Gần 2,2 triệu đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

09:52 13/04/2026
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay (13/4).
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham dự Hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh), nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị;…

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 36.323 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị với gần 2,2 triệu đảng viên tham dự tại các điểm cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hội nghị sẽ nghe 5 chuyên đề. Cụ thể là, Chuyên đề Quy định thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

Chuyên đề về những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 07/4/2026 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chuyên đề những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chuyên đề Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày.

Chuyên đề về kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày.

Cuối cùng, Hội nghị sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm./.

Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sự kiện - Chính sách
Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm" Sự kiện - Chính sách
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư Sự kiện - Chính sách
Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên Sự kiện - Chính sách
Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết lập thể chế mới theo hướng "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm"

Tại phiên thảo luận sáng 12/4, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ thêm ý kiến đại biểu nêu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng, gắn với phương châm "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm".

Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Trung ương quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Quy định 20 về thi hành Điều lệ Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành cho phép thực hiện thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng áp dụng với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Ngày 8/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng.

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Liền kề Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng: đơn giá “tuyệt chủng” trên thị trường miền Bắc

Liền kề Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng: đơn giá “tuyệt chủng” trên thị trường miền Bắc

Mặt bằng giá bất động sản thấp tầng tại các đô thị lớn phía Bắc trong đó có Hà Nội và Hải Phòng liên tục tăng cao. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của dòng sản phẩm liền kề tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư nhờ lợi thế kép: chi phí đầu vào thấp chỉ từ 6,5 tỷ đồng và khả năng khai thác linh hoạt.

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực ứng phó tranh chấp đầu tư quốc tế

Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực ứng phó tranh chấp đầu tư quốc tế

Chiều 11/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Các ý kiến tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, cơ chế phối hợp liên ngành, trách nhiệm của các chủ thể và yêu cầu chuyển từ tư duy phòng thủ sang chủ động ứng phó, qua đó bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường

Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

