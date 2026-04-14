SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

14:42 14/04/2026
Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ kinh doanh đang đối mặt với áp lực phải nhanh chóng tách bạch dòng tiền và số hóa vận hành. Đáp ứng nhu cầu này, SeABank đã ra mắt gói giải pháp toàn diện tích hợp từ tài khoản, giải pháp thanh toán SeAPayment đến tín dụng, giúp tiểu thương đơn giản hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và sẵn sàng tuân thủ quy định mới.

"Gỡ nút thắt" tài chính trước giờ G

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC, việc thông báo tài khoản kinh doanh không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là bước chuyển từ hình thức thuế khoán sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu thực tế.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch đều cần được ghi nhận minh bạch, có thể đối soát khi cần thiết. Tuy nhiên, thực tế nhiều hộ kinh doanh vẫn đang sử dụng chung một tài khoản cho cả chi tiêu cá nhân và hoạt động kinh doanh, dẫn đến khó kiểm soát dòng tiền và tiềm ẩn rủi ro sai lệch khi kê khai thuế.

Trong bối cảnh đó, việc sở hữu tài khoản kinh doanh riêng biệt kết hợp cùng các giải pháp quản lý thanh toán và báo cáo doanh thu chuyên sâu của SeABank được xem là bước khởi đầu quan trọng. Giải pháp này không chỉ giúp chủ hộ tách bạch hoàn toàn dòng tiền cá nhân và kinh doanh, mà còn tự động hóa việc ghi nhận doanh thu, từ đó đáp ứng đầy đủ và chuẩn xác yêu cầu thông báo tài khoản với cơ quan quản lý.

SeAPayment - “Trợ lý số” quản lý thanh toán đa điểm bán 24/7

Không dừng lại ở việc cung cấp tài khoản, SeABank phát triển hệ thống quản lý thanh toán SeAPayment như “hạt nhân” của gói giải pháp, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi từ ghi chép thủ công sang quản trị số hóa toàn diện 24/7. Công cụ này giúp chủ shop tạo mã QR linh hoạt theo từng điểm bán hoặc đơn hàng, thiết lập sẵn số tiền và nội dung thanh toán. Khách hàng chỉ cần quét và xác nhận, giúp tăng trải nghiệm thanh toán và hạn chế tối đa sai sót.

Điểm nhấn đáng chú ý của SeAPayment nằm ở tính năng thông báo giao dịch bằng âm thanh tức thì. Thay vì phải dừng tay kiểm tra điện thoại hay lo ngại rủi ro từ các hình ảnh xác nhận chuyển tiền giả mạo, chủ cửa hàng sẽ nhận được thông báo tiền về qua loa với giọng nói được cá nhân hóa theo vùng miền Bắc - Trung - Nam. Sự hỗ trợ này giúp các chủ shop rảnh tay phục vụ khách hàng, đồng thời tạo nên sự an tâm tuyệt đối trong những khung giờ cao điểm.

Hơn thế nữa, bài toán quản trị chuỗi cũng được giải quyết triệt để thông qua khả năng quản lý đa điểm bán và phân quyền nhân viên trên cùng một ứng dụng. Dù ở bất cứ đâu, chủ hộ vẫn có thể theo dõi biến động giao dịch và báo cáo doanh thu theo thời gian thực của từng cửa hàng hoặc nhân viên trên cả điện thoại lẫn máy tính. Nhờ hệ sinh thái dữ liệu được ghi nhận chuẩn xác, việc tổng hợp báo cáo phục vụ kê khai thuế cũng trở nên nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Bùng nổ ưu đãi - Tiếp sức hộ kinh doanh

Để khích lệ các hộ kinh doanh chủ động chuẩn hóa tài khoản trước thời hạn quy định, SeABank triển khai chuỗi đặc quyền hấp dẫn. Ngân hàng dành tặng kho tài khoản số đẹp trị giá tới 3 triệu đồng cho cá nhân kinh doanh hoặc miễn phí hoàn toàn tài khoản 10 số cho các hộ kinh doanh. Từ nay đến 30/4/2026, ngay khi mở mới tài khoản và duy trì số dư tối thiểu từ 100.000 đồng trong tháng đầu tiên, khách hàng sẽ nhận được quà tặng tri ân ý nghĩa từ SeABank.

 Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội được hoàn 100% phí loa thông báo biến động số dư khi duy trì  số dư từ 15 triệu đồng và phát sinh tối thiểu 100 giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày thu phí dịch vụ. Cùng với đó, khách hàng được miễn phí trọn đời phí sử dụng giải pháp SeAPayment, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành dài hạn.

Đặc biệt, chương trình “Tích lũy tháng vàng - Nhận hoàn tiền triệu” mang đến ưu đãi lũy kế lên đến 1 triệu đồng cho những cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có dòng tiền dồi dào. Khi đáp ứng điều kiện ≥ 30 giao dịch/tháng, doanh thu, số dư bình quân, số dư ngày cuối tháng ≥ 30 triệu đồng, khách hàng sẽ được hoàn 200.000 đồng với tích lũy 1 tháng vàng, 500.000 đồng với tích lũy 2 tháng vàng liên tiếp và 1 triệu đồng với tích lũy 3 tháng vàng liên tiếp.

Để giải quyết bài toán vốn, SeABank còn cung cấp các gói vay tín chấp lên đến 300 triệu đồng, không cần tài sản đảm bảo hoặc vay thế chấp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,8%/năm, cam kết phê duyệt siêu tốc trong vòng 8 giờ làm việc.

Với “Gói giải pháp toàn diện dành cho hộ kinh doanh”, SeABank mang đến một hệ sinh thái đồng bộ - nơi tài khoản, thanh toán, quản lý và vốn được kết nối chặt chẽ. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp gói giải pháp này với các tính năng đột phá như tích hợp xuất hóa đơn điện tử trực tiếp, hỗ trợ kê khai thuế ngay trên nền tảng số và đồng bộ hóa toàn diện dẽ liệu bán hàng - tài chính - thuế giúp hộ kinh doanh tự tin bứt phá trong kỷ nguyên kinh tế số.

Để thực hiện chuẩn hóa tài khoản và nhận ưu đãi, các hộ kinh doanh có thể đăng ký tại các chi nhánh và phòng giao dịch SeABank trên toàn quốc hoặc gọi tới tổng đài hỗ trợ khách hàng cá nhân 1900.555.587 để được tư vấn trực tiếp.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Gần 2,2 triệu đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay (13/4).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

Tại phiên thảo luận sáng 12/4, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ thêm ý kiến đại biểu nêu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng, gắn với phương châm "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm".

Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Quy định 20 về thi hành Điều lệ Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành cho phép thực hiện thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Ngày 8/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng.

