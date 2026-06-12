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Cựu Chiến binh Việt Nam: Tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới của đất nước

14:00 12/06/2026
Những ngày này, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII với niềm tin tưởng, phấn khởi và kỳ vọng sâu sắc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động, trong đó có Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trải qua hơn ba mươi năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Dù trong thời chiến hay thời bình, các thế hệ cựu chiến binh vẫn luôn giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và trước Tổ quốc.

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Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Từ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đến phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống hội viên, ở đâu cũng ghi nhận những đóng góp thiết thực của các cựu chiến binh.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò của cựu chiến binh trong công tác xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được khẳng định. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín trong cộng đồng, nhiều cựu chiến binh đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo luật, nghị quyết, chính sách quan trọng; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Ở nhiều địa phương, hình ảnh người cựu chiến binh tận tụy tham gia hòa giải cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã trở nên quen thuộc. Không ít cựu chiến binh là luật gia, cán bộ tư pháp đã và đang tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Những đóng góp đó không chỉ góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia, tổ chức Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kết nối hội viên và phát huy vai trò của Hội trong môi trường số.

Mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục là những công dân gương mẫu trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa số và xã hội số. Với tinh thần tiên phong của người lính, cựu chiến binh hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Hội Cựu chiến binh HLGVN lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2025-2030 (tháng 12/2025)

Bên cạnh đó, trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của Hội trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là sự tiếp nối truyền thống trung thành, kiên định của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam.

Kỳ vọng lớn nhất đặt ra đối với Đại hội lần này là tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đề ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Đại hội cần tạo động lực để các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của hội viên; đồng thời phát huy mạnh mẽ nguồn lực, trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ chiến trường khốc liệt năm xưa đến công cuộc dựng xây đất nước hôm nay, các thế hệ cựu chiến binh luôn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và ý chí vượt khó. Dù ở bất kỳ cương vị nào, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn tỏa sáng, trở thành nguồn động lực tinh thần quý báu đối với toàn xã hội.

Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến của các thế hệ cựu chiến binh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

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Hội Luật gia VN Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII
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