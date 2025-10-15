Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Geleximco được vinh danh Top doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

08:30 15/10/2025
Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Geleximco đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

Vinh danh những doanh nghiệp cống hiến không ngừng

Theo BTC, chương trình bình chọn Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu là hoạt động nằm trong Đề án truyền thông Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đề án hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp, khẳng định vai trò động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được vinh danh đại diện cho tinh thần "nghĩ lớn – làm thật – cống hiến không ngừng". Các tiêu chí bình chọn tập trung đánh giá cả về tầm vóc kinh tế, hiệu quả kinh doanh lẫn tác động tích cực đến xã hội của doanh nghiệp. Đặc biệt, tiêu chí về sự đồng hành cùng đất nước trong hành trình đổi mới và hội nhập được nhận diện dựa trên mối liên kết, gắn bó giữa những bước đi, tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp với tiến trình phát triển chung của từng địa phương, ngành, lĩnh vực và rộng hơn là của quốc gia. Bên cạnh đó, tư duy chiến lược, khả năng đổi mới sáng tạo và vai trò truyền cảm hứng của người đứng đầu doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá.

1-1760491788.jpg

Đại diện Tập đoàn Geleximco nhận vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới của đất nước

Trải qua quy trình bình chọn, xét duyệt độc lập, trách nhiệm và công tâm, Hội đồng chuyên gia đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện để bình chọn ra 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu nhất.

"Mỗi doanh nghiệp được vinh danh hôm nay không chỉ là một thương hiệu mạnh, mà còn là một biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ lớn, làm lớn và phụng sự Tổ quốc. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của người Việt Nam trong hành trình kiến tạo thịnh vượng", Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam khẳng định.

Việc được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu Geleximco cùng những đóng góp, cống hiến của Geleximco trong hành trình hơn 30 năm phát triển cùng Việt Nam thịnh vượng.

Tập đoàn đa ngành với định hướng phát triển bền vững

Được thành lập năm 1993, sau hơn 3 thập kỷ, đến nay, Geleximco đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập - doanh nhân Vũ Văn Tiền, Geleximco không ngừng củng cố nền tảng phát triển, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành, khẳng định vị thế thương hiệu.

Hoạt động của Geleximco tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cũng là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước như công nghiệp, bất động sản, tài chính, ngân hàng, dịch vụ thương mại, hạ tầng giao thông… Trong các lĩnh vực kinh doanh, Geleximco đều ghi những dấu ấn nổi bật và nhận được sự hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, tài chính lớn trong khu vực.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Geleximco nhiều năm được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín nhất như: Top Doanh nghiệp tiêu biểu, Top 10 Thương hiệu mạnh, Top 10 Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, Top doanh nhân Việt Nam tiêu biểu dành cho cá nhân ông Vũ Văn Tiền…

Đồng thời, Geleximco cũng nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen của Chính phủ dành cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác xã hội và cộng đồng…

Geleximco không chỉ hướng đến phát triển kinh tế mà còn gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, tích cực thực hiện các chương trình thiện nguyện, xây trường học, trao học bổng, hỗ trợ vùng thiên tai và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thường niên, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Việc được vinh danh trong Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình hơn 3 thập kỷ phát triển của Geleximco, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm. Thành tựu này cũng thể hiện cho sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp Việt – dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới sáng tạo vì sự thịnh vượng chung của đất nước, cùng nhau vững bước trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

PV

