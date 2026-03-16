Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Mong muốn Quốc hội tập trung cải cách thể chế

TS Nguyễn Minh Phong kỳ vọng Quốc hội khóa mới tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật, định hướng tăng trưởng kinh tế số và kinh tế tư nhân. Những việc này là động lực để hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Thưa TS Nguyễn Minh Phong, hôm nay ngày 15/3, khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ông có kỳ vọng gì vào Quốc hội khoá tới?

TS Nguyễn Minh Phong: Cử tri nói chung kỳ vọng vào năng lực cũng như kết quả hoàn thiên hệ thống pháp lý trong bối cảnh mới để Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng nhanh, bền vững. Kỳ vọng bầu cử lần này bầu ra đội ngũ có tâm, có tầm để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thứ hai, là chính sách mới, những vấn đề mới cần Quốc hội nhìn nhận, tiếp cận, xử lý để đáp ứng yêu cầu đặt ra và phòng tránh những mặt trái. Thứ ba, hoạt động của Quốc hội cần đồng bộ, không chỉ lập pháp mà còn giải thích luật pháp nữa, giám sát, kiểm tra xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật. Cuối cùng là sự đoàn kết, thống nhất, Quốc hội phải góp phần mạnh mẽ vào việc tạo ra giá trị chuẩn chung quốc gia, xây dựng cơ chế và tiêu chí nhận diện bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt là nâng cao chất lượng cán bộ hiệu quả, thực chất.

Tổng Bí thư đã từng nhấn mạnh “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” (1trong 3 nút thắt lớn là thể chế, hạ tầng, nhân lực). Vậy, khi nhận diện được điểm nghẽn thể chế, ông kỳ vọng gì vào Quốc hội khoá tới để xóa điểm nghẽn, khai thông bế tắc?

TS Nguyễn Minh Phong: Thể chế gồm 3 bộ phận lớn là hệ thống pháp luật trong đời sống xã hội. Thứ hai là thiết kế bộ máy, quy trình, thủ tục. Và cuối cùng là con người thực hiện hoạt động này. Vậy nên tất cả những gì cử tri kỳ vọng là tập trung vào công tác cải cách thể chế. Tôi mong muốn thể chế trong kỷ nguyên mới phải tạo điều kiện và thúc đẩy sự phát triển.

Trong thời gian tới, Quốc hội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, trên 10%. Theo ông để đạt được mức tăng trưởng này cần tập trung vào lĩnh vực nào?

TS Nguyễn Minh Phong: Với mục tiêu đến 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, nếu chỉ tăng trưởng bình thường như nhiều năm trước đây thì không thể hoàn thành mục tiêu này. Vậy nên, tôi kỳ vọng Quốc hội khoá tới đẩy mạnh các giải pháp tập trung tăng trưởng vào lĩnh vực mới như kinh tế số, thúc đẩy kinh tế tư nhân, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật. Vậy nên, để đạt tăng trưởng cao, tôi mong muốn Quốc hội khoá tới tập trung vào hai vấn đề cốt lõi: hoàn thiện thể chế để vận hành nền kinh tế hiệu quả và quản lý số lượng đầu tư công tốt.

Cảm ơn TS Nguyễn Minh Phong về cuộc trao đổi.