Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
Các nhà khoa học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

12:29 22/03/2026
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong đó có một số nhà khoa học nổi tiếng.

PGS.TS Vũ Hải Quân

PGS.TS Vũ Hải Quân, 52 tuổi, là Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ. Ông là chuyên gia trí tuệ nhân tạo, có nền tảng sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, am hiểu thực tiễn quản lý và có kinh nghiệm điều hành trong hệ thống giáo dục, nghiên cứu.

Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Trọng Đạt

Năm 2001, ông nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Trento (Italy), tham gia nhóm xử lý ngôn ngữ nói của Viện ITC-Irst. Sau khi bảo vệ tiến sĩ năm 2005, ông tiếp tục chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Leuven (Bỉ).

Trở về nước năm 2007, ông công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM, lần lượt giữ các vị trí Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Đến tháng 9/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, 59 tuổi, là Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng. Ông là tiến sĩ khoa học máy tính.

Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng. Ảnh: Lưu Quý

Trong chương trình hành động, ông cho biết ưu tiên thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của Thủ đô. Ông đề xuất hoàn thiện cơ chế liên kết giữa đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị các chính sách phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương

GS.TS Nguyễn Thanh Phương 61 tuổi, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tiếp tục là đại biểu Quốc hội khóa 16, sau ba nhiệm kỳ 13, 14 và 15.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ. Ảnh: CTU

Trong chương trình hành động, ông tập trung vào phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp, thủy sản và các ngành kinh tế chủ lực của vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ông cũng cam kết tích cực tham gia xây dựng luật, nghị quyết và các quyết sách quan trọng của Quốc hội, đồng thời thúc đẩy các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm bảo đảm sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân.

GS.TS Nguyễn Thị Lan

GS.TS Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1974, là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bà từng là giáo sư trẻ nhất ngành thú y khi được phong hàm năm 2018. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, Ủy viên Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Là nhà khoa học trong lĩnh vực thú y, bà có hơn 100 công bố quốc tế. Năm 2018, bà là người trẻ nhất nhận Giải thưởng Kovalevskaia dành cho các nhà khoa học nữ có công trình khoa học tự nhiên và khoa học cơ bản có tính ứng dụng cao.

Trên cương vị Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà trực tiếp điều hành 46 nhóm nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy xây dựng các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off), nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, sinh năm 1972, là Viện trưởng Pasteur TP HCM. Ông là chuyên gia vi sinh lâm sàng, có học vị tiến sĩ y học và là bác sĩ chuyên khoa II.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung. Ảnh: Viện Pasteur TP HCM

Ông từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế, với kinh nghiệm trải rộng từ giảng dạy, nghiên cứu đến quản lý.

Trong chương trình hành động, ông đề xuất thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư R&D; phát triển hệ sinh thái công nghệ sinh học, vaccine, dược phẩm và sinh phẩm chẩn đoán. Đồng thời, ông đề xuất đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều trị.

Bên cạnh đó, ông định hướng phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, liên thông dữ liệu giữa các tuyến, hướng tới quản lý sức khỏe theo thời gian thực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 52 tuổi, là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM - nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử đơn vị này.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: VNUHCM

Bà là nhà khoa học trong lĩnh vực hóa dược, có hơn 80 công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Nhóm nghiên cứu của bà phát triển hai sản phẩm từ dược liệu trong nước hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp.

Với nhiều đóng góp cho giáo dục và khoa học, bà từng nhận các giải thưởng như Quả cầu vàng năm 2017, Giải thưởng Sáng tạo TP HCM năm 2019, Kovalevskaia năm 2021, danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu TP HCM giai đoạn 2019-2024. Bà cũng là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

GS.TS, Viện sĩ Châu Văn Minh

GS.TS Châu Văn Minh, 66 tuổi, hiện là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13 và là một trong số ít nhà khoa học Việt Nam được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp.

Giáo sư Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: VGP

Trong hơn 40 năm hoạt động khoa học, ông thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác Pháp. Ông tham gia đàm phán, xây dựng lộ trình triển khai các dự án lớn do Chính phủ Pháp hỗ trợ, như vệ tinh quan sát Trái đất VNRED-Sat1 và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt - Pháp).

Trong chương trình hành động, ông cho biết sẽ đóng góp kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào việc xây dựng luật và các quyết sách lớn của Quốc hội.

TS Hồ Đức Thắng

Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, sinh năm 1983, là Viện trưởng Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện trưởng Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia Hồ Đức Thắng. Ảnh: Thủy Tiên

Ông có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Anh, thạc sĩ quản lý công tại Mỹ. Ông có khoảng 15 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó 11 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ và tương đương. Trước khi đảm nhiệm vai trò Viện trưởng, ông từng phụ trách Cục Chuyển đổi số.

Sự tham gia của các nhà khoa học trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực của phát triển. Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn...

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử ĐBQH khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây...

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sự kiện - Chính sách
(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Sự kiện - Chính sách
Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ...

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 Sự kiện - Chính sách
Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa ban hành Thông báo số 15-TB/BCĐTW, ngày...

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Trong vòng 5 năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành khoảng 8000 đạo luật, trong đó có rất nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ môi trường và nhiều Chỉ thị nhằm thúc đẩy giới doanh nghiệp tuân thủ tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khung pháp lý đồ sộ về ESG của EU sẽ gợi mở nhiều kinh nghiệm chính sách hay cho Việt Nam.

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Trong khuôn khổ các hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 21/3/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ I năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản: Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ trở thành ưu thế nổi trội

Chiều 21/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Nhà khoa học chỉ 'điểm nghẽn' khiến kết quả nghiên cứu khó ra thị trường

Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã hoàn thiện, có doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn "kẹt" trong phòng thí nghiệm do vướng cơ chế sở hữu và định giá, theo lãnh đạo trường Đại học Bách khoa TP HCM.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử ĐBQH khóa XVI

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, Tp.Đà Nẵng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

