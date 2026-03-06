Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Niềm tin trước ngày hội lớn

Trước thềm bầu cử, trên nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Hà Nội, sắc cờ rực rỡ cùng băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Quang Vinh.

Trên nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Hà Nội, sắc cờ rực rỡ cùng băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đang được hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, chu đáo. Phòng phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện. Các thành viên tổ bầu cử thường xuyên túc trực, sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

Ông Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù cho biết, kỳ bầu cử lần này diễn ra đồng thời ở ba cấp nên lượng thông tin về ứng cử viên khá lớn. Để giúp cử tri nắm rõ quy trình, cách thức bỏ phiếu, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

“MTTQ đã lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội; phát tài liệu và hướng dẫn trực tiếp để bà con hiểu rõ quyền và trách nhiệm của cử tri. Đặc biệt, chúng tôi phổ biến cụ thể cách gạch phiếu, cách lựa chọn đúng số lượng đại biểu theo quy định, nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu đều hợp lệ và thể hiện đúng ý chí của cử tri” - ông Bình nói

Bà Đào Thị Loan, thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh, phấn khởi chia sẻ: “Ngày 15/3 sắp tới, tôi cùng các thành viên trong gia đình sẽ thu xếp thời gian để đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi sẽ không chọn theo cảm tính mà phải xem kỹ chương trình hành động của từng ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng đắn.

Theo bà Loan, để chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu, bà đã đọc kỹ danh sách ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn Xuân Trạch, đồng thời lắng nghe thông tin qua các buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân để hiểu rõ hơn về từng ứng cử viên. “Người dân vùng ngoại thành chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến sản xuất nông nghiệp, đầu ra cho nông sản và hạ tầng giao thông nông thôn. Bây giờ nông dân làm ăn bài bản hơn nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa”, bà Loan chia sẻ.