Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

08:41 27/03/2026
Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS.

Bước đầu công an xác định, các đối tượng trong đường dây đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Trong hai ngày 20, 21/3, nhiều tổ công tác tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 người liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng; ngăn chặn được việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Các bị can: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân (từ trái sang)

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold) và một số đối tượng đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội Rửa tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Cùng chủ đề
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng Bên khung cửa tư pháp
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương...

Triển khai thi hành 2 Luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Bên khung cửa tư pháp
Triển khai thi hành 2 Luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 459/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi...

Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Bên khung cửa tư pháp
Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Trong khuôn khổ các hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian...

Đề xuất quy định về giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ Bên khung cửa tư pháp
Đề xuất quy định về giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Bên khung cửa tư pháp
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 3/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực...

Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới Bên khung cửa tư pháp
Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...

Mới cập nhật
Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Từ cuối năm 2025 đến nay, các nhà đầu tư cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc “ăn nên làm ra” khi quỹ căn luôn được lấp đầy dù giá thuê neo cao. Đây là “trái ngọt” mà những nhà đầu tư “đón sóng” du lịch đảo Ngọc từ nhiều năm trước đang nhận được.

2 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026” nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: đội ngũ người làm báo phải chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công trên mặt trận thông tin, dựa trên nền tảng lý luận vững, nghiệp vụ tinh và làm chủ công nghệ số.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ chính sách Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

PGS.TS Trần Đình Thiên: Thể chế phải đi trước để mở đường tăng trưởng mới

PGS.TS Trần Đình Thiên: Thể chế phải đi trước để mở đường tăng trưởng mới

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Việt Nam cần thay đổi mô hình phát triển, trong đó thể chế phải đi trước mở đường để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng mới bền vững.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Từ định hướng lớn đến yêu cầu hành động thực chất

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Từ định hướng lớn đến yêu cầu hành động thực chất

Nhiều chuyên gia cho rằng các nội dung được Trung ương thông qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đặc biệt ở các định hướng về phát triển nhanh và bền vững, chuyển đổi xanh...

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

