VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

16:49 11/12/2025
Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết kiệm khi vận hành khiến VinFast VF 7 trở thành tâm điểm săn đón trong giai đoạn thị trường sôi động nhất năm.

Sức mạnh đỉnh cao, an toàn vượt trội

Sở hữu khối động cơ với công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (phiên bản Plus), chuyên gia Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily) đánh giá sức mạnh luôn là điểm sáng vượt trội của VF 7 với cấu hình thiên về hiệu năng lái thể thao. Trong buổi thử nghiệm gần đây, anh Hùng chỉ mất 5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, thậm chí nhanh hơn cả thông số 5,8 giây mà nhà sản xuất công bố.

Đây là một kết quả rất ấn tượng, sức mạnh này của VF 7 tương đương với nhiều mẫu ô tô thể thao có giá vài tỷ đồng”, anh Lê Hùng nhận xét. Trước đó, vị chuyên gia này cũng đã thực hiện nhiều bài test so sánh sức mạnh VF 7 với các mẫu xe như Porsche Macan hay Hyundai Tucson Turbo. Kết quả cho thấy VinFast VF 7 luôn vượt trội về sức mạnh động cơ.

1-1765446577.jpg

Các chuyên gia đánh giá, nhờ gia tốc lớn đạt được ngay từ những cú đạp ga đầu tiên, VF 7 Plus mang đến trải nghiệm di chuyển nhanh nhẹn và đặc biệt an toàn khi vượt xe trên cao tốc. Ba chế độ lái trên VF 7 cũng giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc điều khiển xe.

Bên cạnh động cơ “chiến binh”, VinFast VF 7 còn nổi bật với hệ thống an toàn. Theo chuyên gia, với những chiếc xe dưới 1,5 tỷ đồng, quãng đường phanh trong bài test từ 100 km/h về 0 thường kéo dài hơn 40 mét. Trong khi đó, quãng đường phanh của VinFast VF 7 trong bài kiểm tra này chỉ đạt 38,9 mét. 

“Chênh lệch khoảng 1 mét tưởng nhỏ, nhưng thực sự rất quan trọng, vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tránh va chạm. Nếu đụng tường hay cây, xe hỏng không sao, nhưng liên quan đến tính mạng con người thì từng centimet đều vô cùng quý giá”, anh Hùng nhận định.

Ngoài ra, VF 7 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS “full option”, bao gồm các tính năng như hỗ trợ lái trên cao tốc, giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động… Đi kèm với 8 túi khí, chống lật ROM, treo sau đa điểm, VinFast VF 7 vượt trội hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá về mức độ an toàn.

Chủ xe “bỏ túi” hàng trăm triệu khi chốt VF 7 trong tháng 12

Sở hữu thiết kế ấn tượng và sức mạnh vượt trội so với phân khúc, VinFast VF 7 còn thu hút người dùng nhờ chi phí sở hữu rất hấp dẫn. Với mức giá niêm yết từ 789 triệu đồng cho bản Eco và 949 triệu đồng cho bản Plus, nhờ các ưu đãi đặc biệt từ nhà sản xuất trong thời điểm cuối năm, chi phí lăn bánh VF 7 trong giai đoạn này được đưa về mức rất dễ tiếp cận với người dùng.

2-1765446583.jpg

Cụ thể, trong tháng 12/2025, người mua VF 7 được áp dụng ưu đãi 4% từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3. Ngoài ra, khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện còn nhận thêm hỗ trợ lên đến 75 triệu đồng, khách đặt xe trực tuyến qua website vinfastauto.com sẽ tiếp tục được giảm thêm 2%. Không chỉ vậy, người mua còn được tặng kèm 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, người dùng có thể sở hữu VF 7 Eco với giá chỉ khoảng 700 triệu đồng, ngang với nhiều mẫu xe hạng B cao cấp. Còn đối với phiên bản VF 7 Plus, mức hỗ trợ bổ sung 50 triệu đồng trong tháng 12 giúp giá lăn bánh chỉ còn từ khoảng 800 triệu đồng.

“Hơn 800 triệu đồng là đã có thể mua được bản Plus. Thấy giá tốt quá nên phải cọc luôn một xe”, reviewer Phùng Thế Trọng, kênh Xế Cộng, vui vẻ chia sẻ.

Không chỉ hấp dẫn ở chi phí ban đầu, VF 7 còn nổi bật nhờ chi phí sử dụng dài hạn thấp. Chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết tháng 6/2027 giúp chủ xe tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhiên liệu trong 1,5 năm đầu. Đồng thời, mạng lưới trạm sạc phủ rộng tại 34 tỉnh thành giúp cho việc di chuyển cả trong và ngoài đô thị của chủ xe trở nên thuận tiện. 

Anh Hoàng Minh Quang (Hà Nội), người vừa đổi từ Mazda sang VinFast VF 7 cho biết, trước đây, mỗi lần lái xe xăng, khi chờ đợi, phải nổ máy, lượng nhiên liệu “bốc hơi” là không nhỏ. Chưa kể tiền đổ xăng lên tới 1 triệu đồng mỗi lần. “Sang VF 7, cứ ngồi trên xe nổ máy cả ngày nghe nhạc, xem phim, điều hòa mát rượi. Không còn bình xăng để đổ, không phải thay dầu, tự nhiên lòng thấy bớt nhói, ví cũng nhẹ hẳn”, anh Quang chia sẻ đầy tâm đắc.

Sau khi trải qua hai đời xe xăng, anh Quang khẳng định rằng VinFast VF 7 thời điểm hiện tại thực sự không có đối thủ trong tầm giá.

Với sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, hiệu năng mạnh mẽ, giá sở hữu hợp lý và chi phí vận hành tiết kiệm, VinFast VF 7 đang được đánh giá là một trong những “ngôi sao” sáng giá của phân khúc C‑SUV, đặc biệt là với những ưu đãi “siêu lớn” dịp cuối năm.

