Cựu chiến binh - Luật gia tích cực tham gia góp ý xây dựng pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, quyền lợi chính đáng của nhân dân

(Pháp lý). Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, vai trò của các Luật gia là cựu chiến binh (CCB) trong lĩnh vực pháp lý ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong mọi hoạt động, họ còn góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng và xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện.

Những ngày tháng 6 này, cán bộ, hội viên CCB cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII với niềm tự hào, kỳ vọng.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội luôn giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, giữ an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo hội viên. Đặc biệt, các hội viên tích cực tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, giữ ổn định từ cơ sở.

Cựu chiến binh Trần Đức Long – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Trước thềm Đại hội, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với CCB Trần Đức Long – Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam về kỳ vọng tại Đại hội.

Phóng viên: Thưa đồng chí, là một cựu chiến binh kiêm đang công tác trong cơ quan Hội Luật gia VN, đồng chí làm thế nào để phát huy "bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ" trong công tác tham gia bảo vệ công lý và quyền lợi nhân dân?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Là người lính Cụ Hồ đồng thời là người làm công tác pháp lý, tôi luôn ý thức rõ rằng: "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội" và "Thượng tôn pháp luật là sức mạnh của nhà nước pháp quyền". Bản lĩnh của người Bộ đội Cụ Hồ thể hiện qua dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong nghề luật, điều đó có nghĩa là dám bảo vệ lẽ phải, quyền lợi chính đáng của nhân dân, kể cả những vụ việc phức tạp, khó khăn nhất. Bộ đội Cụ Hồ không lùi bước trước kẻ thù, thì người luật gia CCB cũng không lùi bước trước cái sai, tiêu cực. Sự trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, cùng tinh thần trách nhiệm và sự công tâm trong công việc chính là kim chỉ nam giúp tôi giữ vững bản lĩnh. Khi tư vấn pháp luật, tôi luôn xuất phát từ lợi ích chung của đất nước, của người dân, tôn trọng sự thật khách quan, thượng tôn pháp luật và kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện chưa phù hợp.

Phóng viên:Với tư cách Chủ tịch Hội CCB của cơ quan Hội Luật gia VN, đồng chí xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần thực hiện mục tiêu của Đại hội về giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết và đổi mới?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Chúng tôi xác định rõ ba nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi phương châm của Đại hội. Thứ nhất, tư vấn pháp lý miễn phí: "Không để CCB nào thiệt thòi vì thiếu hiểu biết pháp luật". Thứ hai, phổ biến pháp luật tại cơ sở, đưa luật về tận chi hội, tổ CCB để nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Thứ ba, tham mưu chính sách: dùng kinh nghiệm thực tiễn của CCB để phản biện, góp ý hoàn thiện pháp luật về người có công. Các cấp hội cần tập trung vào tăng cường công tác giáo dục chính trị, giữ vững bản lĩnh, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đồng thời phát huy thế mạnh của đội ngũ luật gia trong xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, phổ biến và trợ giúp pháp lý. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đoàn kết, mở rộng tổ chức để phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Phóng viên:Trong số các hoạt động trợ giúp pháp lý, mô hình nào của Hội CCB Luật gia đã phát huy hiệu quả rõ rệt nhất đối với CCB nghèo, vùng sâu vùng xa?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Chúng tôi tự hào về mô hình "Tổ tư vấn pháp lý lưu động tại chi hội CCB cơ sở". Mỗi tháng, các luật gia CCB về tận xã, phường để giải đáp trực tiếp các vướng mắc về chế độ chính sách, đất đai, bảo hiểm y tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mô hình này đã tư vấn miễn phí cho hơn 12.000 lượt CCB, đặc biệt ưu tiên CCB nghèo, già yếu, đi lại khó khăn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những lĩnh vực mà Hội Cựu chiến binh các cấp đã có nhiều đóng góp thiết thực

Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật lưu động, giúp người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hướng dẫn họ thực hiện đúng các quy định pháp luật. Điều đó không chỉ giúp giải quyết các tranh chấp, mà còn góp phần nâng cao ý thức pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách nhà nước.

Phóng viên: Vai trò của CCB trong công tác phổ biến pháp luật, hòa giải và phòng chống tham nhũng ra sao trong thời bình?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Trong thời bình, CCB Luật gia chính là "cầu nối" giữa pháp luật và đời sống thực tiễn. Chúng tôi chủ động phối hợp với Mặt trận, Tư pháp cơ sở để tuyên truyền luật mới, hòa giải mâu thuẫn ngay tại cơ sở, tránh để những vụ việc kéo dài, phức tạp. Đồng thời, chúng tôi tham gia giám sát việc thực hiện chính sách người có công, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Dù ở chiến trường hay trên mặt trận pháp lý, phẩm chất của người cựu chiến binh vẫn luôn là tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên hàng đầu. Nhờ uy tín xã hội và hiểu biết pháp luật, các CCB luật gia có sức thuyết phục lớn, giúp giải quyết các tranh chấp, kiện tụng, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch.

Phóng viên: Trong quá trình phản biện, góp ý sửa đổi các chính sách pháp luật liên quan đến người có công, Hội CCB Luật gia đã có những hoạt động cụ thể nào?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Chúng tôi thành lập bộ phận nghiên cứu chính sách, đi cơ sở lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của CCB trong thực tiễn. Từ đó, tổng hợp, kiến nghị với các bộ ngành như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi các luật liên quan như Luật Người có công, Luật Đất đai. Tiếng nói của những người đã từng chiến đấu, đã hy sinh vì đất nước luôn có sức nặng và được các cơ quan chủ trì chính sách lắng nghe. Trong nhiều dự thảo luật, chúng tôi đã góp ý phản biện để đảm bảo quyền lợi, công bằng, khả thi và phù hợp với thực tiễn, qua đó giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời nâng cao niềm tin của xã hội vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phóng viên: Làm thế nào để thế hệ trẻ hiểu và thấm nhuần phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Chúng tôi đã triển khai chương trình "Luật gia CCB nói chuyện pháp luật - truyền thống", đến trường học để kể chuyện chiến trường, phân tích các quy định pháp luật qua các câu chuyện thực tế, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Ngoài ra, phối hợp tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trách nhiệm công dân. Điều đặc biệt là sử dụng câu chuyện người lính để giảng dạy các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tin giả, kỹ năng sống trong thời đại số.

Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (phường Ba Đình, Hà Nội) nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)

Qua đó, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ. Sự kết hợp giữa truyền thống cách mạng và giáo dục pháp luật sẽ giúp các em phát triển toàn diện, có bản lĩnh vững vàng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Phóng viên: Trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng chí có sáng kiến gì để giúp các CCB lớn tuổi dễ tiếp cận chính sách, nộp hồ sơ trực tuyến?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Chúng tôi xác định rằng chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhưng không thể để bất kỳ hội viên nào bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, chúng tôi xây dựng sổ tay "CCB với dịch vụ công trực tuyến" bằng chữ to, hình vẽ minh họa rõ ràng, dễ hiểu.

Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng số cho các CCB trẻ, đồng thời cử đội "Cựu chiến binh hỗ trợ cựu chiến binh" đi hỗ trợ trực tiếp các bác lớn tuổi. Các hoạt động này nhằm hướng dẫn tra cứu chính sách, nộp hồ sơ online, sử dụng các ứng dụng số. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Hội, xây dựng các nền tảng số dễ tiếp cận, phù hợp với người cao tuổi, cung cấp thông tin pháp luật, chính sách và các thủ tục hành chính trên mạng.

Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của tổ chức Hội, gia đình và thế hệ trẻ, các CCB sẽ thích ứng nhanh chóng và trở thành lực lượng tích cực trong xây dựng xã hội số.

Phóng viên: Kỳ vọng lớn nhất của đồng chí ở Đại hội lần thứ VIII của Hội CCB Việt Nam và lực lượng CCB Luật gia trong nhiệm kỳ tới là gì?

Cựu chiến binh Trần Đức Long: Tôi xin gửi lời chúc mừng thành công Đại hội. Đối với đội ngũ CCB Luật gia, tôi mong mỗi đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là lực lượng này sẽ tiếp tục là "cầu nối" tin cậy giữa pháp luật và cuộc sống, giữa ý chí của Nhà nước và nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, họ sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua đó, khẳng định uy tín, vai trò của cựu chiến binh trong sự nghiệp phát triển đất nước, góp phần xây dựng tổ quốc ngày càng vững mạnh, phồn vinh.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!