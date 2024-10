Giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước: Mô hình quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Chính vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại doàn kết dân tộc trong công tác xây dựng Đảng thì vai trò của đảng viên là vô cùng quan trọng.

