai dân tộc mãi mãi ở cạnh nhau. Địa lý đã gắn bó chúng ta bằng núi liền núi, sông liền sông; lịch sử đã gắn bó chúng ta qua mấy nghìn năm bang giao. Nhân dân hai nước đã bền bỉ nuôi dưỡng mối quan hệ ấy bằng tình cảm chân thành và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là nhận thức nhất quán, là sự lựa chọn xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên phạm vi toàn thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thấy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Việt Nam với Đại học Thanh Hoa đang có những bước phát triển rất tích cực. Lãnh đạo hai bên đều nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là những bước đi rất đúng hướng, rất cần thiết và cần tiếp tục được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Hiện nay có khoảng 25.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc. Con số đó cho thấy chiều sâu ngày càng lớn của giao lưu giáo dục giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, trong đó có các bạn đang học tại Đại học Thanh Hoa, đều là những nhịp cầu hữu nghị, là những sứ giả văn hóa, là những đại diện cho tinh thần hiếu học, cầu thị và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi sinh viên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn cũng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thấy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Việt Nam với Đại học Thanh Hoa đang có những bước phát triển rất tích cực - Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn. Quan hệ giữa hai nước muốn phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài thì trước hết phải được đặt trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau, sự thấu hiểu giữa nhân dân hai nước và quyết tâm chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Hữu nghị muốn bền lâu thì phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải được nuôi dưỡng trong lòng nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Chính vì vậy, cùng với trao đổi đoàn cấp cao, cùng với hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, giao lưu học giả, giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch; để mỗi người dân hai nước, mỗi người trẻ của hai nước đều thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu; cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút tại Đại học Thanh Hoa - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045; khẳng định đặc biệt coi trọng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực mà hai bên có thể bổ sung cho nhau và cùng phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bán dẫn, tự động hóa, robot, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch và các ngành công nghệ chiến lược khác; mong muốn thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc sẽ không chỉ mạnh hơn về thương mại và đầu tư, mà còn mạnh hơn về tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.

Trong định hướng đó, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là lĩnh vực ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong thế kỷ XXI, Việt Nam cần một thế hệ mới có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế. Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ của mình được học tập, nghiên cứu tại các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu hai nước chụp ảnh chung - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần làm sâu sắc hơn nữa kết nối hữu nghị giữa thanh niên hai nước, để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng kế thừa hữu nghị, đồng thời là lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai; mong thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc không chỉ học hỏi lẫn nhau, mà còn cùng nhau sáng tạo, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải những bài toán lớn của phát triển, từ giáo dục, y tế, môi trường, năng lượng, đô thị thông minh đến nông nghiệp xanh và kinh tế số. Cùng với mở rộng hợp tác, hai bên cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường phối hợp chiến lược và xử lý tốt những vấn đề còn khác biệt.

Kế thừa đúng đắn di sản hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, lấy lòng tin làm nền tảng, lấy hợp tác thực chất làm động lực, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm đột phá, lấy thanh niên làm cầu nối của tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, lành mạnh, ổn định và bền vững lâu dài; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký sổ lưu bút bày tỏ ấn tượng và khâm phục trước tinh thần cống hiến hết mình của các thầy cô giáo và sự hiếu học của các em sinh viên để tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng và hiệu quả; ấn tượng với tinh thần Thanh Hoa “tự cường bất tức, hậu đức tải vật”, cũng là giá trị tinh thần cao đẹp mà nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng chia sẻ.

 

Cùng chủ đề
Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sự kiện - Chính sách
Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phát...

Gần 2,2 triệu đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 Sự kiện - Chính sách
Gần 2,2 triệu đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm" Sự kiện - Chính sách
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

Tại phiên thảo luận sáng 12/4, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về...

Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư Sự kiện - Chính sách
Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Quy định 20 về thi hành Điều lệ Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban...

Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên Sự kiện - Chính sách
Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Ngày 8/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy...

Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một...

Mới cập nhật
APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

Mười năm sau APEC 2017, Việt Nam trở lại vai trò nước chủ nhà APEC, với quy mô và cách chuẩn bị tầm vóc hơn, lấy Phú Quốc làm trung tâm với nhiều hạng mục lớn do Tập đoàn Sun Group đầu tư. APEC 2027 không chỉ là một hội nghị, mà là cách Việt Nam đầu tư cho vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

Triết lý coi gia đình là nền tảng và ưu tiên sự ổn định thay vì lợi nhuận ngắn hạn được cho là bí quyết giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tồn tại hàng trăm năm.

10 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Ông Lê Minh Trí: Sẽ sửa Bộ luật Hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo

Ông Lê Minh Trí: Sẽ sửa Bộ luật Hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nên xử lý sai phạm cần có quan điểm, chế tài phù hợp, vừa bảo vệ, chia sẻ rủi ro nhưng vẫn nghiêm minh.

10 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ kinh doanh đang đối mặt với áp lực phải nhanh chóng tách bạch dòng tiền và số hóa vận hành. Đáp ứng nhu cầu này, SeABank đã ra mắt gói giải pháp toàn diện tích hợp từ tài khoản, giải pháp thanh toán SeAPayment đến tín dụng, giúp tiểu thương đơn giản hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và sẵn sàng tuân thủ quy định mới.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

