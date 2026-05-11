Đưa tiếng nói của nhân dân vào xây dựng thể chế pháp luật

09:04 11/05/2026
Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tham gia ngay từ khâu tổng kết thi hành pháp luật, xác định đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra để đề xuất được các chính sách, quy định pháp luật, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chính sách muốn đi vào cuộc sống phải xuất phát từ thực tiễn

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với nhiều kỳ vọng về một vị thế, tầm vóc và sự đổi mới để phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trước thềm Đại hội, đại biểu chính thức Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã chia sẻ với Người Đưa Tin về những kỳ vọng về một sự đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức cho tới cách tiếp cận, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, đất nước ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá và thể chế pháp luật được coi là "đột phá của đột phá" trong tạo động lực và khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, các yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cả về cấu trúc, cách tiếp cận xây dựng chính sách pháp luật, quy trình xây dựng pháp luật… để đưa thể chế pháp luật là lợi thế cạnh tranh đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Ông Ngọc cho rằng, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần chủ động tham gia ngay từ khâu tổng kết thi hành pháp luật, xác định đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra để đề xuất được các chính sách, quy định pháp luật, phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh các chính sách muốn đi vào cuộc sống phải xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng lợi ích chính đáng của người dân. Vì vậy, vai trò phản ánh tiếng nói của nhân dân thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên là hết sức quan trọng.

"Mặt trận và các tổ chức thành viên có lợi thế là sẵn có lực lượng hội viên, đoàn viên đông đảo trên toàn quốc mà nếu phát huy được sẽ làm tốt vai trò này", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc lưu ý thêm, việc huy động đội ngũ chuyên gia, luật gia, nhà khoa học, trí thức tham gia xây dựng và phản biện chính sách pháp luật là rất cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.

Ông điểm lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động, tích cực góp phần tham gia xây dựng một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trong năm 2025 sửa đổi Hiến pháp, xây dựng khoảng 100 văn bản luật được Quốc hội thông qua và gần 400 nghị định được Chính phủ ban hành, góp phần quan trọng vào tạo cơ sở pháp lý thực hiện các định hướng chiến lược phát triển mới của Đảng.

Thông qua kênh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy rõ nét vai trò tư vấn, phản biện và tham gia xây dựng pháp luật. Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định và nhiều chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Nhiều ý kiến của Hội có giá trị lý luận và thực tiễn cao đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Khơi dậy tối đa sức mạnh của các tổ chức thành viên

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ khách quan... Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá đây sẽ là một bước phát triển rất quan trọng về tư duy và phương thức hoạt động của Mặt trận.

"Giám sát và phản biện xã hội phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch, vững mạnh", ông Ngọc nói.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn (Ảnh: VGP)

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện đúng các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật.

Ông cho rằng, vai trò của các tổ chức thành viên thuộc MTTQ Việt Nam càng trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là những tổ chức có chức năng gắn trực tiếp với công tác xây dựng pháp luật và bảo vệ quyền con người, quyền công dân như Hội Luật gia Việt Nam.

Với đội ngũ hội viên là các luật gia, chuyên gia pháp lý, cán bộ tư pháp có kiến thức chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn, Hội Luật gia Việt Nam có nhiều điều kiện để phát huy tốt hơn vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội một cách có chiều sâu, có cơ sở khoa học và sức thuyết phục cao - một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Báo cáo chính trị lần này nhấn mạnh.

Cùng với đó, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, cách tiếp cận và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động cụ thể. Theo ông, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương, nếu phát huy tốt vai trò tập hợp được các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tối đa sức mạnh của các tổ chức thành viên cùng nguồn lực to lớn là các hội viên, đoàn viên thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần đưa đất nước phát triển vững bước trong kỷ nguyên mới.

