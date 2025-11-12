Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

08:00 12/11/2025
(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) đã phát động chương trình “Hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai” nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn hệ thống.

Sau gần một tuần phát động, chương trình đã vận động được 49.578.300 đồng cùng 100 chiếc mền trị giá gần 50 triệu đồng do Công ty TNHH Tahshin Apparel Việt Nam tài trợ. Toàn bộ nguồn lực được quy đổi thành 100 suất quà, mỗi suất trị giá gần 1.000.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, đường, bột nêm, mì gói, thịt hộp…

1-1762911429.jpg

Các phần quà mà TGAC chuẩn bị để chuyển tới bà con nhân dân bị ảnh hưởng bão lũ

Ngày 10/11/2025, Chi nhánh TGAC tại Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Năng, cùng sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH Một thành viên KPK (phụ trách công tác hậu cần) và Câu lạc bộ Pickup Đà Nẵng (đảm nhận vận chuyển), tổ chức trao quà cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng.

Buổi trao quà diễn ra trong không khí ấm áp và chan chứa nghĩa tình. Các phần quà được trao tận tay người dân, giúp họ vơi bớt khó khăn sau những ngày chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

2-1762911466.jpg

Phát biểu tại buổi trao quà, đại diện Chi nhánh TGAC Đà Nẵng chia sẻ:

“Hoạt động này thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của TGAC – không chỉ trong lĩnh vực trọng tài, hòa giải thương mại mà còn trong việc chung tay cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và sự sẻ chia trong hoạn nạn.”

Ban điều hành TGAC cũng gửi lời tri ân đến toàn thể Trọng tài viên, Hòa giải viên, doanh nghiệp và các mạnh thường quân đã đồng hành, đóng góp công sức và vật chất để chương trình thành công tốt đẹp.

Dù mới thành lập, TGAC đã cho thấy định hướng phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, khi sớm triển khai các hoạt động cộng đồng thiết thực như tư vấn pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp và chương trình thiện nguyện tại nhiều địa phương.

3-1762911466.jpg

Đoàn TGAC và các đơn vị phối hợp trao quà tại UBND xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng

Hoạt động tại xã Phước Năng lần này là một trong những minh chứng cụ thể cho cam kết phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội mà TGAC kiên định theo đuổi. Trung tâm xác định, bên cạnh nhiệm vụ góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, công bằng cho hoạt động kinh doanh, việc lan tỏa tinh thần nhân ái và đồng hành cùng cộng đồng chính là nền tảng để TGAC khẳng định giá trị của mình trong xã hội.

Với thông điệp “Trọng tài vì công lý – Doanh nghiệp vì cộng đồng”, TGAC tiếp tục khẳng định vai trò của một tổ chức trọng tài thương mại chuyên nghiệp, hiện đại, giàu trách nhiệm và luôn hướng đến giá trị con người.

Một số hình ảnh trao quà tại Xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng:

4-1762911466.jpg
5-1762911466.jpg
6-1762911466.jpg
7-1762911466.jpg
Trần Dương

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

