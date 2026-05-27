Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

08:04 27/05/2026
Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội - Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội...

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Báo cáo đã được xây dựng công phu, bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh khá toàn diện những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về các nội dung kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để hoàn thiện dự thảo, báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ nhưng yêu cầu tiến độ rất gấp, khẩn trương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước - Ảnh: TTXVN

Về triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây là một cuộc cải cách tổ chức bộ máy rất lớn nhưng cơ bản bảo đảm được yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, không ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp. Đảng ủy Quốc hội đã có những đóng góp rất quan trọng để thực hiện thắng lợi chủ trương này. Qua giám sát cho thấy, cơ bản các văn bản pháp lý được ban hành kịp thời, hoạt động của bộ máy được duy trì ổn định, chưa phát sinh vướng mắc lớn mang tính hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để bảo đảm đồng bộ, ổn định lâu dài; khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống, chuyển tiếp; phải theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện làm việc và phân định thẩm quyền. Đồng thời, Đảng ủy Quốc hội cần phối hợp các cơ quan khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra như: khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh; một bộ phận cán bộ còn lúng túng; còn biểu hiện cào bằng về tổ chức, bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp mạnh hơn. Tinh thần phân cấp là đúng, nhưng phải đi liền với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm. Không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ năng lực để thực hiện.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai rất quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách quy trình công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tinh thông, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng hai con số sau Đại hội XIV là nhiệm vụ rất cao, rất khó, chưa có tiền lệ đối với nước ta; khẳng định thể chế là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển. Vì vậy, công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ “không quản được thì cấm” sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực phát triển.

Quốc hội cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, đất đai, tài chính, khoa học công nghệ, dữ liệu, chuyển đổi số…; đồng thời tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện để chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực cho phát triển.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao, Đảng ủy Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều luật nền tảng, luật then chốt phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời rà soát, sửa đổi nhiều luật liên quan đến đầu tư, tài chính, sở hữu trí tuệ, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao… tạo hành lang pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Đảng ủy Quốc hội đã đưa nội dung chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ; phát động phong trào “Bình dân học vụ số” rất hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng “Quốc hội số”, “lập pháp số”, nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và AI; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực công nghệ mới, kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số...

Về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội đã bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đây vẫn là khâu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Phải nhận thức sâu sắc rằng, sau Đại hội XIV, yêu cầu phát triển đất nước rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển đổi số quốc gia, đổi mới mô hình quản trị quốc gia… thì không thể bằng lòng với đội ngũ cán bộ chỉ “hoàn thành nhiệm vụ” theo nghĩa an toàn, tròn vai, né tránh, sợ trách nhiệm. Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, không đáp ứng yêu cầu thì phải kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp; không thể để tình trạng đánh giá rất tốt nhưng công việc trì trệ, hiệu quả thấp; cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng làm giảm động lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kết quả kiểm tra cho thấy Đảng ủy Quốc hội đã rất nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp quan trọng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa đợt tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 66 Trung ương; chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật được thực hiện theo hình thức “ủy quyền lập pháp” trong thời gian qua; tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai Chính quyền 3 cấp theo hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

