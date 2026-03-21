Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử ĐBQH khóa XVI

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, Tp.Đà Nẵng.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành phố Đà Nẵng có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội, bảo đảm đủ số lượng đại biểu được phân bổ theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trong đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điến, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà.

Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng có 3 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội. Ngoài ông Nguyễn Khánh Ngọc, còn có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, sinh ngày 2/9/1964 tại tỉnh Bắc Ninh, quê quán xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Ông Ngọc được đào tạo chuyên sâu về pháp luật, tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Luật hình sự tại Liên bang Nga và Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Hoa kỳ theo Chương trình học bổng Fullbright.

Ông Ngọc có 37 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Từ một chuyên viên, rồi lần lượt đảm nhiệm Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng các đơn vị phụ trách pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế của Bộ Tư Pháp.

Tháng 8/2014, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2025, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp với hơn 100.000 hội viên là những người làm công tác pháp luật trên khắp cả nước.

Trong 37 năm công tác, ông Ngọc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các công việc liên quan đến pháp luật quốc tế, xây dựng pháp luật Việt Nam và tham mưu, xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.