Đại học Công nghệ Đông Á: Gắn đào tạo với thực tiễn, đưa sinh viên đến gần với thị trường lao động

07:59 30/09/2025
Với xu thế hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, thị trường lao động ngày càng khắt khe và cạnh tranh khốc liệt hơn. Việc gắn đào tạo với thực tiễn cũng đang trở thành xu hướng tất yếu của các trường Đại học. Đại học Công nghệ Đông Á đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc xây dựng chiến lược về mô hình đào tạo “Active Learning” - giáo dục gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn luôn sẵn sàng thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Mô hình đào tạo “Active Learning” - Học đi đôi với thực hành - Chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo

Chương trình học khác biệt

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á xây dựng chương trình đào tạo khác biệt theo định hướng đào tạo gắn với thực tiễn  - đào tạo chất lượng sinh viên theo yêu cầu về nhân lực mà các doanh nghiệp hiện nay đang đòi hỏi từ thị trường lao động. Các môn học không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn được lồng ghép nhiều tình huống thực tế, thực hành, giúp sinh viên rèn được khả năng tư duy, phân tích và xử lý công việc được ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ví dụ như sinh viên ngành Kỹ thuật Ô tô được học trực tiếp tại gara ô tô chuẩn doanh nghiệp của trường, hay sinh viên ngành Điều dưỡng được tiếp cận thực hành tại phòng mô phỏng bệnh viện với đầy đủ thiết bị y tế hiện đại.

anh-1-sinh-vien-nganh-o-to-hoc-thuc-hanh-tai-gara-o-to-eaut-1759194014.jpg

 Sinh viên ô tô học thực hành tại Gara Ô tô EAUT

Môi trường thực hành hiện đại - đa dạng

Để tạo môi trường thực hành chuẩn hóa theo yêu cầu từ phía các doanh nghiệp hiện nay. Trường đã đầu tư rất mạnh mẽ về cơ sở vật chất cho các phòng thực hành, hệ thống phòng Lab tự động hóa, robot, công nghệ thực phẩm, nhà hàng bia Pilot, phòng thực hành ngành quản trị khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao… Đây không chỉ là nơi học tập mà còn hệt như một “doanh nghiệp” để sinh viên EAUT có thể trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn ngay tại chính giảng đường mà mình đang theo học. Sinh viên EAUT có thể tự tin với những kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp mà mình có được để làm việc ở bất kỳ mô hình doanh nghiệp nào mà không bị bỡ ngỡ hay “sốc nghề” ngay sau khi tốt nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp - Đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với sinh viên

Một trong những điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt của Đại học Công nghệ Đông Á chính là sự bảo trợ toàn diện từ Tập đoàn Polyco - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo thiết bị và giải pháp công nghệ bia - đồ uống hiện đại. Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, Polyco còn mang đến cho sinh viên EAUT một môi trường học tập gắn liền với thực tế doanh nghiệp.

Ngay từ những năm đầu, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm tại hệ thống nhà máy, xưởng sản xuất và mô hình vận hành chuẩn của Polyco. Điều này giúp các bạn không chỉ nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn hiểu rõ cách thức hoạt động, quản lý và làm việc trong một doanh nghiệp lớn. Chính sự tiếp xúc sớm này đã tạo nên lợi thế cạnh tranh cho sinh viên EAUT: Vừa có kiến thức chuyên môn, vừa có kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, sẵn sàng thích ứng nhanh với thị trường lao động trong và ngoài nước.

anh-2-hop-tac-doanh-nghiep-ki-ket-mou-1759193997.jpg

 Hợp tác doanh nghiệp - Ký kết MOU

Mặt khác, Trường Đại học Công Nghệ Đông Á hiện có mối quan hệ chặt chẽ, hợp tác toàn diện với khoảng hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, các doanh nghiệp này tham gia từ khâu xây dựng chương trình đào tạo đến giảng dạy cho sinh viên của EAUT với các học phần thực hành và liên quan đến doanh nghiệp. Hướng dẫn thực tập và tuyển dụng. Cũng chính vì thế mà sinh viên EAUT có rất nhiều cơ hội để học cùng chuyên gia, làm cùng chuyên gia ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất.

Khi trở thành sinh viên của trường Đại học Công Nghệ Đông Á, các em chắc chắn sẽ được trải nghiệm các kỳ thực tập vô cùng ý nghĩa tại các tập đoàn/công ty  lớn như: Rạng Đông, Canon, Toyota, VinGroup, Hồng Ngọc,... Đây là thời gian vô cùng bổ ích để các em cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh năng lực bản thân… Có rất nhiều sinh viên đã được tuyển dụng ngay khi đang trong thời gian thực tập, chờ bảo vệ tốt nghiệp. khẳng định chất lượng đào tạo gắn liền thực tiễn của nhà trường.

anh-3-sinh-vien-eaut-di-thuc-tap-tai-doanh-nghiep-doi-tac-1759194014.jpg

Sinh viên EAUT đi thực tập, thực tế tại Doanh nghiệp liên kết

Sinh viên EAUT - Sẵn sàng hội nhập thị trường lao động

Mỗi năm, Trường Đại học Công nghệ Đông Á có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp từ các ngành học khác nhau. Tuy nhiên, với thành quả của mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, tỷ lệ sinh viên các ngành có việc làm sau tốt nghiệp rất ấn tượng, khoảng 96% sinh viên tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Các bạn còn được các doanh nghiệp đánh giá khá cao về khả năng thích ứng nhanh, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng mềm khá tốt.

Một ví dụ cụ thể có thể kể đến sinh viên Ngô Văn Quyền  sinh viên K13 ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Ngay khi còn đang học, Quyền đã được lựa chọn  là sinh viên tham gia chương trình thực tập tại doanh nghiệp đối tác ở Nhật Bản. Nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc và tác phong chuyên nghiệp được rèn luyện từ EAUT, Quyền đã được tuyển chọn đi theo diện lao động kỹ thuật cao tại Nhật.

anh-4-sinh-vien-ngo-van-quyen-trong-buoi-gap-mat-chuan-bi-sang-nhat-1759194014.jpg

Sinh viên Ngô Văn Quyền

Một số sinh viên  K12 chuyên ngành Quản trị Marketing như em Lê Tuấn Anh, Lê Thị Hồng Thắm đều hoạt động rất năng nổ khi còn là sinh viên. Đến nay, 2 bạn đều làm việc tại bộ phận Marketing của Trường Đại học Công Nghệ Đông Á.

Sinh viên ngành Tự động hóa và Điện - Điện tử: Thường xuyên được thực tập tại phòng Lab Rạng Đông và các doanh nghiệp công nghệ lớn. Sau khi tốt nghiệp, nhiều bạn đã có việc làm ngay trong các tập đoàn như Canon, LG, Samsung, hoặc đi theo diện kỹ sư sang Hàn Quốc, Nhật Bản - những quốc gia đang khát nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tự động hóa…

Những ví dụ này không chỉ cho thấy chất lượng đào tạo của Đại học Công nghệ Đông Á, mà còn chứng minh sinh viên EAUT có thể hội nhập ngay vào thị trường lao động quốc tế, khẳng định năng lực và bản lĩnh của trí thức trẻ Việt Nam.

anh-5-sinh-vien-le-thi-hong-tham-trong-ngay-le-tot-nghiep-1759194014.jpg

Sinh viên Lê Thị Hồng Thắm trong ngày lễ tốt nghiệp

Kết luận

Với định hướng gắn đào tạo cùng thực tiễn, Đại học Công nghệ Đông Á không chỉ trang bị tri thức mà còn trao cho sinh viên cơ hội việc làm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. EAUT đã và đang là cầu nối vững chắc giữa giảng đường và doanh nghiệp, khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

