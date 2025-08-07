Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

07:54 07/08/2025

1. Tên tổ chức hành nghề luật sư: Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

Mã số thuế: 0108793379

Địa chỉ: Phòng 1007 tòa nhà Ford Thăng Long, 105 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0906686668

2. Nội dung thay đổi

2.1. Thay đổi tên công ty

- Tên cũ: Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN  (tên giao dịch: AN NGUYEN LLC)

- Tên mới: Công ty Luật TNHH CABIN LAW (tên giao dịch: CABIN LAW LLC)

2.2. Thay đổi địa chỉ công ty

- Địa chỉ cũ: Phòng 1007 tòa nhà Ford Thăng Long, 105 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ mới: Phòng 201 tầng 2, tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội

2.3. Cập nhật thông tin của người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Hà An

- Thông tin Căn cước công dân

+ Thông tin cũ: CCCD số 001076017007, ngày cấp 03/8/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

+ Địa chỉ mới: CCCD số 001076017007, ngày cấp 24/6/2025, nơi cấp: Bộ Công an

- Thông tin địa chỉ thường trú

+ Thông tin cũ: Số 40 Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

+ Địa chỉ mới: Số 40 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội

image001-1754372055.png

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN Thông tin cần biết
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN Thông tin cần biết
