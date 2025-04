Bộ Công an triển khai trang thông tin trên Zalo

Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Zalo được cơ quan chủ quản cấp chủ quyền quản trị hợp pháp "tick vàng".

Ngày 31/3, Bộ Công an cho biết sẽ triển khai hoạt động trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo.

Trang thông tin được thành lập căn cứ theo Nghị định số 42 của Chính phủ, quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Việc triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức về an ninh, trật tự trên các nền tảng số, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Zalo được cơ quan chủ quản cấp chủ quyền quản trị hợp pháp "tick vàng".

Mã QR trang thông tin của Bộ Công an trên Zalo. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an hiện có 3 kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng, gồm: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook; Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo.

3 kênh trên sẽ thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật...

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an triển khai trang thông tin trên Facebook đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc lan tỏa thông tin, với gần 500.000 người theo dõi thường xuyên. Các bài viết trên trang Facebook của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an có lượng tương tác, chia sẻ, đón nhận rất lớn của cộng đồng mạng.