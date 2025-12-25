Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
CEO Siemens Mobility: “VinSpeed là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi”

09:06 25/12/2025
Theo ông Michael Peter, Tổng Giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility, hợp tác chiến lược toàn diện với VinSpeed cho thấy niềm tin của công ty vào một đối tác Việt Nam có tầm nhìn dài hạn, năng lực triển khai bài bản.

Sự hợp tác được xây dựng trên nền tảng niềm tin 

- Mới đây, ông đã đến Hà Nội để ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ giữa Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) và VinSpeed (Tập đoàn Vingroup). Điều gì khiến Siemens Mobility quyết định lựa chọn VinSpeed làm đối tác chiến lược tại Việt Nam?

VinSpeed mang đến năng lực quản lý dự án vượt trội và sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Vingroup, một trong những doanh nghiệp uy tín nhất Việt Nam, VinSpeed là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng đánh giá Vingroup là nhà lãnh đạo về công nghệ và đặc biệt ấn tượng với năng lực và chuyên môn sản xuất của tập đoàn này, nhất là trong lĩnh vực xe ô tô con và xe buýt điện. Sự hợp tác này được xây dựng trên nền tảng niềm tin lẫn nhau và tầm nhìn chung nhằm hiện đại hóa hạ tầng giao thông của Việt Nam.

1-1766628482.jpg

- Ngoài năng lực về sản xuất, công nghệ, phát triển đường sắt tốc độ cao là câu chuyện dài hơi cần những doanh nghiệp có chung tầm nhìn. Ở khía cạnh này, VinSpeed đang thể hiện ra sao, thưa ông?

Tôi cho rằng, tầm nhìn của VinSpeed gắn liền với các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam. Với sự sẵn sàng cao trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và đảm bảo nguồn tài chính cần thiết, VinSpeed đang đặt nền móng cho sự tăng trưởng bền vững. Kết hợp với vị thế dẫn đầu về công nghệ của Siemens Mobility, quan hệ hợp tác này tạo nên nền tảng vững chắc cho những dự án thành công và bền vững trong tương lai.

- Cụ thể, công nghệ mới nhất Siemens dự kiến mang đến cho VinSpeed là gì, thưa ông?

Thông qua hợp tác với VinSpeed, chúng tôi sẽ giới thiệu đoàn tàu Velaro Novo có thể đạt tốc độ lên đến 350 km/giờ, tăng 10% sức chứa hành khách và giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng. 

Chúng tôi cũng sẽ triển khai hệ thống tín hiệu tiên tiến ETCS Cấp độ 2 với chức năng vận hành tàu tự động ATO nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả, cùng với hệ thống viễn thông và điện khí hóa tích hợp để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy. Tất cả các công nghệ này được thiết kế phù hợp với yêu cầu của Việt Nam, vừa cho vận tải liên tỉnh vừa cho môi trường đô thị đông đúc, và hướng tới hiệu suất đẳng cấp thế giới.

- Từ góc nhìn của Siemens Mobility, hợp tác với VinSpeed có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược mở rộng và hiện diện dài hạn của Siemens Mobility tại khu vực?

Sự hợp tác này mang đến cho Siemens Mobility cơ hội thiết lập sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam và rộng hơn là khu vực ASEAN. Điều này định vị chúng tôi như một nhà cung cấp giải pháp di chuyển bền vững hàng đầu tại các thị trường tăng trưởng nhanh, và chúng tôi cam kết đóng góp vào sự phát triển của khu vực trong nhiều năm tới.

Mô hình chuẩn mực về hạ tầng giao thông hiện đại

- Đâu là những kinh nghiệm và lợi thế cốt lõi mà ông cho rằng Siemens Mobility phù hợp với bối cảnh phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam?

Siemens Mobility đã triển khai những dự án đường sắt cao tốc trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông, bao gồm ICE của Đức và AVE của Tây Ban Nha. Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác với khách hàng Brightline West tại Mỹ để hiện thực hóa một tầm nhìn táo bạo: tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên kết nối Las Vegas và Los Angeles.

Thành công của chúng tôi được xây dựng trên các nền tảng phương tiện tiên tiến như đoàn tàu Velaro Novo với khái niệm “ống rỗng” hiệu quả cao. Thiết kế này mang đến thân xe tiêu chuẩn, nhẹ, tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, đồng thời cho phép khách hàng tự do cấu hình nội thất theo nhu cầu, dù là toa nhà hàng, toa hành khách hay thậm chí cabin riêng. Sự linh hoạt này giúp các nhà khai thác điều chỉnh không gian đoàn tàu phù hợp với từng nhóm khách hàng, quốc gia và điều kiện địa phương mà không ảnh hưởng đến tốc độ hay tính bền vững.

Chúng tôi quản lý mọi khía cạnh của dự án, từ thiết kế, tích hợp đến bảo trì, đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy cho khách hàng. Cam kết đổi mới và phát triển bền vững được thể hiện qua việc liên tục đầu tư vào công nghệ số và thân thiện môi trường.

anh-2-1766545538.jpg

- Chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội địa là một nội dung quan trọng trong hợp tác với VinSpeed. Siemens Mobility sẽ triển khai nội dung này như thế nào trong thực tế?

Tại Siemens Mobility, chúng tôi cam kết hỗ trợ phát triển chuyên môn và năng lực địa phương ở bất kỳ nơi nào chúng tôi hoạt động. Tại Việt Nam, chúng tôi hướng tới hợp tác chặt chẽ với các đối tác và các bên liên quan để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong các lĩnh vực như sản xuất, lắp đặt, kiểm tra và chạy thử. 

Chúng tôi cũng cung cấp cơ hội đào tạo và trao đổi kiến thức về tiêu chuẩn an toàn và tích hợp hệ thống. Thông qua các hoạt động hợp tác, chúng tôi sẽ nỗ lực đóng góp vào việc triển khai thành công và đảm bảo tính sẵn sàng cho các dự án đường sắt cao tốc tại Việt Nam.

- Ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của đường sắt tốc độ cao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi xanh của Việt Nam trong những thập kỷ tới?

Đường sắt cao tốc sẽ đóng vai trò đột phá trong việc cải thiện kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên các vùng miền. Các hành lang đường sắt hiện đại giúp nền kinh tế và xã hội phát triển dọc theo tuyến: các ga và điểm dừng gần các trung tâm như Hà Nội hoặc TP.HCM sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Sự phát triển này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tổng thể. Bằng cách khuyến khích nhiều người đi tàu, chúng tôi cũng sẽ góp phần giảm phát thải và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu môi trường.

- Từ góc độ toàn cầu, hợp tác giữa Siemens Mobility và VinSpeed có thể được xem là một hình mẫu mới cho các dự án hạ tầng giao thông hiện đại tại các nền kinh tế đang phát triển hay không?

Tôi tin rằng quan hệ hợp tác giữa Siemens và VinSpeed cho thấy cách các nhà lãnh đạo công nghệ quốc tế và đối tác địa phương có thể phối hợp để xây dựng hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời phát triển kỹ năng và năng lực trong nước. Mô hình này có thể trở thành chuẩn mực cho các dự án hạ tầng giao thông hiện đại trên toàn thế giới.

- Xin cảm ơn ông!

