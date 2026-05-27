Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Sửa Luật Đất đai cần theo hướng công khai, minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước

08:00 27/05/2026
Sáng 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
1-1779843892.jpg

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa đổi Luật Đất đai - Ảnh: VGP/Gia Huy

Dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; đại diện các bộ, cơ quan liên quan.

Đẩy nhanh sơ kết Nghị quyết 18-NQ/TW, hoàn thiện định hướng sửa Luật Đất đai

Theo Bộ NN&MT, triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng uỷ Bộ đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan Đảng, bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết.

Đảng uỷ Bộ NN&MT đã có văn bản gửi Đảng uỷ Chính phủ đề xuất điều chỉnh Chương trình công tác năm 2026 theo hướng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng để điều chỉnh chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Bộ NN&MT cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy về nội dung sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai; đồng thời dự kiến tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến Đảng ủy các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành để hoàn thiện các đề án liên quan.

2-1779843899.jpg

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đối với sửa đổi Luật Đất đai, Bộ NN&MT đã có công văn đề xuất bổ sung Dự án "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai" vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026.

Bộ NN&MT cũng thành lập Tổ soạn thảo dự án Luật với sự tham gia của các bộ, ngành và một số địa phương có liên quan; có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Trong thời gian tới, Bộ NN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026; đồng thời xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi.

3-1779843899.jpg

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đơn giản hóa thủ tục, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai

Sau khi nghe ý kiến các bộ, ngành, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan tâm, chỉ đạo sát sao. 

Trong đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho giai đoạn tới, còn Luật Đất đai liên quan trực tiếp đến kinh tế, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tác động tới mọi đối tượng trong xã hội và là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với phát triển đất nước.

4-1779843899.jpg

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai lần này phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và giải quyết hiệu quả những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn.

Về nội dung sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; xác định rõ các nội dung cần kế thừa, sửa đổi hoặc bổ sung để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết chiến lược do Bộ Chính trị ban hành về phát triển kinh tế.

5-1779843899.jpg

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần coi đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai thì phải bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; thời gian giải quyết thủ tục phải được rút ngắn, theo hướng nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn. Đồng thời, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai - tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

Đối với quy trình sửa đổi Luật Đất đai, Bộ NN&MT cần sớm hoàn thiện dự thảo, chuẩn bị đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn để khi luật có hiệu lực có thể triển khai ngay.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/sua-luat-dat-dai-can-theo-huong-cong-khai-minh-bach-khoi-thong-nguon-luc-cho-phat-trien-dat-nuoc-102260526115024872.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát...

Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số Sự kiện - Chính sách
Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc...

Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững Sự kiện - Chính sách
Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình hỗ...

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản Sự kiện - Chính sách
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định...

Đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách Sự kiện - Chính sách
Đánh giá tác động thực chất, khách quan đối với từng chính sách

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm...

Mới cập nhật
Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà ở việc tạo ra những “điểm đến” đủ sức giữ chân dòng người lâu hơn. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái tích hợp thế hệ mới giữa giao thông, trải nghiệm đô thị, nghệ thuật và thương mại của TP.HCM.

3 giờ trước Thông tin đầu tư

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút. Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao liên tục biến tướng, thậm chí dùng AI để vượt qua sinh trắc học, SeABank triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” như một “két sắt online”, bổ sung thêm lớp phòng vệ cho tài sản của khách hàng.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền thành phố mà của cả hệ thống chính trị cả nước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

(Pháp lý). Trong giai đoạn 2016 – 2020, cơ quan cạnh tranh đã giải quyết khoảng 56 vụ khiếu nại đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh . Trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể những vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý để có sự chuẩn bị cần thiết khi tiến hành khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.

7 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay