Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

(Pháp lý) - Khi tháng Tám lịch sử về, mang theo ký ức hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và niềm tự hào của Quốc khánh 2/9, chúng ta lại khắc sâu trong tâm khảm hình ảnh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Họ đã dùng máu xương mình để đổi lấy từng tấc đất tự do, từng giây phút hòa bình hôm nay. Trong hành trình vinh quang ấy, có những con người đã ngã xuống ngay trước bình minh Tổ quốc, nhưng ánh sáng từ sự hy sinh của họ còn cháy mãi trong lòng dân tộc. Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9 – là một biểu tượng như thế. Tuổi 26, anh đã hóa thân vào đất mẹ trong trận đánh cuối cùng đêm 27/1/1973. Máu anh đổ xuống để giữ trọn lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” – khắc họa sâu đậm tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quê hương Nghệ An và phẩm chất anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

