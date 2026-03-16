Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Mong muốn Quốc hội tập trung cải cách thể chế

08:17 16/03/2026
TS Nguyễn Minh Phong kỳ vọng Quốc hội khóa mới tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật, định hướng tăng trưởng kinh tế số và kinh tế tư nhân. Những việc này là động lực để hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Ảnh: H.L

Thưa TS Nguyễn Minh Phong, hôm nay ngày 15/3, khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ông có kỳ vọng gì vào Quốc hội khoá tới?

TS Nguyễn Minh Phong: Cử tri nói chung kỳ vọng vào năng lực cũng như kết quả hoàn thiên hệ thống pháp lý trong bối cảnh mới để Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng nhanh, bền vững. Kỳ vọng bầu cử lần này bầu ra đội ngũ có tâm, có tầm để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thứ hai, là chính sách mới, những vấn đề mới cần Quốc hội nhìn nhận, tiếp cận, xử lý để đáp ứng yêu cầu đặt ra và phòng tránh những mặt trái. Thứ ba, hoạt động của Quốc hội cần đồng bộ, không chỉ lập pháp mà còn giải thích luật pháp nữa, giám sát, kiểm tra xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật. Cuối cùng là sự đoàn kết, thống nhất, Quốc hội phải góp phần mạnh mẽ vào việc tạo ra giá trị chuẩn chung quốc gia, xây dựng cơ chế và tiêu chí nhận diện bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt là nâng cao chất lượng cán bộ hiệu quả, thực chất.

Tổng Bí thư đã từng nhấn mạnh “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”  (1trong 3 nút thắt lớn là thể chế, hạ tầng, nhân lực). Vậy, khi nhận diện được điểm nghẽn thể chế, ông kỳ vọng gì vào Quốc hội khoá tới để xóa điểm nghẽn, khai thông bế tắc?

TS Nguyễn Minh Phong: Thể chế gồm 3 bộ phận lớn là hệ thống pháp luật trong đời sống xã hội. Thứ hai là thiết kế bộ máy, quy trình, thủ tục. Và cuối cùng là con người thực hiện hoạt động này. Vậy nên tất cả những gì cử tri kỳ vọng là tập trung vào công tác cải cách thể chế. Tôi mong muốn thể chế trong kỷ nguyên mới phải tạo điều kiện và thúc đẩy sự phát triển. 

Trong thời gian tới, Quốc hội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, trên 10%. Theo ông để đạt được mức tăng trưởng này cần tập trung vào lĩnh vực nào?

TS Nguyễn Minh Phong: Với mục tiêu đến 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, nếu chỉ tăng trưởng bình thường như nhiều năm trước đây thì không thể hoàn thành mục tiêu này. Vậy nên, tôi kỳ vọng Quốc hội khoá tới đẩy mạnh các giải pháp tập trung tăng trưởng vào lĩnh vực mới như kinh tế số, thúc đẩy kinh tế tư nhân, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật. Vậy nên, để đạt tăng trưởng cao, tôi mong muốn Quốc hội khoá tới tập trung vào hai vấn đề cốt lõi: hoàn thiện thể chế để vận hành nền kinh tế hiệu quả và quản lý số lượng đầu tư công tốt.

Cảm ơn TS Nguyễn Minh Phong về cuộc trao đổi.

Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Trang, GĐ Công ty TNHH Bee Pro: Là người kinh doanh trong lĩnh vực phát triển nhà và thị trường bất động sản, tôi kỳ vọng Quốc hội khoá mới sẽ kiến tạo, triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị. Về phát triển kinh tế tư nhân, tôi mong muốn Quốc hội có quyết sách để hỗ trợ tiếp cận vốn với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hiện nay nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp là tiếp cận vốn ngân hàng với những điều kiện rất khắt khe, rất ít doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tiếp cận được. Vậy nên, tôi kỳ vọng Quốc hội thúc đẩy đưa ra nhiều Quỹ Khởi nghiệp với những điều kiện thực tế để doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận. Về hạ tầng đô thị, khu vực tôi sinh sống ở phường Từ Liêm, Hà Nội, là nơi thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn. Vậy nên tôi kỳ vọng Quốc hội, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy hoạch hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước.

 

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng môi trường điều trị thân thiện luôn là yếu tố khiến các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm niềm tin. Tại Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn gia đình, nơi không chỉ điều trị bệnh mà còn mang đến sự an tâm và hy vọng cho trẻ em trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử.

Chiều 15/3, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về ý nghĩa của ngày hội toàn dân và những kỳ vọng gửi tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị, xã hội của đất nước, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng; trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược

Khoảng 5.000 vận động viên sẽ đổ về TP.HCM tham dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới. Đây sẽ là chuyển động biểu tượng đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của cộng đồng runner yêu thiên nhiên, với trải nghiệm chạy bộ giữa hệ sinh thái biển, rừng độc đáo và “kỳ quan” đô thị ESG++.

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

