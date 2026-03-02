Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

16:58 02/03/2026
Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý cho thấy sự đồng thuận cao về mục tiêu mở rộng tiếp cận trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các ý kiến đã đặt ra những vấn đề mang tính nền tảng về căn cứ chính sách, nguồn lực thực hiện, chuẩn hóa đội ngũ, chuyển đổi số và bản chất của xã hội hóa trợ giúp pháp lý—những yếu tố quyết định tính bền vững của hệ thống trong giai đoạn tới.
1-1772445593.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Mở rộng đối tượng thụ hưởng: Nhân văn nhưng phải có căn cứ và bảo đảm thống nhất pháp luật

Đa số các ý kiến đại biểu bày tỏ sự tán thành đối với định hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý của dự thảo Luật, coi đây là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phù hợp tinh thần cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Việc mở rộng các nhóm yếu thế, nhóm dễ bị tổn thương trong các quan hệ pháp lý được nhìn nhận là cần thiết và có tính nhân văn rõ rệt.

2-1772445620.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Phải mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ giúp pháp lý, đồng thời tăng nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ và tích hợp vào hệ thống tư pháp số để người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, có thể tiếp cận pháp luật chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh.”

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhấn mạnh yêu cầu làm rõ căn cứ chính sách đối với từng nhóm đối tượng được bổ sung, đặc biệt là nhóm cá nhân bị thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và nhóm người gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, sự kiện bất khả kháng. Một yêu cầu quan trọng trong xây dựng pháp luật: mở rộng quyền phải đi kèm với đánh giá thực tiễn và bằng chứng chính sách, tránh tình trạng quy định mang tính mong muốn nhưng thiếu cơ sở triển khai.

3-1772445622.jpg

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu

Ở góc độ kỹ thuật lập pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải lưu ý đến tính thống nhất của hệ thống pháp luật khi mở rộng đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi trong một số quan hệ tố tụng. Nhận định này phản ánh yêu cầu bảo đảm sự ăn khớp giữa Luật Trợ giúp pháp lý với Luật Tư pháp người chưa thành niên và các luật tố tụng, nhất là trong xác định vai trò của người đại diện, người giám hộ—một vấn đề tưởng chừng kỹ thuật nhưng có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Nguồn lực và tiếp cận thực chất: Thách thức lớn ở địa bàn khó khăn

Từ thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh mở rộng đối tượng thụ hưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi bảo đảm được nguồn lực thực hiện. Theo Chủ tịch Hội đồng dân tộc, việc mở rộng đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là cộng tác viên, có ý nghĩa then chốt đối với những địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn hoặc các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

4-1772445620.jpg

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu

Trợ giúp pháp lý không chỉ là quy định trên giấy, mà là khả năng tiếp cận dịch vụ tại nơi người dân sinh sống. Nếu không giải được bài toán nhân lực và tổ chức tại cơ sở, việc mở rộng đối tượng rất dễ rơi vào tình trạng “quyền có mà khó dùng”, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người yếu thế - những đối tượng mà chính sách trợ giúp pháp lý hướng tới.

5-1772445620.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Chuẩn hóa đội ngũ: Nâng chất lượng nhưng cần lộ trình và cơ chế giám sát độc lập

Về chất lượng dịch vụ, đại đa số các ý kiến đều thống nhất mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ trợ giúp viên pháp lý. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, việc yêu cầu trợ giúp viên có chứng chỉ đào tạo nghề luật sư là phù hợp xu hướng nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn mực nghề nghiệp của luật sư. Tuy nhiên, đại biểu cảnh báo nguy cơ xáo trộn đội ngũ hiện có và thiếu hụt nhân lực tại vùng sâu, vùng xa nếu không có lộ trình chuyển tiếp hợp lý.

6-1772445621.jpg

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu

Đáng chú ý, có ý kiến đề xuất bổ sung cơ chế giám sát, đánh giá chất lượng vụ việc mang tính độc lập, có sự tham gia của các chủ thể bên ngoài hệ thống trợ giúp pháp lý. Cách tiếp cận này cho thấy yêu cầu chuyển từ quản lý nội bộ sang quản trị chất lượng dựa trên chuẩn mực và đánh giá khách quan - một bước đi quan trọng nếu muốn nâng cao niềm tin xã hội đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

7-1772445622.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Chuyển đổi số: Từ “có hệ thống” sang “liên thông thật”

Chuyển đổi số là một trong những nội dung được phân tích sâu trong thảo luận. Theo đó, việc chuyển sang Cổng Pháp luật quốc gia chỉ thực sự có ý nghĩa khi liên thông, chia sẻ dữ liệu thực chất với các cơ sở dữ liệu nền tảng như dân cư, hộ tịch, tư pháp. Mục tiêu không chỉ là số hóa hồ sơ, mà là giảm gánh nặng chứng minh cho người dân - những người vốn đang ở vị thế yếu thế khi tiếp cận pháp luật.

Các đề xuất về công nhận giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử, chữ ký số, tăng cường bảo mật dữ liệu và khuyến khích trợ giúp pháp lý trực tuyến cho thấy một tư duy quản trị hiện đại: coi chuyển đổi số là công cụ cải cách thủ tục, tiết kiệm chi phí xã hội và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, chứ không đơn thuần là ứng dụng kỹ thuật.

8-1772445620.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Xã hội hóa trợ giúp pháp lý: Đặt hàng, không buông lỏng trách nhiệm Nhà nước

Một trong những điểm nhấn chính sách quan trọng nhất trong thảo luận là cách tiếp cận về xã hội hóa trợ giúp pháp lý. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phân tích, làm rõ bản chất khác biệt của xã hội hóa trong lĩnh vực này so với y tế, giáo dục. Theo đó, xã hội hóa trợ giúp pháp lý không phải là Nhà nước “rút lui”, mà là Nhà nước đặt hàng, kiểm soát chất lượng, huy động cả nguồn lực nhà nước và xã hội để phục vụ người dân.

9-1772445620.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu thảo luận

Đây là chuyển từ mô hình Nhà nước trực tiếp làm tất cả sang mô hình Nhà nước kiến tạo, tổ chức và giám sát. Đây cũng là nền tảng để mở rộng sự tham gia của các tổ chức dịch vụ pháp lý, luật sư, chuyên gia có năng lực, đồng thời vẫn bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân—đối tượng trung tâm của chính sách trợ giúp pháp lý.

10-1772445621.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Giải trình làm rõ các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng thu hẹp, làm rõ hơn các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm tính khả thi.

Theo đó, đối với nhóm người gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, dự thảo được chỉnh lý thành người có khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn và chỉ được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan trực tiếp đến việc khắc phục hậu quả.

Đối với người nước ngoài, dự thảo làm rõ chỉ áp dụng đối với người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định cụ thể về trợ giúp pháp lý, tránh cách hiểu mở rộng quá mức. Với nhóm cá nhân bị thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Chính phủ dự kiến chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng đối với trường hợp không thuê người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, bảo đảm đúng bản chất hỗ trợ của chính sách.

11-1772445622.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Về mô hình trợ giúp pháp lý, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định Chính phủ tiếp tục chủ trương duy trì mô hình Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trên cơ sở đây là dịch vụ công thiết yếu, trách nhiệm hiến định của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật cho người nghèo, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời nhấn mạnh không thể “khoán trắng” trợ giúp pháp lý cho thị trường hoặc các tổ chức xã hội.

12-1772445620.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại phiên họp

Thực tiễn hơn 30 năm triển khai và đặc biệt giai đoạn từ năm 2018 đến nay cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình hiện hành, với số vụ việc tham gia tố tụng tăng 267%, tỷ lệ vụ việc thành công cao, trong đó hệ thống trợ giúp pháp lý nhà nước đảm nhiệm tới 86%, khẳng định vai trò nòng cốt, tính chủ động và khả năng bao phủ toàn quốc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, Chính phủ khẳng định sẽ từng bước xã hội hóa có kiểm soát, nghiên cứu thận trọng việc đổi mới mô hình sau năm 2030 gắn với thí điểm các đề án liên quan, nhưng trước mắt kiên định quan điểm Nhà nước giữ vai trò chủ đạo để bảo đảm không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trên con đường tiếp cận công lý.

13-1772445622.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Kết luận phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nguyên tắc tiếp tục duy trì mô hình trợ giúp pháp lý Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đồng thời nghiên cứu đổi mới mô hình theo lộ trình.

Theo đó, Nhà nước giữ vai trò thiết kế chính sách, đặt hàng và kiểm soát chất lượng, còn các tổ chức dịch vụ pháp lý tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, tiến tới giảm dần việc Nhà nước trực tiếp cung ứng nhưng không buông lỏng trách nhiệm.

14-1772445621.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu gắn mở rộng đối tượng thụ hưởng với bảo đảm nguồn lực thực hiện, tăng cường nguồn lực từ ngân sách Nhà nước đồng thời thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tính khả thi, công bằng và hiệu quả khi Luật được tổ chức thi hành.

15-1772445621.jpg
16-1772445621.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Cùng với đó, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và triển khai trợ giúp pháp lý trực tuyến trong quản lý và cung ứng dịch vụ. Đồng thời, cần quy định rõ nội dung chuyển tiếp, bảo đảm thống nhất, không phát sinh vướng mắc; đổi mới cách thức đánh giá hiệu quả trợ giúp pháp lý theo hướng coi trọng chất lượng, tăng cường giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/su-kien-noi-bat.aspx?ItemID=98531

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Luật Trợ giúp pháp lý
Cùng chủ đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) Diễn đàn - Luật gia
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Thực hiện phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch...

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Diễn đàn - Luật gia
Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công...

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026 Diễn đàn - Luật gia
Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu...

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ Diễn đàn - Luật gia
Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải...

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển Diễn đàn - Luật gia
Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV,...

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Diễn đàn - Luật gia
Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xây dựng và ban...

Mới cập nhật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Thực hiện phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là một mốc chính trị quan trọng theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ quản trị mới của đất nước trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc phát triển đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Trao đổi với báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản. Từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn “nước rút” với phần vận động bầu cử. Làm sao để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên, tránh tình trạng vận động bầu cử trái phép là vấn đề đang được đặt ra.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Sáng 2/3, tại phường Hội An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 28/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 125-TB/TU ngày 21/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy.

13 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay