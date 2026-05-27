SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút. Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao liên tục biến tướng, thậm chí dùng AI để vượt qua sinh trắc học, SeABank triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” như một “két sắt online”, bổ sung thêm lớp phòng vệ cho tài sản của khách hàng.

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến liên tục biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ giả mạo website ngân hàng, gửi đường link độc hại đến cài ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Khi thiết bị bị xâm nhập, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, lấy mã OTP, thậm chí lợi dụng công nghệ mới để vượt qua lớp xác thực sinh trắc học và tìm cách rút tiền khỏi tài khoản.

Không ít người dùng có thể rơi vào tình huống bị chiếm quyền truy cập chỉ sau vài thao tác nhấp vào đường link hoặc cài ứng dụng giả mạo. Những rủi ro này cho thấy, chỉ một lớp xác thực thông thường có thể chưa đủ trong bối cảnh các hình thức tấn công tài chính số ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ngay cả khi tài khoản bị truy cập trái phép, giao dịch rút tiền vẫn có thể bị ngăn chặn nhờ các cơ chế bảo vệ bổ sung như “mã khóa bảo mật cho tiền gửi online”.

Thêm lớp khóa riêng cho tiền gửi online

Theo đại diện SeABank, tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” được phát triển nhằm tăng thêm một lớp bảo vệ độc lập cho tài sản của khách hàng trong môi trường số. Cụ thể, khi kích hoạt tính năng, mỗi khoản tiền gửi online sẽ được gắn với một mã khóa riêng biệt. Đây là điều kiện bắt buộc để thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc tất toán tiền gửi.

“Trong trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, tiền gửi vẫn được bảo vệ nếu không có mã khóa bảo mật. Đây là lớp chặn độc lập, giúp hạn chế rủi ro ngay cả khi thông tin đăng nhập hoặc OTP bị lộ”, đại diện SeABank cho biết.

Cách tiếp cận này được ví như việc đặt thêm một “két sắt” bên trong tài khoản ngân hàng, nơi tài sản được bảo vệ ở cấp độ sâu hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào các lớp xác thực thông thường.

Không chỉ bổ sung mã khóa riêng cho tiền gửi, SeABank đồng thời áp dụng xác thực sinh trắc học trong quá trình rút tiền hoặc tất toán. Sự kết hợp giữa sinh trắc học và mã khóa bảo mật tạo thành cơ chế “bảo mật kép”, giúp tăng thêm lớp phòng vệ trước nguy cơ tài khoản bị xâm nhập.

Theo giới chuyên môn, xu hướng chuyển từ mô hình bảo mật một lớp sang nhiều lớp xác thực độc lập đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt khi các hình thức tấn công công nghệ cao ngày càng khó lường.

Cơ chế linh hoạt theo vòng đời tiền gửi

Tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng SeAMobile, cho phép khách hàng thiết lập ngay trong quá trình gửi tiết kiệm trực tuyến. Cơ chế bảo mật cũng được thiết kế phù hợp với từng loại tiền gửi. Với các khoản tiết kiệm tự động gia hạn, mã khóa tiếp tục được duy trì mà không cần cài đặt lại. Trong trường hợp khoản tiền gửi không gia hạn, tính năng sẽ tự động kết thúc khi đáo hạn.

SeABank cũng xây dựng quy trình hỗ trợ tại quầy trong trường hợp khách hàng quên mã khóa bảo mật nhằm đảm bảo trải nghiệm sử dụng liên tục.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc tăng cường các lớp xác thực không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn trở thành yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người dùng với dịch vụ ngân hàng số. Việc triển khai “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” cho thấy xu hướng các ngân hàng đang chuyển từ mô hình bảo mật phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống sang trao thêm quyền chủ động cho khách hàng trong việc kiểm soát tài sản.

Đại diện SeABank cho biết, Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp an toàn thông tin, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính số vừa tiện lợi, vừa đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao cho khách hàng.