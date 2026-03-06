Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Niềm tin trước ngày hội lớn

Trước thềm bầu cử, trên nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Hà Nội, sắc cờ rực rỡ cùng băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Quang Vinh.
Trên nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Hà Nội, sắc cờ rực rỡ cùng băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đang được hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, chu đáo. Phòng phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện. Các thành viên tổ bầu cử thường xuyên túc trực, sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.
Ông Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù cho biết, kỳ bầu cử lần này diễn ra đồng thời ở ba cấp nên lượng thông tin về ứng cử viên khá lớn. Để giúp cử tri nắm rõ quy trình, cách thức bỏ phiếu, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức.
“MTTQ đã lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội; phát tài liệu và hướng dẫn trực tiếp để bà con hiểu rõ quyền và trách nhiệm của cử tri. Đặc biệt, chúng tôi phổ biến cụ thể cách gạch phiếu, cách lựa chọn đúng số lượng đại biểu theo quy định, nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu đều hợp lệ và thể hiện đúng ý chí của cử tri” - ông Bình nói
Bà Đào Thị Loan, thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh, phấn khởi chia sẻ: “Ngày 15/3 sắp tới, tôi cùng các thành viên trong gia đình sẽ thu xếp thời gian để đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi sẽ không chọn theo cảm tính mà phải xem kỹ chương trình hành động của từng ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng đắn.
Theo bà Loan, để chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu, bà đã đọc kỹ danh sách ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn Xuân Trạch, đồng thời lắng nghe thông tin qua các buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân để hiểu rõ hơn về từng ứng cử viên. “Người dân vùng ngoại thành chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến sản xuất nông nghiệp, đầu ra cho nông sản và hạ tầng giao thông nông thôn. Bây giờ nông dân làm ăn bài bản hơn nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa”, bà Loan chia sẻ.
Thành phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chuẩn bị cho ngày hội non sông. Ảnh: Quang Vinh.
Tại phường Việt Hưng, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Bên cạnh các hình thức truyền thống, địa phương còn ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất video tuyên truyền, thiết kế hình ảnh và dàn dựng tiểu phẩm về bầu cử. Nhờ đó, nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Ông Nguyễn Chí Sáu, Tổ dân phố 11, phường Việt Hưng cho biết, ông luôn coi việc đi bầu cử là trách nhiệm quan trọng của mỗi công dân. “Tôi đã nhắc các con đang đi làm xa nên thu xếp thời gian trở về địa phương tham gia bỏ phiếu. Mình chọn người đại diện cho nhân dân nên mỗi cử tri cần có trách nhiệm tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên và lựa chọn những người thật sự xứng đáng”, ông Sáu nói
Nhận định về không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, qua theo dõi có thể thấy tinh thần hướng về ngày bầu cử đã lan tỏa rộng khắp tại nhiều địa phương. Từ nay đến ngày bầu cử 15/3, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu tổ chức để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tinh thần ấy cho thấy, bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình. Khi cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri đều ý thức rõ rằng mình đang góp phần lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực, cử tri đang sẵn sàng để ngày bầu cử 15/3 thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, nơi tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm công dân được thể hiện đầy đủ, trọn vẹn và đầy tự hào.