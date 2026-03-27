Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

16:31 27/03/2026
Từ cuối năm 2025 đến nay, các nhà đầu tư cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc “ăn nên làm ra” khi quỹ căn luôn được lấp đầy dù giá thuê neo cao. Đây là “trái ngọt” mà những nhà đầu tư “đón sóng” du lịch đảo Ngọc từ nhiều năm trước đang nhận được.
Thị trấn Hoàng Hôn - "phễu" thu hút đầu tư bất động sản tại nam Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

“Trái ngọt” cho nhà đầu tư thông thái

Gắn bó với Phú Quốc từ 2010, ông Lê Trần Phương chứng kiến sự thay đổi “từng ngày” của đảo Ngọc từ chỗ chỉ là một hòn đảo hoang sơ đến khi tấp nập khách suốt đêm ngày. Bản thân ông cũng đã “gặt hái” những thành quả nhất định trong đầu tư bất động sản, đặc biệt là dòng căn hộ lưu trú.

“Ba năm trước, tôi đầu tư một số căn hộ tại tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence tại Thị trấn Hoàng Hôn Phú Quốc để khai thác cho thuê. Việc kinh doanh hiện nay rất thuận lợi nhờ nguồn khách du lịch sẵn có. Quỹ căn của tôi và nhiều nhà đầu tư khác đều được lấp đầy từ tháng 11/2025 đến nay”, ông Phương chia sẻ.

Còn chị Thu Quyên (nhà đầu tư TP.HCM) hào hứng với lịch đặt chỗ tới tấp căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa The Sky – Thị trấn Hoàng Hôn. Chị nói vui “nhả ra là mất chỗ” vì nhu cầu thuê căn hộ tại đây đang vượt quá nguồn cung rất nhiều.

Nhà đầu tư Lê Trần Phương (bên trái). Ảnh: Ánh Dương.

Không phải ngẫu nhiên các nhà đầu tư tại Phú Quốc có thể “ngồi mát ăn bát vàng” như vậy. Đây là kết quả của một quá trình tích lũy đầu tư bài bản, với sự tham gia của những “ông lớn” như Sun Group, góp phần kiến tạo cho đảo Ngọc một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, đủ sức thu hút du khách toàn cầu. Theo ước tính, Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo thu hút 15.000-20.000 lượt du khách mỗi ngày. Trong đó, lượng khách quốc tế cao cấp đến từ Trung Quốc, khu vực Đông Bắc Á,... chiếm tới 70%.

Đây là “tọa độ vàng du lịch” với hàng loạt trải nghiệm vui chơi - giải trí từ cáp treo Hòn Thơm – tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới, Bãi Kem - bãi biển quyến rũ nhất hành tinh đến chợ đêm VUI-Fest rực rỡ sắc màu, Cầu Hôn - biểu tượng của tình yêu và nghệ thuật… đến các show diễn nghệ thuật đình đám kết hợp nhạc nước, pháo hoa, thể thao mạo hiểm,…

Các show diễn đình đám Symphony Of The Sea, Kiss Of The Sea thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương.

Nhiều chuyên gia đánh giá, những “điểm sáng” du lịch như Thị trấn Hoàng Hôn đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng chung của du lịch địa phương. Theo Sở Du lịch An Giang, trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đón trên 5,8 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Riêng đảo ngọc Phú Quốc đón hơn 2,2 triệu lượt, tăng 57,7%, trong đó, du khách quốc tế tăng 86,4%.

Đúng như nhận định của TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: “Từ 2010, vẻ đẹp đảo Ngọc được “khai phá”, các nhà đầu tư bắt đầu xuất hiện và tạo ra những thay đổi rõ nét về hạ tầng, đô thị… tạo sức bật cho du lịch, bất động sản, dịch vụ lưu trú, qua đó thu hút giới đầu tư”. Trong bức tranh tươi sáng đó có những nhà đầu tư như ông Lê Trần Phương, chị Thu Quyên cùng rất nhiều người khác đã sớm quyết định sở hữu bất động sản tại khu vực giàu tiềm năng như Nam đảo.

Căn hộ biển: Của hiếm trên thị trường

Phú Quốc đang đứng trước thời cơ “có 1 không 2” khi trở thành địa điểm đăng cai APEC 2027. Thực tế, tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc) đã “bội thu” du lịch hậu APEC 2025. Trong quý IV/2025, số du khách nội địa tới Gyeongsang Bắc tăng 16,5%, lượng khách quốc tế tăng tới 20%. Ngoài ra, nhiều địa phương trong tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch ấn tượng ở mức 20%. Điều này cho thấy hiệu ứng tích cực từ APEC.

Để chuẩn bị cho APEC, chiến lược đại chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng đang được triển khai thần tốc sẽ mang đến diện mạo mới cho đảo Ngọc, gia tăng sức hút cho du khách. Đặc biệt, sự ra mắt của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ giúp Phú Quốc gia tăng kết nối các thị trường quốc tế. Hạ tầng hoàn thiện cùng sự bứt phá của du lịch sẽ mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản, lưu trú tại đảo Ngọc. Đặc biệt, phân khúc căn hộ biển đang được săn đón bởi nguồn hàng khan hiếm.

Sun PhuQuoc Airways góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng tầm điểm đến Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

“Khách hàng của chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công suất khai thác, khả năng tạo ra dòng tiền từ căn hộ. Bởi vậy, phân khu The Sunset với tầm nhìn đẹp, vị trí trung tâm, nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí đang rất được quan tâm”, bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc Dự án Phú Quốc, Công ty Bất động sản NewstarLand chia sẻ.

Phân khu The Sunset nằm trên sườn núi Ông Quán, thuộc Tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence được đánh giá là “của hiếm” trên thị trường khi sở hữu độ cao lý tưởng bao trọn không gian thơ mộng. Từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể hưởng trọn ánh bình minh trong trẻo của đảo Ngọc mỗi sớm thức giấc, hay ngắm nhìn hoàng hôn ban chiều rực rỡ - món đặc sản “trời ban” cho Phú Quốc.

Tầm nhìn panorama bao quát biển trời đảo Ngọc - lợi thế độc tôn giúp The Sunset thu hút du khách. Ảnh: Sun Property.

Sự cân bằng giữa tĩnh và động là “điểm cộng” của căn hộ The Sunset. Đủ tách biệt để mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái, nhưng khi cần “đổi gió”, chủ nhân chỉ cần “vài bước chân” là chạm tới không gian lễ hội sôi động đêm ngày của Thị trấn Hoàng Hôn với muôn vàn tiện ích. Cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ studio, căn hộ 1–2 phòng ngủ đến những căn penthouse giới hạn thỏa mãn nhiều nhu cầu khác nhau: an cư, nghỉ dưỡng định kỳ hay khai thác cho thuê, đón đầu nhóm khách cao cấp, doanh nhân và chuyên gia quốc tế đang đến Phú Quốc.

“Tất cả những “tiêu chuẩn vàng” cho một căn hộ lưu trú hoàn hảo đều hội tụ ở The Sunset. Dự án vừa tạo ra dòng tiền ngay lập tức, vừa có tiềm năng tăng giá dài hạn, đặc biệt sau APEC 2027”, bà Phạm Thị Thu Hiền nhận định.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Phú Quốc
Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Techcombank ra mắt “chương trình kiến tạo tư duy & bản lĩnh lãnh đạo cho thế hệ kế cận” và khởi động “đấu trường AI kinh doanh”

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mạng bay quốc tế tới 7 thị trường trong năm 2026

Lãi suất tăng không phải “bước đường cùng”, người mua nhà vẫn có “cửa sáng” trong năm 2026

Mới cập nhật
Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

10 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

PGS.TS Trần Đình Thiên: Thể chế phải đi trước để mở đường tăng trưởng mới

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Từ định hướng lớn đến yêu cầu hành động thực chất

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay