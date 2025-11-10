Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay

11:29 10/11/2025
Những ngày qua, phòng thủ tục của công ty Vinhomes tại Hà Nội và TP HCM chật kín khách hàng tới làm thủ tục ký quỹ giữ chỗ khu Vịnh Ngọc tại Vinhomes Green Paradise. Ngoài sức hút tự thân của dự án ESG ++ mang tới sự khác biệt, các chuyên gia nhận định, điều này là tất yếu bởi Cần Giờ (TP HCM) đang là điểm đến cho dòng vốn của nhà đầu tư, nhờ mặt bằng giá thấp nhưng tiềm năng cực lớn với loạt dự án hạ tầng tỷ đô sắp triển khai.

Nước chảy chỗ trũng, dòng tiền đổ về Cần Giờ

Nhằm hỗ trợ nền kinh tế, thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất. Ở chiều ngược lại, tiền gửi hầu như không gia tăng giá trị. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, từ đầu năm 2025 tới nay, dù USD mất giá 10%, nhưng VND vẫn mất giá thêm tới 3,4%. Nghĩa là, người giữ tiền đang mất 8 - 9% giá trị thực chỉ trong vòng 2 năm, chưa kể cơ hội sinh lời bị bỏ lỡ.

a1-1762748934.jpg

Lãi suất tiết kiệm xuống thấp cộng với lạm phát khiến tiền trong két “bốc hơi” mỗi ngày

Thực trạng này khiến các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đẩy mạnh thêm dòng tiền vào bất động sản, thị trường tạo ra lợi nhuận tốt và liên tục. Đặc biệt, ở những khu vực đang bước vào chu kỳ phát triển hạ tầng mới, biên độ tăng giá có thể đạt gấp nhiều lần trong trung và dài hạn.

Trong cuộc “đại di cư” của dòng vốn, Cần Giờ nổi lên như là ngôi sao sáng nhất. Đây không chỉ là khu vực đang đón nhận làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh nhất tại TP.HCM trong nhiều thập kỷ, mà còn có giá bất động sản mới chỉ bằng một nửa Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ) và 1/5 giá đất trung tâm (quận 1, 3 cũ), nên dư địa tăng giá còn rất lớn.

Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), Cần Giờ đang bước vào giai đoạn tái định hình giá trị nhờ loạt dự án hạ tầng chiến lược đã và đang được triển khai. Nổi bật là đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (dự kiến vận hành từ 2028); cầu Cần Giờ nối trực tiếp với khu Nam TP.HCM; tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với nút giao đường Rừng Sác mở toang cánh cửa tới cả Tây và Đông Nam bộ cũng như sân bay Long Thành; tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… 

Khi hoàn thành, những dự án này không chỉ xoá bỏ rào cản kết nối, mà đưa Cần Giờ trở thành “lõi trung tâm” mở rộng, gần Bến Thành hơn cả nhiều khu nội đô hiện hữu. Với thời gian di chuyển dự kiến chỉ 13 phút từ Bến Thành, Cần Giờ sẽ thoát thế vùng ven biệt lập trước đây, trở thành lựa chọn an cư, làm việc, kinh doanh, du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu, liền mạch với nhịp sống của đô thị trung tâm.

Giá các dự án tại Cần Giờ sẽ tăng mạnh

Theo chuyên gia Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES), trước đây, vị trí là yếu tố không thể thay đổi với bất động sản. Nhưng bằng khoa học kỹ thuật và ý tưởng táo bạo, con người hoàn toàn có thể “thay đổi định mệnh” đó bằng thời gian di chuyển.

Cũng theo ông Doanh, bất động sản trung tâm có giá trị cao nhưng tiềm năng không lớn vì giá đã đạt đỉnh, khả năng tăng không nhiều, thậm chí không tăng do hạ tầng không có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, bất động sản xa trung tâm có giá thấp, nhưng một khi được đầu tư hạ tầng chiến lược, biên độ tăng giá sẽ rất lớn. Đó chính là tiềm năng của bất động sản Cần Giờ.

Vị trí của Cần Giờ đã thay đổi hoàn toàn. Mạng lưới hạ tầng tỷ đô khiến Cần Giờ không còn là khu vực xa xôi, tách biệt của thành phố nữa. Giá bất động sản vì thế sẽ tăng mạnh”, ông Doanh bình luận.

Viện trưởng VIRES cũng cho rằng sự đột phá về hạ tầng sẽ giúp Cần Giờ vươn lên thành cực tăng trưởng mới của TP HCM. Trong tương lai, khi cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đi vào hoạt động, gắn liền với sự mở rộng của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ sẽ đóng vai trò trung tâm logistics cực kỳ quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Xa hơn, khi ý tưởng làm kênh đào Kra ở miền nam Thái Lan nối thông Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương thành hiện thực, Cần Giờ sẽ là điểm trung chuyển quốc tế trong hành lang kinh tế xuyên Á, đồng thời nằm trên một trong nhưng tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Singapore hiện nay.

a2-1762748924.jpg

Dòng khách nườm nượp trong ngày đầu ký quỹ căn Vịnh Ngọc - Vinhomes Cần Giờ

Theo chuyên gia, nếu Phú Mỹ Hưng từng tạo nên cú “đổi đời” cho thế hệ nhà đầu tư đầu tiên tại khu Nam, thì Cần Giờ hôm nay được xem là “phiên bản kế tiếp” với biên độ giá còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần. Đây chính là lý do khiến khách hàng chen chân đi đăng ký giữ chỗ khu biệt thự sát biển Vịnh Ngọc tại siêu dự án Vinhomes Green Paradise mấy ngày qua.

“Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cũng cho thấy có một làn sóng nhà đầu tư đang đổ về miền Nam, trọng tâm là Cần Giờ. Việc xuống tiền đúng thời điểm, đúng dự án, sẽ mang lại lợi ích lớn cho người đầu tư”, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nhìn nhận.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM Thông tin đầu tư
Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Sau nhiều thập kỷ phát triển đô thị tại khu Nam và Đông, TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng...

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu Thông tin đầu tư
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt...

T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa Thông tin đầu tư
T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/10, tại Khánh Hoà, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh...

Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm Thông tin đầu tư
Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm

Vietjet và Rolls-Royce vừa ký kết hợp đồng 92 động cơ Trent 7000, bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng...

Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam Thông tin đầu tư
Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam

Những kỳ quan lấn biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai), sân bay Kansai (Nhật Bản) hay Vịnh Marina (Singapore)...

T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững Thông tin đầu tư
T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững

Ngày 28/10/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh...

Mới cập nhật
Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

(Pháp lý). Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ lâu đã được xem là phương thức hiệu quả, phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế. Tuy hiên thực tiễn cho thấy, khâu thi hành mới chính là “nút thắt” quan trọng và khó khăn nhất, đặc biệt là tại Việt Nam – nơi mà cơ quan có thẩm quyền vẫn tồn tại cách hiểu thiếu thống nhất về vị trí pháp lý và hiệu lực thi hành của phán quyết trọng tài.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 10/11/2025, tại Trường Trung học Cơ sở – Trung học Phổ thông Duy Tân (TP. Hồ Chí Minh), Chi hội Luật gia Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) phối hợp cùng Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường long trọng tổ chức “Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025”.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Quốc hội Việt Nam, kinh nghiệm từ Quốc hội Bahrain

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Quốc hội Việt Nam, kinh nghiệm từ Quốc hội Bahrain

Chuyển đổi số trong hoạt động của nghị viện là xu hướng toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, tăng cường sự tham gia của công chúng và đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Bài viết này, tác giả sẽ làm sáng tỏ cách thức Nghị viện Bahrain triển khai AI, đánh giá hiệu quả đạt được, so sánh với thực tiễn chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam và đưa ra khuyến nghị phù hợp nhằm phục vụ công tác xây dựng nghị trường thông minh ở Việt Nam.

3 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật vừa là công cụ quản lý, vừa thúc đẩy và kiến tạo phát triển

Pháp luật vừa là công cụ quản lý, vừa thúc đẩy và kiến tạo phát triển

Theo ĐBQH Trần Công Phàn, mọi dự thảo luật, mọi chính sách khi được hình thành đều cần được lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ đông đảo nhân dân, để mỗi điều luật khi ban hành đều phản ánh đúng hơi thở của cuộc sống.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Với những thành tích xuất sắc và đóng góp trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn BRG vinh dự là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP. Hà Nội được Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua năm 2024.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Hệ thống y tế Vinmec: Vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới

Hệ thống y tế Vinmec: Vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới

GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, vừa vinh dự được chọn xuất hiện trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management - Tạp chí uy tín hàng đầu khu vực châu Á về quản trị y tế. Nhân dịp này, ông có chia sẻ với phóng viên Tạp chí Asian Hospital & Healthcare Management về triết lý đặt con người làm trung tâm, nơi Vinmec không ngừng phát triển năng lực lâm sàng và đổi mới y học với mục tiêu duy nhất: mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho mọi người bệnh.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay