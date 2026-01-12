Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

15:04 12/01/2026
Ngày 12/01/2026, dự án The Parkland chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City do MIK Group phát triển tại khu Đông Hà Nội. Dự án được triển khai trong bối cảnh khu vực phía Đông Thủ đô đang được đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị.
1-1768205082.jpg

Phối cảnh 3D dự án The Parkland

Tọa lạc tại đại đô thị Ocean City, The Parkland sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới các trục giao thông trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Văn Giang - Hưng Yên. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, đồng thời hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng của khu vực phía Đông.

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể của đại đô thị, The Parkland được phát triển theo định hướng không gian sống mật độ thấp, ưu tiên cây xanh và mặt nước. Trên tổng diện tích 33,68 ha, dự án có mật độ xây dựng khoảng 26%, trong đó gần 17ha dành cho cây xanh và mặt nước. Không gian sống được tổ chức theo mô hình đa lớp với công viên trung tâm rộng 3,6ha cùng hệ công viên vệ tinh đan xen giữa các cụm tòa nhà, hướng tới nhóm cư dân trẻ theo đuổi lối sống năng động, gắn kết với thiên nhiên trong bối cảnh đô thị hiện đại.

2-1768205090.JPG

Đại diện đơn vị phát triển và nhà thầu thực hiện nghi lễ động thổ Dự án The Parkland

Được tư vấn thiết kế bởi NBBJ, công ty kiến trúc, quy hoạch và thiết kế toàn cầu đến từ Mỹ, The Parkland theo đuổi phong cách kiến trúc hiện đại, với các khối nhà cao tầng được tổ chức đan xen cùng mảng xanh, hướng tới việc tăng cường sự kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên.

Bên cạnh hệ không gian nội khu, cư dân The Parkland còn thừa hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của đại đô thị Ocean City như biển hồ nhân tạo, hồ điều hòa, hệ thống công viên liên hoàn, trung tâm thương mại cùng các cơ sở y tế và giáo dục.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của nhiều nhóm khách hàng, The Parkland cung cấp các loại hình căn hộ đa dạng về diện tích và công năng. Dự án gồm các căn studio, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ và các hộ gia đình đa thế hệ. Ngoài ra, các căn duplex và penthouse mang đến lựa chọn không gian sống rộng rãi, riêng tư hơn cho nhóm khách hàng có nhu cầu cao về trải nghiệm sống.

3-1768205090.JPG

Đại diện đơn vị phát triển MIK Group chia sẻ tại Lễ động thổ Dự án

Phát biểu tại lễ động thổ, đại diện đơn vị phát triển dự án - MIK Group cho biết, The Parkland là dự án đầu tiên trong tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, đồng thời thể hiện định hướng phát triển các dự án quy mô, được đầu tư bài bản của doanh nghiệp tại khu vực phía Đông Hà Nội trong giai đoạn tới.

Được biết, các dự án do MIK Group phát triển đều được triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng xây dựng và vận hành.

Trước đó, MIK Group đã công bố kế hoạch phát triển chuỗi dự án Imperia Ocean City tại khu vực này, gắn với chiến lược mở rộng quỹ đất và đầu tư các tổ hợp nhà ở tại những địa bàn có hạ tầng đồng bộ, dư địa tăng trưởng lớn. Theo đại diện Tập đoàn, định hướng này nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng gia tăng, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian đô thị phía Đông Hà Nội trong trung và dài hạn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MIK GROUP The Parkland
Cùng chủ đề
Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park Dự án - BĐS
Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang...

Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027 Dự án - BĐS
Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027

Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến vào tháng 4/2026, sớm hơn dự kiến trước đó 2 tháng, sân...

Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá Dự án - BĐS
Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá

Nằm dọc trục đại lộ xuyên tâm đảo Vũ Yên, lại được bao quanh bởi loạt hạ tầng trọng điểm,...

Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City Dự án - BĐS
Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City

Chuỗi lễ hội, đại nhạc hội và sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục đã tạo nên một...

The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu Dự án - BĐS
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi...

The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội Dự án - BĐS
The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều...

Mới cập nhật
Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(Pháp lý). Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cùng các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo đoàn thể Trung ương.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bài viết này phân tích thực trạng, những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu trên không gian mạng tại Việt Nam.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á

Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á

Xanh SM vừa được vinh danh là “Thương hiệu công nghệ Việt của năm”; “Ứng dụng gọi xe xuất sắc” và “Trải nghiệm người dùng xuất sắc” tại lễ trao giải Tech Awards 2025 (Việt Nam) và CXP Best Customer Experience Awards (Châu Á - Thái Bình Dương). Việc liên tiếp đứng đầu các giải thưởng danh giá trong nước và ngoài nước đã khẳng định vai trò dẫn dắt của Xanh SM trong việc thiết lập những chuẩn mực mới của ngành gọi xe toàn cầu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 10/01/2026, Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương tại tỉnh Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

2 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay