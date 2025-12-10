Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

16:52 10/12/2025
Vinamilk khẳng định vị thế tiên phong với loạt giải thưởng quan trọng về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp năm 2025. Từ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) 2025 đến Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI) 2025, doanh nghiệp liên tục được ghi nhận ở nhiều hạng mục cốt lõi, phản ánh chiến lược ESG được triển khai một cách thực chất và gắn liền với năng lực cạnh tranh dài hạn.

Năm 2025 trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển bền vững của Vinamilk khi doanh nghiệp đồng thời ghi nhận các thành tựu quan trọng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) và Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI). Trong đó, nổi bật là danh hiệu “Ngôi sao CSI” – biểu tượng tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp bền bỉ và ổn định trong suốt một thập kỷ của chương trình. Vinamilk nằm trong nhóm 11 doanh nghiệp xuất sắc nhất đạt danh hiệu này, với 10 năm liên tiếp xuất hiện trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam. Đây là sự ghi nhận không chỉ về thành tích, mà còn về sự kiên định và chiến lược dài hạn trong việc xây dựng mô hình phát triển bền vững của Vinamilk.

anh-01-1765360340.jpg

Đại diện Vinamilk (thứ 7 từ trái sang) nhận vinh danh tại Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI) 2025. Ảnh: BTC

Năm nay, trong số hơn 500 doanh nghiệp tham dự và 147 doanh nghiệp được chấm điểm chính thức,  Vinamilk tiếp tục có mặt trong Top 10 và giữ vững vị trí Top 1 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam – năm thứ hai liên tiếp. Kết quả này phản ánh sự vận hành bài bản của doanh nghiệp theo bộ chỉ số CSI, vốn được xem là chuẩn mực hàng đầu ở Việt Nam để đánh giá doanh nghiệp trên bốn trụ cột: kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị. Khi chương trình CSI đánh dấu cột mốc 10 năm triển khai, danh hiệu “Ngôi sao CSI” trao cho Vinamilk càng mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc lan tỏa các giá trị phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), đây là minh chứng cho sự ổn định, tầm nhìn dài hạn và khả năng thích ứng của Vinamilk trong bối cảnh tiêu chuẩn ESG ngày càng khắt khe.

Không chỉ tỏa sáng tại CSI, Vinamilk còn tạo dấu ấn mạnh mẽ tại VLCA 2025 khi được trao Giải Nhì Báo cáo Phát triển Bền vững. Đây là ghi nhận dành cho những doanh nghiệp có hệ thống báo cáo minh bạch, dữ liệu nhất quán và tích hợp ESG vào vận hành thực tế. Báo cáo của Vinamilk đáp ứng các yêu cầu mới theo IFRS S1 và IFRS S2 – những tiêu chuẩn quốc tế đang được xem là “ngôn ngữ chung” của báo cáo bền vững toàn cầu. Hội đồng bình chọn đánh giá Vinamilk là một trong số ít doanh nghiệp tiếp cận ESG theo hướng thực chất, thể hiện tư duy tích hợp từ nông nghiệp carbon thấp, cải tiến bao bì, quản trị chuỗi cung ứng đến chiến lược Net Zero.

anh-02a-1765360350.jpg

Đại diện Vinamilk nhận vinh danh tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) 2025. Ảnh: BTC

Đặc biệt, Vinamilk tiếp tục được trao Giải Doanh nghiệp công bố phát thải khí nhà kính tốt nhất năm 2025, đánh dấu ba năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu. Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch carbon ngày càng khắt khe và ngành sữa chịu áp lực giảm phát thải sâu, việc Vinamilk duy trì kiểm kê đầy đủ Scope 1, 2, 3 trên toàn chuỗi giá trị và đảm bảo số liệu độc lập hằng năm từ năm 2016 cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Vinamilk đồng thời triển khai song song nhiều khung chuẩn quốc tế như: sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI), khung phát triển ngành sữa toàn cầu (DSF), khai báo carbon theo CDP – tổ chức phi lợi nhuận về tác động môi trường toàn cầu và định hướng Net Zero theo sáng kiến mục tiêu dựa theo khoa học (SBTi). Những yếu tố này hợp lại tạo thành hệ thống quản trị phát thải toàn diện – điều kiện quan trọng khi Việt Nam chuẩn bị triển khai thị trường carbon.

Bên cạnh minh bạch dữ liệu môi trường, quản trị công ty tiếp tục là điểm sáng của Vinamilk trong năm nay. Doanh nghiệp được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp có bước tiến bứt phá về quản trị công ty tại CSI và nằm trong Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA). Những ghi nhận này cho thấy Vinamilk đang chủ động nâng chuẩn quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Nhìn một cách tổng thể, các giải thưởng năm 2025 của Vinamilk không phải là những thành tích rời rạc mà phản ánh rõ nét một chiến lược nhất quán dựa trên ba trụ cột: minh bạch – quản trị – bền vững. Dữ liệu minh bạch là nền tảng của quản trị hiệu quả; quản trị tốt là điều kiện để triển khai chiến lược ESG quy mô lớn; và phát triển bền vững là mục tiêu định hướng dài hạn. Khi ba yếu tố này vận hành như một hệ sinh thái, ESG mới thật sự phát huy giá trị và đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với những thành tựu trong năm 2025, đặc biệt là danh hiệu “Ngôi sao CSI”, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của một doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, sẵn sàng đồng hành cùng các mục tiêu khí hậu quốc gia và đóng góp vào sự dịch chuyển xanh của nền kinh tế.

