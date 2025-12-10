Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

17:04 10/12/2025
Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

Chương trình CSI (Corporate Sustainability Index) là chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ. Chương trình sử dụng Bộ chỉ số CSI để đánh giá doanh nghiệp dựa trên “4 trụ cột” - kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị, nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững, góp phần thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, phát triển bền vững và bao trùm.

Năm 2025 cũng là năm thứ 10 tổ chức, chương trình tiến hành đánh giá thông qua bộ chỉ số 145 tiêu chí được cập nhật theo hướng toàn diện và chặt chẽ hơn, không chỉ yêu cầu các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị, minh bạch và tuân thủ pháp luật, mà còn khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường thông qua các nhóm chỉ số nâng cao. Năm nay, Chương trình CSI thu hút hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước nộp hồ sơ tham dự.

Việc Tập đoàn BRG vượt qua hệ thống đánh giá khắt khe và toàn diện để lần thứ 5 liên tiếp có mặt trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thể hiện hiệu quả của chiến lược bền vững mà Tập đoàn đã kiên định theo đuổi, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

01-tap-doan-brg-lan-thu-5-lien-tiep-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-ben-vung-viet-nam-1765361072.jpeg

Đại diện Tập đoàn BRG nhận danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ”

Trong hành trình hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG đã khẳng định vị thế Tập đoàn Kinh tế Dịch vụ hàng đầu Việt Nam với dấu ấn thành tựu trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng thành phố thông minh, sân gôn, khách sạn tới sản xuất và thương mại bán lẻ... Quy mô lớn và đa ngành đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống quản trị hiệu quả, đồng thời đặt trọng tâm vào phát triển bền vững trong mọi hoạt động để có thể “Going Global - Hội nhập Toàn cầu” trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn đã tích cực áp dụng các mô hình quản trị theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị doanh nghiệp), tăng cường minh bạch trong điều hành, đầu tư vào chuyển đổi số, hợp tác khoa học - công nghệ. Đồng thời, Tập đoàn cũng tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển lâu dài, thể hiện ở việc bảo đảm phúc lợi, tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và chú trọng đào tạo cho hơn 22.000 cán bộ nhân viên.

Song song với những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, Tập đoàn BRG còn đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội và các hoạt động cộng đồng. Tập đoàn luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho an sinh xã hội và cộng đồng như trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", các quỹ khuyến học, hỗ trợ đồng bào khó khăn...

Mới đây, Tập đoàn BRG đã trao ủng hộ 7 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn đã kết hợp với Ngân hàng SeABank, các Công ty Thành viên trao tặng 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cùng Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội ủng hộ 2 tỷ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo và An sinh Xã hội Thành phố Hà Nội”.

02-tap-doan-brg-lan-thu-5-lien-tiep-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-ben-vung-viet-nam-1765361079.jpeg

Đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các công ty thành viên trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” lần thứ 5 liên tiếp sẽ là động lực để Tập đoàn BRG tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hướng đến trở thành hình mẫu doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group
Cùng chủ đề
Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc Thông tin kinh doanh
Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc

Thị trường bất động sản đang tăng tốc vào “đường ray” mới khiến giới đầu tư tấp nập đổ bộ...

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025 Thông tin kinh doanh
Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế tiên phong với loạt giải thưởng quan trọng về phát triển bền vững và quản...

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay Thông tin kinh doanh
BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp...

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt? Thông tin kinh doanh
Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại...

Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026 Thông tin kinh doanh
Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức triển khai chương trình “Sinh Lời Rinh Lộc” trên Techcombank...

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh Thông tin kinh doanh
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...

Mới cập nhật
Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc

Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc

Thị trường bất động sản đang tăng tốc vào “đường ray” mới khiến giới đầu tư tấp nập đổ bộ “miền đất hứa” Hải Phòng. Trong đó, bến đỗ được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island, nơi bộ tứ bảo chứng, gồm vị trí trung tâm mới, đô thị đã vận hành, hưởng giá trị nghỉ dưỡng và pháp lý lâu dài cùng hội tụ trong một sản phẩm.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế tiên phong với loạt giải thưởng quan trọng về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp năm 2025. Từ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) 2025 đến Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI) 2025, doanh nghiệp liên tục được ghi nhận ở nhiều hạng mục cốt lõi, phản ánh chiến lược ESG được triển khai một cách thực chất và gắn liền với năng lực cạnh tranh dài hạn.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

VinGroup hợp tác chiến lược với bang Telangana, mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

VinGroup hợp tác chiến lược với bang Telangana, mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Telangana (Ấn Độ) tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising, với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana. Thỏa thuận là khởi đầu cho kế hoạch đầu tư chiến lược tại địa phương trong nhiều lĩnh vực then chốt, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái đa ngành Vingroup, khẳng định tầm vóc và năng lực của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Cụm thi đua số 6 - Hội Luật gia Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Cụm thi đua số 6 - Hội Luật gia Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Chiều 8/12, tại Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội), Cụm thi đua số 6 (Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và du lịch như Bãi Cháy, Quảng Ninh.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc: chuỗi cung ứng dịch chuyển, dòng vốn FDI tái phân bổ, và làn sóng công nghệ mới đang định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Dự án Tổ hợp đa chức năng APEC 2027 có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được xây dựng với tốc độ khiến nhiều người choáng ngợp, đến nay đã hoàn thiện 34% tống khối lượng. Mới đây ASEAN Urbanist – diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện đô thị của Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi và ví von việc xây dựng các công trình APEC mà Sun Group đang thực hiện với “tốc độ ánh sáng”.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay