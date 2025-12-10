Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc

17:01 10/12/2025
Thị trường bất động sản đang tăng tốc vào “đường ray” mới khiến giới đầu tư tấp nập đổ bộ “miền đất hứa” Hải Phòng. Trong đó, bến đỗ được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island, nơi bộ tứ bảo chứng, gồm vị trí trung tâm mới, đô thị đã vận hành, hưởng giá trị nghỉ dưỡng và pháp lý lâu dài cùng hội tụ trong một sản phẩm.

Bộ tứ giá trị thật: Chất “vàng mười” trên đảo Vũ Yên

Mức độ quan tâm nhà, đất ở Hải Phòng cao nhất khu vực phía Bắc trong quý III/2025, tăng trưởng khoảng 50% so với đầu năm, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn.

Trong bức tranh này, Vinhomes Royal Island giữ vững “ngôi vương” nhờ vị trí trung tâm đắc địa. Thời gian di chuyển tới trung tâm mới Thuỷ Nguyên chỉ khoảng 5 phút qua cầu Vũ Yên 1, tạo thành dải liền mạch với khu hành chính - thương mại sôi động bờ Bắc sông Cấm. Từ đảo qua cầu Hoàng Gia sang nội đô Hải Phòng cũng chỉ trong “một nốt nhạc”.

Trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vinhomes Royal Island còn sở hữu mạng lưới kết nối đa hướng tới các cực tăng trưởng quan trọng. Hành trình tới Quảng Ninh có hai lựa chọn: hoặc qua cầu Bạch Đằng để nhập vào tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, hoặc theo đường thủy trên dòng sông Cấm và Bạch Đằng. Sắp tới, cầu Ngô Quyền vắt qua sông Cấm sẽ mở lối trực tiếp lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rút ngắn đáng kể thời gian kết nối với Thủ đô.

a1-1765360901.jpg

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang biến Vũ Yên thành tâm điểm vàng kết nối ở Hải Phòng

Một đô thị chỉ thực sự có giá trị khi sự sống và các hoạt động giao thương hiện diện. Với Vinhomes Royal Island, quá trình ấy diễn ra nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Những khu nhà ở đầu tiên được bàn giao chỉ sau 6 tháng ra mắt. Nhiều tuyến phố, căn nhà đã sáng đèn. Cộng đồng cư dân tinh hoa ngày càng đông đảo. Đây là nhân tố giúp Vinhomes Royal Island duy trì được sức sống và thanh khoản vượt trội - điều mà ít dự án có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy.

Giữa đảo xanh, cư dân không chỉ sở hữu một chốn an cư mà còn là kỳ nghỉ dưỡng suốt bốn mùa trong năm. Bởi cùng với bãi tắm biển riêng tư sau mỗi căn nhà, hệ sinh thái tiện ích 5 sao đã hiện diện: sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền cao cấp Royal Marina, TTTM Vincom Mega Mall, công viên giải trí VinWonders và Safari độc đáo bậc nhất miền Bắc… Thông qua trục đường Tương Lai - Hạnh Phúc, toàn bộ tiện ích được kết nối chỉ sau vài phút, tạo nên một đảo nghỉ dưỡng thượng lưu đúng nghĩa.

a2-1765360908.jpg

Quần thể tiện ích điểm nhấn đã dẫn lối hàng triệu cư dân và du khách tới đảo Vũ Yên

Tất cả các giá trị được nâng đỡ bởi nền tảng pháp lý dài hạn, tiến độ minh bạch và uy tín đã thành thước đo của Vinhomes. Các đối tác “bắt tay” triển khai từng khu cũng là những tên tuổi nổi danh thế giới, càng củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư.

Nhờ “bộ tứ bảo chứng” hiếm có, giá trị của Vinhomes Royal Island được khẳng định qua nhịp sống sôi động hiện hữu mỗi ngày và niềm tin ngày càng vững chắc của thị trường.

Tương lai rộng mở chờ nhà đầu tư tiên phong

Thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, và chính những dự án sở hữu giá trị thật như Vinhomes Royal Island mới giữ được sức nóng bền vững. Khi giỏ hàng ngày càng khan hiếm, cơ hội tất yếu sẽ nghiêng về những nhà đầu tư hành động sớm.

Đầu tư vào Vinhomes Royal Island lúc này, khách hàng sẽ được hưởng mức giá tốt bậc nhất Hải Phòng, chỉ từ 78 - 125 triệu đồng/m2. Trong khi đó, trục Lê Thánh Tông bên kia sông Cấm đã thiết lập mặt bằng 180 - 200 triệu/m2 mặt đường và 110 - 130 triệu/m2 trong ngõ.

Nếu bảng giá đất mới từ 1/1/2026 được áp dụng, nhiều tuyến phố trung tâm như Hồng Bàng, Gia Viên, Lạch Tray hay Tô Hiệu có thể chạm ngưỡng 160 triệu/m2. Sự chênh lệch rõ rệt này cho thấy dư địa tăng giá của đảo Vũ Yên vẫn còn rất lớn. 

Không chỉ hấp dẫn về giá, các chính sách bán hàng hiện tại cũng mở ra lợi thế kép cho khách mua. Việc hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Ưu đãi 17% khi về ở sớm biến lựa chọn an cư thành giá trị kinh tế rõ rệt. Ưu đãi 10,5% khi thanh toán sớm giúp tối ưu tổng chi phí mua vào. Quà tặng sân vườn lên đến 1,1 tỷ đồng giúp giá trị căn nhà tăng ngay khi hoàn tất giao dịch. Đây đều là các chính sách “chạm” đúng nhu cầu của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

a3-1765360908.jpg

Lựa chọn Vinhomes Royal Island thời điểm này, nhà đầu tư sẽ nắm trong tay tương lai rực rỡ

Khi những mảnh ghép cần và đủ đều hội tụ, Vinhomes Royal Island trở thành cơ hội hiếm có trong chu kỳ tăng mới: giá đang ở vùng hợp lý, nguồn cung khan hiếm, chính sách bán hàng hấp dẫn, tiềm năng tăng giá được kích hoạt bởi cả hạ tầng, tiện ích và kinh tế xã hội. Cơ hội này sẽ không lặp lại khi thành phố đảo bước vào giai đoạn hoàn thiện và một mặt bằng giá mới được xác lập.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam Thông tin kinh doanh
Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới...

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025 Thông tin kinh doanh
Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế tiên phong với loạt giải thưởng quan trọng về phát triển bền vững và quản...

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay Thông tin kinh doanh
BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp...

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt? Thông tin kinh doanh
Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại...

Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026 Thông tin kinh doanh
Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức triển khai chương trình “Sinh Lời Rinh Lộc” trên Techcombank...

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh Thông tin kinh doanh
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...

Mới cập nhật
Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế tiên phong với loạt giải thưởng quan trọng về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp năm 2025. Từ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) 2025 đến Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI) 2025, doanh nghiệp liên tục được ghi nhận ở nhiều hạng mục cốt lõi, phản ánh chiến lược ESG được triển khai một cách thực chất và gắn liền với năng lực cạnh tranh dài hạn.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

VinGroup hợp tác chiến lược với bang Telangana, mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

VinGroup hợp tác chiến lược với bang Telangana, mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Telangana (Ấn Độ) tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising, với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana. Thỏa thuận là khởi đầu cho kế hoạch đầu tư chiến lược tại địa phương trong nhiều lĩnh vực then chốt, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái đa ngành Vingroup, khẳng định tầm vóc và năng lực của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Cụm thi đua số 6 - Hội Luật gia Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Cụm thi đua số 6 - Hội Luật gia Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Chiều 8/12, tại Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội), Cụm thi đua số 6 (Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và du lịch như Bãi Cháy, Quảng Ninh.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc: chuỗi cung ứng dịch chuyển, dòng vốn FDI tái phân bổ, và làn sóng công nghệ mới đang định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Dự án Tổ hợp đa chức năng APEC 2027 có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được xây dựng với tốc độ khiến nhiều người choáng ngợp, đến nay đã hoàn thiện 34% tống khối lượng. Mới đây ASEAN Urbanist – diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện đô thị của Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi và ví von việc xây dựng các công trình APEC mà Sun Group đang thực hiện với “tốc độ ánh sáng”.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay