Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử ĐBQH khóa XVI

18:39 21/03/2026
Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, Tp.Đà Nẵng.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành phố Đà Nẵng có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội, bảo đảm đủ số lượng đại biểu được phân bổ theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trong đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điến, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà.

Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng có 3 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội. Ngoài ông Nguyễn Khánh Ngọc, còn có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, sinh ngày 2/9/1964 tại tỉnh Bắc Ninh, quê quán xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Ông Ngọc được đào tạo chuyên sâu về pháp luật, tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Luật hình sự tại Liên bang Nga và Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Hoa kỳ theo Chương trình học bổng Fullbright.

Ông Ngọc có 37 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Từ một chuyên viên, rồi lần lượt đảm nhiệm Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng các đơn vị phụ trách pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế của Bộ Tư Pháp.

Tháng 8/2014, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2025, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp với hơn 100.000 hội viên là những người làm công tác pháp luật trên khắp cả nước.

Trong 37 năm công tác, ông Ngọc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các công việc liên quan đến pháp luật quốc tế, xây dựng pháp luật Việt Nam và tham mưu, xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Chủ tịch HLGVN Nguyễn Khánh Ngọc
Cùng chủ đề
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16,...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn...

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây...

(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ...

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa ban hành Thông báo số 15-TB/BCĐTW, ngày...

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản: Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ trở thành ưu thế nổi trội

Chiều 21/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

44 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Các nhà khoa học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong đó có một số nhà khoa học nổi tiếng.

52 phút trước Sự kiện - Chính sách

Nhà khoa học chỉ 'điểm nghẽn' khiến kết quả nghiên cứu khó ra thị trường

Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã hoàn thiện, có doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn "kẹt" trong phòng thí nghiệm do vướng cơ chế sở hữu và định giá, theo lãnh đạo trường Đại học Bách khoa TP HCM.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

18 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

1 ngày trước Dự án - BĐS

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

Sự gia tăng nhanh chóng của mạng lưới xưởng dịch vụ cùng các chính sách hậu mãi “may đo” cho khách hàng của VinFast đang là động lực để ngày càng nhiều người dùng Việt tự tin chuyển đổi xanh.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Đây là bước đi cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực an ninh mạng.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

Sáng ngày 19/3/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn – một trong những công trình môi trường trọng điểm của thành phố.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

