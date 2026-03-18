Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đà Nẵng có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 76 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

09:42 18/03/2026
Chiều 17/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng để nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo kết quả tại phiên họp cho biết, trong số 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố, cử tri đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố, trong số 125 ứng cử viên tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố, cử tri đã bầu đủ 76 đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Báo cáo cho biết, cử tri thành phố phấn khởi và nô nức đi bầu cử, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng nhất bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa báo cáo tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Việc tổ chức lễ khai mạc bầu cử diễn ra trang trọng, nghiêm túc. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố đã đến tham dự lễ khai mạc cuộc bầu cử tại Tổ bầu cử và kiểm tra, chỉ đạo kịp thời.

Công tác trang trí, khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên, nội quy, quy chế phòng bỏ phiếu được thực hiện khẩn trương và đúng quy định.

Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ bầu cử như: phiếu bầu, hòm phiếu, các loại biên bản, biểu mẫu, thẻ đeo cho các tổ bầu cử… được Ủy ban bầu cử thành phố cấp phát đầy đủ cho Ủy ban bầu cử các xã, phường... trước ngày khai mạc bầu cử.

Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức lễ khai mạc sớm trước 7 giờ ngày 15/3. Đúng 7 giờ 00 phút, cử tri trên toàn thành phố bắt đầu tham gia bỏ phiếu. Diễn biến cuộc bầu cử tại thành phố diễn ra khẩn trương, sôi nổi.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Trên địa bàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri của thành phố là 2.060.459. Đúng 19 giờ cùng ngày, các Tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu đã tuyên bố kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Toàn thành phố đã có 2.058.848/2.060.459 cử tri tham gia đi bầu, đạt tỷ lệ 99,92%.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bảo đảm ổn định. Các phương án đảm bảo giao thông, điện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị tích cực, chu đáo và đúng luật định.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đối với các ban bầu cử thành phố. Các quy trình, thủ tục bầu cử, đặc biệt là ba vòng hiệp thương và yêu cầu về công tác nhân sự được thực hiện đầy đủ.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả đó rất đáng trân trọng, rất đáng ghi nhận.

Được biết, ngày 17/3, Đảng ủy Quốc hội có văn bản chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố hoàn thành biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất ngày 18/3 để Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong ngày 21/3/2026.

Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND; công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND chậm nhất ngày 20/3.

HĐND tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chậm nhất ngày 31/3.

