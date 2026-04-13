Đảng ủy TW Hội Luật gia VN triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Hội nghị nhằm tập huấn, quán triệt và định hướng nội dung, gợi mở cách thức lựa chọn đề tài, xây dựng tác phẩm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khi tham gia cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 nhấn mạnh, công tác chính trị, tư tưởng nói chung và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Trần Công Phàn, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn tinh vi, việc củng cố “trận địa tư tưởng” càng trở nên cấp thiết.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động tham gia đấu tranh, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và sự ổn định của xã hội.

Theo đồng chí Trần Công Phàn, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 do Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức là một diễn đàn thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, do đó việc tham gia Cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng. Việc tham gia cần được triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với đặc điểm của từng chi bộ.

Yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở số lượng bài dự thi, mà quan trọng hơn là chất lượng các tác phẩm. Các bài viết cần có chiều sâu lý luận, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ tính chiến đấu, tính thuyết phục và khả năng lan tỏa, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Đồng chí Trần Công Phàn yêu cầu tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị cụ thể gắn với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, các chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai viết bài một cách nghiêm túc, bài bản; khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, phát huy thế mạnh chuyên môn để tạo ra các tác phẩm có chất lượng, góp phần lan tỏa hiệu quả Cuộc thi.

Đồng chí Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 đã trực tiếp chia sẻ, định hướng cách lựa chọn đề tài và phương pháp triển khai bài viết, đồng thời gợi mở một số đề tài cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam và bối cảnh thực tiễn hiện nay.

