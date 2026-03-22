Các nhà khoa học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong đó có một số nhà khoa học nổi tiếng.

PGS.TS Vũ Hải Quân

PGS.TS Vũ Hải Quân, 52 tuổi, là Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ. Ông là chuyên gia trí tuệ nhân tạo, có nền tảng sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, am hiểu thực tiễn quản lý và có kinh nghiệm điều hành trong hệ thống giáo dục, nghiên cứu.

Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Trọng Đạt

Năm 2001, ông nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Trento (Italy), tham gia nhóm xử lý ngôn ngữ nói của Viện ITC-Irst. Sau khi bảo vệ tiến sĩ năm 2005, ông tiếp tục chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Leuven (Bỉ).

Trở về nước năm 2007, ông công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM, lần lượt giữ các vị trí Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Đến tháng 9/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, 59 tuổi, là Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng. Ông là tiến sĩ khoa học máy tính.

Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng. Ảnh: Lưu Quý

Trong chương trình hành động, ông cho biết ưu tiên thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của Thủ đô. Ông đề xuất hoàn thiện cơ chế liên kết giữa đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị các chính sách phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương

GS.TS Nguyễn Thanh Phương 61 tuổi, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tiếp tục là đại biểu Quốc hội khóa 16, sau ba nhiệm kỳ 13, 14 và 15.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ. Ảnh: CTU

Trong chương trình hành động, ông tập trung vào phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp, thủy sản và các ngành kinh tế chủ lực của vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ông cũng cam kết tích cực tham gia xây dựng luật, nghị quyết và các quyết sách quan trọng của Quốc hội, đồng thời thúc đẩy các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm bảo đảm sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân.

GS.TS Nguyễn Thị Lan

GS.TS Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1974, là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bà từng là giáo sư trẻ nhất ngành thú y khi được phong hàm năm 2018. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, Ủy viên Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Là nhà khoa học trong lĩnh vực thú y, bà có hơn 100 công bố quốc tế. Năm 2018, bà là người trẻ nhất nhận Giải thưởng Kovalevskaia dành cho các nhà khoa học nữ có công trình khoa học tự nhiên và khoa học cơ bản có tính ứng dụng cao.

Trên cương vị Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà trực tiếp điều hành 46 nhóm nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy xây dựng các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off), nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, sinh năm 1972, là Viện trưởng Pasteur TP HCM. Ông là chuyên gia vi sinh lâm sàng, có học vị tiến sĩ y học và là bác sĩ chuyên khoa II.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung. Ảnh: Viện Pasteur TP HCM

Ông từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế, với kinh nghiệm trải rộng từ giảng dạy, nghiên cứu đến quản lý.

Trong chương trình hành động, ông đề xuất thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư R&D; phát triển hệ sinh thái công nghệ sinh học, vaccine, dược phẩm và sinh phẩm chẩn đoán. Đồng thời, ông đề xuất đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều trị.

Bên cạnh đó, ông định hướng phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, liên thông dữ liệu giữa các tuyến, hướng tới quản lý sức khỏe theo thời gian thực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 52 tuổi, là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM - nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử đơn vị này.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: VNUHCM

Bà là nhà khoa học trong lĩnh vực hóa dược, có hơn 80 công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Nhóm nghiên cứu của bà phát triển hai sản phẩm từ dược liệu trong nước hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp.

Với nhiều đóng góp cho giáo dục và khoa học, bà từng nhận các giải thưởng như Quả cầu vàng năm 2017, Giải thưởng Sáng tạo TP HCM năm 2019, Kovalevskaia năm 2021, danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu TP HCM giai đoạn 2019-2024. Bà cũng là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

GS.TS, Viện sĩ Châu Văn Minh

GS.TS Châu Văn Minh, 66 tuổi, hiện là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13 và là một trong số ít nhà khoa học Việt Nam được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp.

Giáo sư Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: VGP

Trong hơn 40 năm hoạt động khoa học, ông thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác Pháp. Ông tham gia đàm phán, xây dựng lộ trình triển khai các dự án lớn do Chính phủ Pháp hỗ trợ, như vệ tinh quan sát Trái đất VNRED-Sat1 và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt - Pháp).

Trong chương trình hành động, ông cho biết sẽ đóng góp kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào việc xây dựng luật và các quyết sách lớn của Quốc hội.

TS Hồ Đức Thắng

Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, sinh năm 1983, là Viện trưởng Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện trưởng Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia Hồ Đức Thắng. Ảnh: Thủy Tiên

Ông có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Anh, thạc sĩ quản lý công tại Mỹ. Ông có khoảng 15 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó 11 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ và tương đương. Trước khi đảm nhiệm vai trò Viện trưởng, ông từng phụ trách Cục Chuyển đổi số.

Sự tham gia của các nhà khoa học trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực của phát triển. Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.