Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Niềm tin trước ngày hội lớn

09:00 06/03/2026
Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo. Cử tri, nhân dân đặt kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu Quốc hội đủ tâm - tầm - tài để góp phần xây dựng Quốc hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...
1-1772782032.jpg

Trước thềm bầu cử, trên nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Hà Nội, sắc cờ rực rỡ cùng băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Quang Vinh.

Trên nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Hà Nội, sắc cờ rực rỡ cùng băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đang được hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, chu đáo. Phòng phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện. Các thành viên tổ bầu cử thường xuyên túc trực, sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

Ông Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù cho biết, kỳ bầu cử lần này diễn ra đồng thời ở ba cấp nên lượng thông tin về ứng cử viên khá lớn. Để giúp cử tri nắm rõ quy trình, cách thức bỏ phiếu, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

“MTTQ đã lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội; phát tài liệu và hướng dẫn trực tiếp để bà con hiểu rõ quyền và trách nhiệm của cử tri. Đặc biệt, chúng tôi phổ biến cụ thể cách gạch phiếu, cách lựa chọn đúng số lượng đại biểu theo quy định, nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu đều hợp lệ và thể hiện đúng ý chí của cử tri” - ông Bình nói

Bà Đào Thị Loan, thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh, phấn khởi chia sẻ: “Ngày 15/3 sắp tới, tôi cùng các thành viên trong gia đình sẽ thu xếp thời gian để đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi sẽ không chọn theo cảm tính mà phải xem kỹ chương trình hành động của từng ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng đắn.

Theo bà Loan, để chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu, bà đã đọc kỹ danh sách ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn Xuân Trạch, đồng thời lắng nghe thông tin qua các buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân để hiểu rõ hơn về từng ứng cử viên. “Người dân vùng ngoại thành chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến sản xuất nông nghiệp, đầu ra cho nông sản và hạ tầng giao thông nông thôn. Bây giờ nông dân làm ăn bài bản hơn nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa”, bà Loan chia sẻ.

2-1772782037.jpg

Thành phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chuẩn bị cho ngày hội non sông. Ảnh: Quang Vinh.

Tại phường Việt Hưng, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Bên cạnh các hình thức truyền thống, địa phương còn ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất video tuyên truyền, thiết kế hình ảnh và dàn dựng tiểu phẩm về bầu cử. Nhờ đó, nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Nguyễn Chí Sáu, Tổ dân phố 11, phường Việt Hưng cho biết, ông luôn coi việc đi bầu cử là trách nhiệm quan trọng của mỗi công dân. “Tôi đã nhắc các con đang đi làm xa nên thu xếp thời gian trở về địa phương tham gia bỏ phiếu. Mình chọn người đại diện cho nhân dân nên mỗi cử tri cần có trách nhiệm tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên và lựa chọn những người thật sự xứng đáng”, ông Sáu nói

Nhận định về không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, qua theo dõi có thể thấy tinh thần hướng về ngày bầu cử đã lan tỏa rộng khắp tại nhiều địa phương. Từ nay đến ngày bầu cử 15/3, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu tổ chức để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tinh thần ấy cho thấy, bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình. Khi cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri đều ý thức rõ rằng mình đang góp phần lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực, cử tri đang sẵn sàng để ngày bầu cử 15/3 thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, nơi tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm công dân được thể hiện đầy đủ, trọn vẹn và đầy tự hào.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
Cùng chủ đề
Tăng trưởng từ 10% trở lên: Tầm nhìn chiến lược và yêu cầu thực thi Sự kiện - Chính sách
Tăng trưởng từ 10% trở lên: Tầm nhìn chiến lược và yêu cầu thực thi

Chiều 2/3, làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về xây dựng Nghị quyết của Trung ương...

Tiếng nói của doanh nhân Sự kiện - Chính sách
Tiếng nói của doanh nhân

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp,...

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Sự kiện - Chính sách
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là chủ thể chính trị đại...

Ứng viên HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính: Đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giám sát đến cùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân Sự kiện - Chính sách
Ứng viên HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính: Đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giám sát đến cùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân

Chiều 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai (Tp.Hà Nội) tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử...

Cử tri Đà Nẵng kỳ vọng các ứng cử viên ĐBQH bảo đảm tính hiệu quả của Chương trình hành động trong thực tiễn Sự kiện - Chính sách
Cử tri Đà Nẵng kỳ vọng các ứng cử viên ĐBQH bảo đảm tính hiệu quả của Chương trình hành động trong thực tiễn

Chiều 3/3, tại xã Quế Sơn Trung, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí Tuệ nhân tạo Sự kiện - Chính sách
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí Tuệ nhân tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 367/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi...

Mới cập nhật
Những thiên đường hoa không thể bỏ lỡ ngày 8/3 tại Việt Nam

Những thiên đường hoa không thể bỏ lỡ ngày 8/3 tại Việt Nam

Không cần đến tận La Bình, Trung Quốc để thấy cánh đồng cải vàng, hay tận Hà Lan để chụp ảnh với hoa tulip, “một nửa thế giới” sẽ được thưởng ngoạn thiên đường hoa có thật ngay tại Sa Pa (Lào Cai), Bà Nà (Đà Nẵng), Bà Đen (Tây Ninh) dịp 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Tại sao Quảng Ninh lọt tầm ngắm của thế hệ nhà đầu tư mới?

Tại sao Quảng Ninh lọt tầm ngắm của thế hệ nhà đầu tư mới?

Sự hoàn thiện về hạ tầng, đô thị và hệ sinh thái dịch vụ đã đưa Bãi Cháy, Quảng Ninh lọt “tầm ngắm” của thế hệ nhà đầu tư mới – những người tìm kiếm giá trị thực, bền vững và cơ hội khai thác kinh doanh hấp dẫn.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là một mốc chính trị quan trọng theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ quản trị mới của đất nước trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc phát triển đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đề xuất quy định về giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Đề xuất quy định về giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

12 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Tăng trưởng từ 10% trở lên: Tầm nhìn chiến lược và yêu cầu thực thi

Tăng trưởng từ 10% trở lên: Tầm nhìn chiến lược và yêu cầu thực thi

Chiều 2/3, làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về xây dựng Nghị quyết của Trung ương đối với giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ứng viên ĐBQH, Chủ tịch Hội Luật gia VN Nguyễn Khánh Ngọc - Người kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả hơn, đảm bảo quyền con người

Ứng viên ĐBQH, Chủ tịch Hội Luật gia VN Nguyễn Khánh Ngọc - Người kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả hơn, đảm bảo quyền con người

(Pháp lý). Hội đồng bầu cử Quốc gia mới đây đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam là một trong số 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thành phố Đà Nẵng.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

