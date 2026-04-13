Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16:57 13/04/2026
Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Hội nghị nhằm tập huấn, quán triệt và định hướng nội dung, gợi mở cách thức lựa chọn đề tài, xây dựng tác phẩm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khi tham gia cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 nhấn mạnh, công tác chính trị, tư tưởng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Trần Công Phàn, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn tinh vi, việc củng cố “trận địa tư tưởng” càng trở nên cấp thiết. 

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động tham gia đấu tranh, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và sự ổn định của xã hội.

Theo đồng chí Trần Công Phàn, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 do Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức  là một diễn đàn thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, do đó việc tham gia Cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng. Việc tham gia cần được triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với đặc điểm của từng chi bộ.

Quang cảnh hội nghị

Yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở số lượng bài dự thi, mà quan trọng hơn là chất lượng các tác phẩm. Các bài viết cần có chiều sâu lý luận, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ tính chiến đấu, tính thuyết phục và khả năng lan tỏa, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Đồng chí Trần Công Phàn yêu cầu tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị cụ thể gắn với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, các chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai viết bài một cách nghiêm túc, bài bản; khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, phát huy thế mạnh chuyên môn để tạo ra các tác phẩm có chất lượng, góp phần lan tỏa hiệu quả Cuộc thi.

Đồng chí Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 đã trực tiếp chia sẻ, định hướng cách lựa chọn đề tài và phương pháp triển khai bài viết, đồng thời gợi mở một số đề tài cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam và bối cảnh thực tiễn hiện nay.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Năm 2026 là năm thứ hai Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác trong các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ngoài Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài.

Khuyến khích sự tham gia của cán bộ nghiên cứu, giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông; cán bộ đoàn, hội công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là đội ngũ công tác tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên, văn nghệ sĩ, trí thức.

Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15/6/2026 (tính theo dấu bưu điện). Dự kiến, lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2026. Ban tổ chức cũng dự kiến trao 3 nhóm giải, bao gồm: tác phẩm loại hình báo, tác phẩm loại hình tạp chí, tác phẩm loại hình đa phương tiện; mỗi loại hình có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 12 giải Khuyến khích.

 

Thành Chung

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay (13/4).

Tại phiên thảo luận sáng 12/4, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ thêm ý kiến đại biểu nêu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng, gắn với phương châm "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm".

Quy định 20 về thi hành Điều lệ Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành cho phép thực hiện thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Ngày 8/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng.

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Mặt bằng giá bất động sản thấp tầng tại các đô thị lớn phía Bắc trong đó có Hà Nội và Hải Phòng liên tục tăng cao. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của dòng sản phẩm liền kề tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư nhờ lợi thế kép: chi phí đầu vào thấp chỉ từ 6,5 tỷ đồng và khả năng khai thác linh hoạt.

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

Chiều 11/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Các ý kiến tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, cơ chế phối hợp liên ngành, trách nhiệm của các chủ thể và yêu cầu chuyển từ tư duy phòng thủ sang chủ động ứng phó, qua đó bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

