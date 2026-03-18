Cuộc bầu cử thành công, chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI

09:45 18/03/2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao. Theo thống kê đến cuối ngày 15/3, cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,68%. Kết quả này cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của cử tri cả nước đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
1-1773796823.jpg

Cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99.68%. Ảnh: TTXVN

Nhiều giải pháp tạo nên thành công của cuộc bầu cử

Đánh giá về kết quả của bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết điểm khác biệt lớn của kỳ bầu cử lần này là thời gian tổ chức được rút ngắn hơn 2 tháng so với các kỳ trước.

Tuy nhiên, các quy trình, thủ tục bầu cử, đặc biệt là ba vòng hiệp thương và yêu cầu về công tác nhân sự, vẫn được thực hiện đầy đủ, thậm chí chặt chẽ hơn trong việc lựa chọn và sàng lọc ứng cử viên.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc rút ngắn thời gian ban đầu khiến các cơ quan tổ chức bầu cử lo ngại về tiến độ. Song đến nay có thể khẳng định toàn bộ quy trình được triển khai bài bản, đúng quy định, chặt chẽ và bảo đảm yêu cầu pháp luật.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công tác bầu cử năm 2026 là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ngay từ khâu lập danh sách và thẻ cử tri, hệ thống dữ liệu được đồng bộ, giúp việc đối chiếu giữa thẻ cử tri, danh sách cử tri và phát phiếu bầu diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Việc cập nhật số liệu bầu cử theo thời gian thực cũng giúp quá trình tổng hợp diễn ra rất nhanh. Chỉ sau 10–15 phút, số liệu tại các điểm bầu cử đã được cập nhật lên hệ thống, hỗ trợ các cơ quan theo dõi tiến độ trên toàn quốc.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, chính hiệu quả của chuyển đổi số đã giúp bù đắp thời gian rút ngắn của kỳ bầu cử lần này, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chính xác trong công tác thống kê.

Nhiều hình thức mới trong vận động bầu cử

Kỳ bầu cử lần này cũng ghi nhận nhiều đổi mới trong hoạt động vận động bầu cử và tiếp xúc cử tri. Các ứng cử viên có thể nộp hồ sơ điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn cho các cơ quan tổ chức hiệp thương. Bên cạnh đó, hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến đã được triển khai rộng rãi.

Cách làm này giúp ứng cử viên tiếp cận cử tri nhanh hơn và rộng hơn. Thay vì chỉ gặp trực tiếp vài nghìn cử tri qua các hội nghị truyền thống, ứng cử viên có thể kết nối với nhiều địa phương cùng lúc, giúp đông đảo cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là một trải nghiệm mới trong tổ chức bầu cử, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản trị quốc gia.

Dữ liệu tổng hợp nhanh nhờ công nghệ

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tổng hợp và đánh giá kết quả bầu cử. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, quá trình tổng hợp dữ liệu được thực hiện nhanh hơn so với các kỳ bầu cử trước.

Theo kế hoạch, kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến được công bố khoảng ngày 22/3, chậm nhất trước 25/3. Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xác nhận tư cách các đại biểu trúng cử. Dự kiến tổng kết cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 3/4.

Sau khi xác nhận tư cách đại biểu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp này dự kiến diễn ra đầu tháng 4, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự và kiện toàn bộ máy Nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, khối lượng công việc sau bầu cử rất lớn và cần triển khai khẩn trương, nhằm nhanh chóng hoàn thiện bộ máy các cơ quan quyền lực Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo thông cáo của Trung tâm Báo chí bầu cử, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong phạm vi cả nước tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15/3/2026, tổng số cử tri của cả nước là: 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970, đạt tỷ lệ 99,68%.

Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, thành phố Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước được giữ vững ổn định.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sự kiện - Chính sách
Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Sự kiện - Chính sách
Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 Sự kiện - Chính sách
Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026

Bộ Công an xác định 3 nhóm công tác trọng tâm, đảm bảo tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an xác định 3 nhóm công tác trọng tâm, đảm bảo tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng

Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt Sự kiện - Chính sách
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

Sự gia tăng nhanh chóng của mạng lưới xưởng dịch vụ cùng các chính sách hậu mãi “may đo” cho khách hàng của VinFast đang là động lực để ngày càng nhiều người dùng Việt tự tin chuyển đổi xanh.

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Đây là bước đi cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực an ninh mạng.

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

Sáng ngày 19/3/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn – một trong những công trình môi trường trọng điểm của thành phố.

“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc sẽ chính thức mở ra, đưa cư dân tương lai và khách tham quan bước vào hành trình khám phá mang tên “The X of Living”. Không phải là những sa bàn hay brochure quen thuộc, Thành phố Hoàng Kim sẽ kể câu chuyện về một đô thị đáng sống đang hình thành nhanh chóng tại cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng bằng ngôn ngữ mới lạ và khác biệt.

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt VPBank Forex, trở thành nhà băng trong nước đầu tiên cho phép khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi tỷ giá ngoại tệ theo thời gian thực (real time), thỏa thuận và chốt giao dịch trực tiếp trên nền tảng số VPBank NEOBiz Plus.

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026, đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương – đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc thi năm nay.

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

