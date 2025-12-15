Đón làn sóng thương nhân trẻ, Asia Vibe hoá “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái

Nhờ vị trí đắc địa, dòng khách dồi dào, mô hình thương phố quốc tế ưu việt, Asia Vibe đã trở thành “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái - Quảng Ninh, điểm hội tụ của thế hệ thương nhân trẻ năng động.

Kinh doanh hốt bạc tại “thánh địa khởi nghiệp”

Nhận nhà từ tháng 9/2024, chị Ánh Viên cho biết rất ấn tượng với chất lượng sống phù hợp gia đình đa thế hệ và tiềm năng kinh doanh rõ rệt tại Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái, Quảng Ninh). Do đó, chị quyết định thuê thêm một căn nhà phố 225m2 để mở nhà hàng Gà rán Ryry.

“Mỗi tháng, doanh thu bán hàng đạt 150 – 200 triệu đồng, cho thấy biên độ phát triển của thị trường nội khu và khu vực lân cận là rất lớn”, chị Ánh Viên cho biết.

Nhà hàng Gà rán Ryry của chị Ánh Viên tại Asia Vibe có doanh thu thường xuyên đạt 150-200 triệu đồng/tháng

Tương tự, chị Như Quỳnh, chủ nhà hàng Cơm ngon Bách Béo, cũng lựa chọn thuê mặt bằng 225 m² tại Asia Vibe vào tháng 11/2024. Kết quả chỉ sau thời gian ngắn vận hành, nhà hàng đạt doanh thu tới 120 triệu đồng/tháng. Điều đáng chú ý là nhiều sự kiện lớn trong khu đô thị còn đặt hàng qua cửa hàng, tạo thêm doanh thu ổn định và nguồn khách quen.

Chia sẻ về quyết định khởi nghiệp tại Asia Vibe, cả chị Ánh Viên và Như Quỳnh đều cho rằng đây là một trong những địa điểm hiếm hoi tại Móng Cái có đủ điều kiện để kinh doanh hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu. Dòng khách dồi dào và ổn định, tạo nền tảng doanh thu chắc chắn cho nhiều mô hình F&B, bán lẻ và dịch vụ.

“Cộng đồng cư dân tại chỗ sẽ ngày càng lớn mạnh khi ngày càng nhiều gia đình chuyển về ở. Cùng với đó là lượng khách du lịch và khách vãng lai thường xuyên qua lại cũng mở ra thị trường hết sức tiềm năng”, chị Quỳnh nhận định.

Trong quá trình vận hành, Vinhomes và Vincom Retail luôn hỗ trợ kịp thời để cửa hàng duy trì hoạt động trơn tru, từ giải quyết vướng mắc thủ tục đến đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn và văn minh. Những sự kiện, lễ hội, hội chợ thu hút hàng nghìn người cũng liên tục tạo cú hích cho doanh thu, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Nhờ sự cộng hưởng của dòng khách thật, hệ sinh thái vận hành bài bản và nhịp sống thương mại sầm uất, làn sóng thương nhân đổ về Asia Vibe ngày càng lớn, khiến nơi đây được mệnh danh là “thánh địa khởi nghiệp” tại Móng Cái.

Nhịp sống sôi động bất tận tại Asia Vibe mang đến cơ hội kinh doanh siêu lợi nhuận cho các chủ sở hữu

Asia Vibe - Trung tâm tăng trưởng mới của Móng Cái

Thực tế cho thấy, Asia Vibe hội tụ tất cả yếu tố để trở thành một trung tâm giao thương hàng đầu khu vực. Đây là khu thương phố quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Móng Cái được quy hoạch bài bản với mỗi tuyến phố mang một “concept” riêng, tạo nên hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hội tụ những lợi thế vượt trội, Asia Vibe là sản phẩm đầu tư đáng giá bậc nhất trên thị trường miền Bắc hiện nay

Các căn nhà phố được thiết kế đồng bộ gồm 4 tầng 1 tum, cao 3,6 - 3,9 m, phù hợp nhiều loại hình sử dụng, từ F&B, lưu trú, bán lẻ đến văn phòng, spa, làm đẹp. Chủ sở hữu có thể linh hoạt phân tầng, biến căn nhà thành một tổ hợp dịch vụ để đa dạng hóa dòng tiền, tăng biên lợi nhuận và giảm rủi ro trống phòng. Nếu ghép 2 - 3 căn, mặt bằng có thể đạt 1.000 m², phù hợp cho ngân hàng, doanh nghiệp hoặc logistics.

Vị trí đắc địa tại trung tâm đô thị du lịch thương mại quốc tế Vinhomes Golden Avenue cũng giúp Asia Vibe trở thành điểm “hội quân” sôi động bậc nhất. Đặc biệt, khi vòng xuyến 4,8ha hoàn thành vào quý I/2026 tới, Asia Vibe sẽ sở hữu “ngã tư hoàng kim” kết nối thẳng 3 cửa khẩu Bắc Luân I, II, III và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, đón trọn dòng khách và hàng hóa xuyên biên giới, đồng thời kích hoạt sự gia tăng giá trị sản phẩm.

Vòng xuyến 4,8ha hoàn thành vào quý I/2026 sẽ biến Asia Vibe thành điểm hội tụ của dòng hàng hoá và hành khách xuyên biên giới Việt - Trung

Trong thời gian tới, khả năng tăng trưởng giá tại Asia Vibe còn lớn hơn nữa khi Móng Cái đón nhận hàng loạt cú hích lớn: từ việc áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới, đến những siêu dự án hạ tầng như đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái…

Khi đô thị biên mậu này vươn lên thành trung tâm giao thương quốc tế, Asia Vibe với vị thế hạt nhân của trung tâm đó sẽ ngày càng sầm uất, nơi tiền chảy như sông, mang lại lợi nhuận lớn cho cộng đồng thương nhân và nhà đầu tư.