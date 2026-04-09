Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

11:03 09/04/2026
Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group triển khai đang hé lộ một không gian được thiết kế để nâng tầm vị thế quốc gia.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 chính thức được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai sự kiện khẳng định vị thế ngày càng cao của quốc gia trên trường quốc tế. Mỗi công trình kiến trúc, đặc biệt như “trái tim” của sự kiện – Trung tâm hội nghị APEC - trở thành phương thức để Việt Nam kể câu chuyện với tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn mình.

Trong bối cảnh đó, quy mô và mức độ đầu tư của Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng tiêu chuẩn, mà được định vị ở nhóm dẫn đầu thế giới. Với tổng diện tích sàn 152.166 m², 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổ hợp được thiết kế để vận hành những sự kiện cấp cao với yêu cầu khắt khe nhất, từ ngoại giao, kinh tế đến văn hóa. So với nhiều quốc gia từng đăng cai APEC trước đó, cách tiếp cận lần này cho thấy một sự chuẩn bị toàn diện và vượt chuẩn của Phú Quốc, Việt Nam.

Đặc biệt từ thiết kế, Sun Group đã bắt tay cùng SOM - Tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới, đứng sau nhiều biểu tượng toàn cầu với triết lý thiết kế hiện đại để kể về Phú Quốc, nơi đất và nước giao hòa. Do đó, công trình lấy ý tưởng chủ đạo đến từ hình ảnh những con sóng không ngừng chuyển động. Hệ mái với đường cong mềm mại, ánh sáng và cao độ được xử lý khéo léo, tạo cảm giác di chuyển liền mạch, tự nhiên.

Sảnh chính mở ra không gian được thiết kế cao và thoáng, với các khoảng sáng lớn, tạo cảm giác choáng ngợp ngay từ những bước chân đầu tiên. Vật liệu được tiết chế tối đa, chỉ giữ lại những yếu tố nền như bê tông, kim loại hay đá terrazzo. Chính sự giản lược này giúp tôn lên tỷ lệ không gian và ánh sáng, tạo nên cảm giác sang trọng một cách tự nhiên, không phô trương.

Trái tim của công trình là khu triển lãm và hội nghị đa năng có diện tích 11.050 m² với khoảng vượt nhịp 81m không cột, sẽ trở thành không gian triển lãm và hội nghị lớn nhất thế giới. Được thiết kế linh hoạt, không gian này có thể đáp ứng đa dạng loại hình sự kiện, từ triển lãm, hội chợ đến concert và các sự kiện quy mô lớn, cho phép biến đổi liên tục mà vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm ở mức cao nhất.

Hơn 30 phòng hội nghị với quy mô đa dạng được thiết kế theo tinh thần tiết chế, không nhằm tạo ấn tượng thị giác mà tập trung tối đa vào việc phục vụ nội dung. Không gian được giữ ở trạng thái trung tính; mọi yếu tố từ vật liệu, màu sắc đến ánh sáng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa sự phân tán, qua đó duy trì sự tập trung tuyệt đối cho các phát biểu, trao đổi và quá trình đưa ra những quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, công trình không dừng lại ở sự tiết chế. Tại ballroom chính, kiến trúc chuyển sang trạng thái giàu cảm xúc, nơi ánh sáng, vật liệu và hình khối được khai thác mạnh mẽ để tạo nên trải nghiệm mang tính sự kiện. Đây là nơi các yếu tố ngoại giao, văn hóa và trình diễn giao thoa, góp phần tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng.

Khu vực VIP được tách biệt khỏi nhịp độ chung, mang lại cảm giác riêng tư và cân bằng. Gỗ, kim loại, ánh sáng ấm và các chi tiết thủ công được sử dụng để tạo nên một không gian gần gũi nhưng vẫn cao cấp. Tại đây, sự sang trọng không đến từ quy mô hay hình thức, mà nằm ở sự tinh tế và tiết chế.

Khép lại hành trình là không gian dinner show với sức chứa 2.000 chỗ ngồi, một điểm nhấn hiếm thấy trong các trung tâm hội nghị trên thế giới. Đặc biệt, không gian này được phát triển dưới định hướng sáng tạo của Dragone: đơn vị đứng sau nhiều show diễn huyền thoại toàn cầu. Không chỉ là một sân khấu, đây là nơi tạo ra trải nghiệm tổng thể, nơi ranh giới giữa người xem và màn trình diễn dần được xóa nhòa. Mỗi chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu và kể chuyện bằng cảm xúc, biến trung tâm hội nghị không chỉ là nơi diễn ra sự kiện, mà trở thành một điểm đến của trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Theo đánh giá từ các chuyên gia APEC, đây sẽ là hệ thống Trung tâm Hội nghị APEC lớn và quy mô hiện đại, tầm vóc bậc nhất trong suốt 33 kỳ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC thường niên. Và khi chính thức đi vào hoạt động, đây sẽ là công trình kiến tạo vị thế mới cho không chỉ đảo ngọc Phú Quốc mà cho cả quốc gia, để Việt Nam sẵn sàng đón tiếp thường xuyên các hội nghị, triển lãm và sự kiện MICE quy mô lớn của khu vực và thế giới./.

 

PV

