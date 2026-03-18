Cuộc bầu cử thành công, chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI

Cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99.68%. Ảnh: TTXVN

Nhiều giải pháp tạo nên thành công của cuộc bầu cử

Đánh giá về kết quả của bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết điểm khác biệt lớn của kỳ bầu cử lần này là thời gian tổ chức được rút ngắn hơn 2 tháng so với các kỳ trước.

Tuy nhiên, các quy trình, thủ tục bầu cử, đặc biệt là ba vòng hiệp thương và yêu cầu về công tác nhân sự, vẫn được thực hiện đầy đủ, thậm chí chặt chẽ hơn trong việc lựa chọn và sàng lọc ứng cử viên.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc rút ngắn thời gian ban đầu khiến các cơ quan tổ chức bầu cử lo ngại về tiến độ. Song đến nay có thể khẳng định toàn bộ quy trình được triển khai bài bản, đúng quy định, chặt chẽ và bảo đảm yêu cầu pháp luật.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công tác bầu cử năm 2026 là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ngay từ khâu lập danh sách và thẻ cử tri, hệ thống dữ liệu được đồng bộ, giúp việc đối chiếu giữa thẻ cử tri, danh sách cử tri và phát phiếu bầu diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Việc cập nhật số liệu bầu cử theo thời gian thực cũng giúp quá trình tổng hợp diễn ra rất nhanh. Chỉ sau 10–15 phút, số liệu tại các điểm bầu cử đã được cập nhật lên hệ thống, hỗ trợ các cơ quan theo dõi tiến độ trên toàn quốc.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, chính hiệu quả của chuyển đổi số đã giúp bù đắp thời gian rút ngắn của kỳ bầu cử lần này, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chính xác trong công tác thống kê.

Nhiều hình thức mới trong vận động bầu cử

Kỳ bầu cử lần này cũng ghi nhận nhiều đổi mới trong hoạt động vận động bầu cử và tiếp xúc cử tri. Các ứng cử viên có thể nộp hồ sơ điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn cho các cơ quan tổ chức hiệp thương. Bên cạnh đó, hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến đã được triển khai rộng rãi.

Cách làm này giúp ứng cử viên tiếp cận cử tri nhanh hơn và rộng hơn. Thay vì chỉ gặp trực tiếp vài nghìn cử tri qua các hội nghị truyền thống, ứng cử viên có thể kết nối với nhiều địa phương cùng lúc, giúp đông đảo cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là một trải nghiệm mới trong tổ chức bầu cử, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản trị quốc gia.

Dữ liệu tổng hợp nhanh nhờ công nghệ

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tổng hợp và đánh giá kết quả bầu cử. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, quá trình tổng hợp dữ liệu được thực hiện nhanh hơn so với các kỳ bầu cử trước.

Theo kế hoạch, kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến được công bố khoảng ngày 22/3, chậm nhất trước 25/3. Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xác nhận tư cách các đại biểu trúng cử. Dự kiến tổng kết cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 3/4.

Sau khi xác nhận tư cách đại biểu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp này dự kiến diễn ra đầu tháng 4, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự và kiện toàn bộ máy Nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, khối lượng công việc sau bầu cử rất lớn và cần triển khai khẩn trương, nhằm nhanh chóng hoàn thiện bộ máy các cơ quan quyền lực Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.