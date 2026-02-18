Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều điểm đến tại miền Bắc như: Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Hà Nam thu hút đông đảo du khách đến du xuân, vãn cảnh nhờ đa dạng trải nghiệm thú vị.

Hà Nội: Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ tấp nập khách du xuân

Tại Thủ đô Hà Nội, Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ cũng trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về du xuân, check-in ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hơn 400 gốc đào quý và 300 cây quất nghệ thuật hội tụ từ các làng hoa danh tiếng, đan xen cùng những cụm quất, cụm quýt tạo hình nghệ thuật kỳ công được trưng bày tại khu Nhà Bát Giác và khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Người dân và du khách đổ về Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ (Hà Nội) để tận hưởng không khí Tết ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ

Không khí du xuân càng thêm hấp dẫn và sôi nổi với các trải nghiệm xin chữ ông đồ và các tiểu cảnh lấy cảm hứng từ "Hà Nội 12 mùa hoa". "Chưa bao giờ Hà Nội có không gian quy mô và đẹp như thế này. Không cần phải di chuyển xa ra tận các vườn đào Nhật Tân hay Phú Thượng mà vẫn có thể check-in với những gốc đào cổ thụ đẹp nhất ngay giữa Hồ Gươm, thực sự rất ấn tượng"- chị Lan Anh (Hoàn Kiếm) hào hứng chia sẻ.

Gia đình trẻ check-in bên cây đào cổ thụ tại không gian hoa xuân Lý Thái Tổ

Được biết, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ do Tập đoàn Sun Group dành tặng cho thủ đô Hà Nội với mong muốn kiến tạo cảnh quan điểm nhấn cho thủ đô và không gian du xuân mới mẻ, hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp năm mới Bính Ngọ.

Sa Pa (Lào Cai): Đỉnh thiêng Fansipan nhộn nhịp khách du xuân, chiêm bái cầu an

Thời tiết những ngày đầu năm tại thị xã Sa Pa rất đẹp, trời trong xanh, tạnh ráo, có nắng, rất lý tưởng cho các hoạt động du xuân, nghỉ dưỡng. Ngay từ những ngày đầu năm, đỉnh thiêng Fansipan đã trở thành điểm hẹn hành hương của hàng nghìn du khách mong muốn tìm về sự an yên.

Không chỉ được chiêm bái quần thể kiến trúc tâm linh ngoạn mục và linh thiêng, du khách đến với Sun World Fansipan Legend dịp này còn được tận hưởng không khí vô cùng trong lành, mát mẻ, khám phá Bản Mây với vô vàn trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo, hấp dẫn cùng cảnh quan được trang trí vô cùng ấn tượng. Điểm hấp dẫn hơn cả là những vườn hoa Anh đào, hoa mận trắng nở rộ, những thảm hoa cúc, hoa cải vàng ruộm cả góc trời, khiến bất cứ du khách nào cũng muốn dừng lại chiêm ngưỡng và check in.

Du khách check-in tại Bản Mây

Dự kiến, Sa Pa sẽ tiếp tục là điểm đến hút khách trong những ngày Tết sắp tới, đặc biệt là khi Hội Xuân Mở Cổng trời 2026 chính thức khai hội vào mùng 3 Tết Bính Ngọ (tức ngày 19/02 Dương lịch).

Lễ hội tại Bản Mây sẽ là điểm khám phá văn hóa không thể bỏ qua dành cho du khách dịp này.

Dịp này, Sun World Fansipan Legend chuẩn bị rất nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị nhằm mang đến cho du khách những cảm xúc tươi mới và niềm vui trong dịp năm mới. Ngoài các nghi thức linh thiêng như dâng hoa, tắm Phật, hành hương chiêm bái quần thể kiến trúc tâm linh nhằm gửi gắm những nguyện cầu về một năm may mắn, hanh thông, Hội Xuân Mở Cổng trời 2026 còn có nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc và những lễ hội truyền thống diễn ra tại Bản Mây như: Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Xên Bản Xên Mường… Các trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười như bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, leo cột mỡ hay xúc xắc Bản Mây, giúp du khách như được chạm vào ký ức tuổi thơ trong sáng giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Hạ Long (Quảng Ninh): Du khách nô nức “chơi hội” tại Sun World Ha Long

Nhờ lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 2 – 2,5 giờ di chuyển, không cần lo vé máy bay hay lịch trình phức tạp, Hạ Long trở thành điểm hẹn du xuân thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là du khách Hà Nội trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Du khách thong dong dạo bước trên những con đường được trang hoàng rực rỡ sắc màu Tết

Ngay từ mùng 1 Tết Bính Ngọ, Sun World Ha Long đã trở thành tâm điểm du xuân của miền Bắc với bầu không khí náo nhiệt lan tỏa từ Ga Đại Dương đến Đồi Mặt Trời. Giữa không gian rực rỡ sắc đào mai và tiểu cảnh linh vật ngựa vàng, đông đảo du khách tấp nập du xuân, check in và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đa sắc màu.

Đặc biệt, khu vực Bảo Hải Linh Thông Tự thu hút đông đảo gia đình check-in bên hai chữ “An – Lộc” khổng lồ, cùng thưởng thức phong vị Tết xưa qua tiếng hát Xẩm đặc sắc. Trong khi đó, không gian hội hè lại bùng nổ với tiếng trống lân rộn rã, những phong bao lì xì trao tay du khách xông đất và chuỗi minishow Around Tết Vietnam đầy cảm hứng.

Kéo dài từ mùng 2 đến mùng 5, sức hút của “phố biển” hứa hẹn sẽ ngày càng tăng nhiệt với các hoạt động trải nghiệm như xin chữ thầy đồ, workshop tranh Đông Hồ hay trò chơi Cờ cá ngựa khổng lồ đầy phấn khích.

Hai siêu du thuyền chở theo hàng nghìn du khách quốc tế “xông đất” Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày mùng 1 Tết

Cũng trong mùng 1 Tết, hai siêu du thuyền chở 2.400 du khách quốc tế đã "xông đất" Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mở màn cho chuỗi 5 chuyến tàu biển hạng sang đến vùng di sản dịp đầu xuân từ nay đến mùng 8 Tết. Tính chung trong năm 2026, cảng dự kiến đón khoảng 88 chuyến tàu biển với 150.000 lượt khách từ Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.

Hà Nam (tỉnh Ninh Bình): “Đại lộ thời đại” bừng sáng đêm giao thừa

Hà Nam đánh dấu một năm mới Bính Ngọ đầy hứng khởi với chương trình nghệ thuật hoành tráng mang chủ đề “Thanh âm di sản – Khát vọng năm châu” và màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn diễn ra vào đêm giao thừa tại Quảng trường Thời Đại (thuộc khu đô thị Sun Urban City) do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Sự kết hợp giữa màn nhạc nước cao tới 80m và pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút đã tạo nên một đại tiệc thị giác mãn nhãn, đánh dấu sự chuyển mình của một trung tâm văn hóa mới.

Màn trình diễn pháo hoa và nhạc nước rực rỡ tại Đại lộ Thời đại (Hà Nam) thu hút hàng vạn người dân tham dự đêm giao thừa