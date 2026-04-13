Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội nghị nhằm tập huấn, quán triệt và định hướng nội dung, gợi mở cách thức lựa chọn đề tài, xây dựng tác phẩm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khi tham gia cuộc thi.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 nhấn mạnh, công tác chính trị, tư tưởng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.
Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 phát biểu tại hội nghị
Theo đồng chí Trần Công Phàn, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn tinh vi, việc củng cố “trận địa tư tưởng” càng trở nên cấp thiết.
Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động tham gia đấu tranh, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và sự ổn định của xã hội.
Theo đồng chí Trần Công Phàn, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 do Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức là một diễn đàn thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.
Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, do đó việc tham gia Cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng. Việc tham gia cần được triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với đặc điểm của từng chi bộ.
Quang cảnh hội nghị
Yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở số lượng bài dự thi, mà quan trọng hơn là chất lượng các tác phẩm. Các bài viết cần có chiều sâu lý luận, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ tính chiến đấu, tính thuyết phục và khả năng lan tỏa, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.
Đồng chí Trần Công Phàn yêu cầu tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị cụ thể gắn với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Trên cơ sở đó, các chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai viết bài một cách nghiêm túc, bài bản; khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, phát huy thế mạnh chuyên môn để tạo ra các tác phẩm có chất lượng, góp phần lan tỏa hiệu quả Cuộc thi.
Đồng chí Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 trao đổi tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 đã trực tiếp chia sẻ, định hướng cách lựa chọn đề tài và phương pháp triển khai bài viết, đồng thời gợi mở một số đề tài cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam và bối cảnh thực tiễn hiện nay.
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
Năm 2026 là năm thứ hai Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác trong các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ngoài Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài.
Khuyến khích sự tham gia của cán bộ nghiên cứu, giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông; cán bộ đoàn, hội công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là đội ngũ công tác tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên, văn nghệ sĩ, trí thức.
Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15/6/2026 (tính theo dấu bưu điện). Dự kiến, lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2026. Ban tổ chức cũng dự kiến trao 3 nhóm giải, bao gồm: tác phẩm loại hình báo, tác phẩm loại hình tạp chí, tác phẩm loại hình đa phương tiện; mỗi loại hình có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 12 giải Khuyến khích.