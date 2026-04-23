Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế

10:33 23/04/2026
Sáng ngày 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các ĐBQH thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vấn đề quy định thẩm quyền giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế đã nhận được ý kiến từ các đại biểu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận

Thẩm quyền quy định ngưỡng thuế: Giao Chính phủ hay giữ nguyên giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên thảo luận, vấn đề cốt lõi về việc "ai" sẽ là người có thẩm quyền quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế đã nhận được nhiều phân tích pháp lý. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ sự băn khoăn trước đề xuất của Chính phủ về việc chuyển thẩm quyền quy định các mức thuế, ngưỡng giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội sang cho Chính phủ.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, các sắc thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân vừa mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại thời điểm đó, Quốc hội đã thảo luận rất kỹ và chưa đồng tình với việc giao thẩm quyền này cho Thủ tướng Chính phủ. Việc Chính phủ tiếp tục đề xuất nội dung này tại Kỳ họp khiến đại biểu cho rằng cần phải cân nhắc lại để đảm bảo tính ổn định của pháp luật. "Để luật ăn sâu vào cuộc sống của người dân và có tuổi thọ lâu dài, không phải thay đổi thường xuyên, tôi đề nghị giữ nguyên theo luật hiện hành", đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các ĐBQH tại phiên họp

Đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu

Đại biểu Phạm Văn Hòa lập luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp định kỳ mỗi tháng một lần, thậm chí hai lần hoặc họp đột xuất. Do đó không có lý do gì để không giao thẩm quyền này cho cơ quan thường trực của Quốc hội. Do vậy, đại biểu đề xuất chỉ giao cho Chính phủ trong những trường hợp thực sự cấp bách, cần điều chỉnh ngay lập tức; còn các hoạt động bình thường phải thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguy cơ "chia nhỏ" doanh thu và bài toán kiểm soát sau phân quyền

Đồng quan điểm về việc cần có sự điều chỉnh nhưng ở góc độ thận trọng hơn khi thực thi, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) cơ bản tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu để đảm bảo tính kịp thời với biến động kinh tế - xã hội nhưng đặt ra một cảnh báo lớn về cơ chế kiểm soát.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc "ai quy định" mà là "kiểm soát bằng cách nào" sau khi quy định được ban hành. Đại biểu chỉ ra một kẽ hở thực tế rằng nếu ngưỡng doanh thu là căn cứ để miễn thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế giá trị gia tăng, thị trường rất dễ phát sinh tình trạng "chia nhỏ". Cụ thể là việc chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán hoặc "đứng tên" nhiều người khác nhau để giữ mức doanh thu luôn nằm dưới ngưỡng chịu thuế.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, ĐBQH thành phố Hải Phòng phát biểu

Để khắc phục tình trạng này, đại biểu đề nghị Chính phủ cần thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu trong các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, cần có cơ chế báo cáo định kỳ để đảm bảo việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu thực sự đúng mục tiêu hỗ trợ người dân, không bị lợi dụng để làm thất thu ngân sách nhà nước.

Về hiệu lực thi hành, đại biểu Việt Nga cũng lưu ý một nguyên tắc quan trọng là không làm phát sinh bất lợi cho người nộp thuế. Trong trường hợp áp dụng hiệu lực trở về trước (từ ngày 01/01/2026), cần làm rõ trường hợp nào quy định mới gây bất lợi hơn thì tuyệt đối không được áp dụng hồi tố.

Các đại biểu Quốc hội tại Phiên họp

Giải pháp "khung giới hạn": Đảm bảo tính hợp hiến và sự linh hoạt điều hành

Một góc nhìn khác đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) và đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên ủng hộ chủ trương giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu nhưng yêu cầu phải có "khung giới hạn" nằm trong luật.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh dẫn Hiến pháp đã quy định nghĩa vụ nộp thuế phải theo luật định và việc sửa đổi thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, đại biểu cũng thừa nhận nếu mọi tham số thuế đều "đóng khung cứng" trong luật thì chính sách sẽ lạc hậu trước sự vận động nhanh chóng của nền kinh tế. "Vấn đề cốt lõi không phải là có giao quyền hay không mà là giao như thế nào?. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đặt vấn đề.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Đại biểu Phan Đức Hiếu, ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu

Đại biểu đề xuất: Luật quy định nguyên tắc và khung giới hạn (sàn và trần) và giao Chính phủ điều hành linh hoạt trong khung đó và Quốc hội thực hiện giám sát thực chất. Theo đại biểu, đây được xem là cách tiếp cận hiện đại, vừa đảm bảo đúng tinh thần Hiến pháp vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng tình với hướng đi này, đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng đây là giải pháp an toàn nhất về mặt pháp lý. Phân tích rõ hai cách hiểu về Khoản 4, Điều 70 của Hiến pháp, đại biểu cho rằng một là chỉ cần quy định tên loại thuế (nghĩa hẹp), hai là phải quy định cả thuế suất và ngưỡng chịu thuế (nghĩa rộng). Để tránh những băn khoăn về tính hợp hiến, đại biểu kiến nghị Quốc hội nên quyết định mức tối thiểu và tối đa ngay trong luật.

Đề xuất ngưỡng miễn thuế từ 1 đến 2 tỷ đồng dựa trên GDP bình quân

Đi sâu vào các con số định lượng để làm rõ thêm cho quy định giao thẩm quyền, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đưa ra những dẫn chứng thuyết phục về việc cần nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hiện nay (đang ở mức 100 triệu đồng/năm). Dựa trên dữ liệu kinh tế, đại biểu cho biết GDP bình quân đầu người năm 2025 là 125,5 triệu đồng và dự kiến năm 2026 đạt khoảng 128 - 130 triệu đồng. Như vậy, ngưỡng 100 triệu đồng hiện tại chỉ bằng 0,8 lần GDP bình quân đầu người, thấp hơn nhiều so với thông lệ quốc tế. Tại các nước có nền kinh tế tương đồng ở Đông Nam Á và Châu Á, ngưỡng miễn thuế thường ở mức từ 8 đến 15 lần GDP bình quân đầu người. Từ cơ sở đó, đại biểu đề nghị ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng.

Các đại biểu Quốc hội tại Phiên họp

Trong khi đó, đại biểu Phan Đức Hiếu đề xuất một khung rộng hơn, từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng. Đại biểu lý giải, nếu ngưỡng tối thiểu quá thấp sẽ làm tăng gánh nặng chi phí tuân thủ cho cả doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Ngược lại, nếu ngưỡng tối đa quá cao, cần tính đến bài toán cân bằng ngân sách và tránh tình trạng các cơ sở kinh doanh "không muốn lớn" mà cứ muốn duy trì "quy mô nhỏ" để được hưởng ưu đãi thuế.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/su-kien-noi-bat.aspx?ItemID=99569

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá...

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi 4 luật về Thuế nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân

Chiều 21/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ...

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm...

Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng các vụ án vừa qua cho thấy công chứng...

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà...

Mới cập nhật
“Đại công trường” APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Chỉ còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc “tổng lực” chưa từng có về hạ tầng. Trên khắp đại công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm, đẩy tiến độ các dự án trọng điểm lên mức cao nhất, tạo nên một nhịp độ bứt tốc hiếm thấy.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bảo đảm luật sư công thực hiện đúng chức năng, không chồng với pháp chế và nhiệm vụ chuyên môn

Thảo luận tại hội trường chiều 22/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm chế định luật sư công, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết hình thành đội ngũ luật sư công. Tuy nhiên, một trong những nội dung được góp ý nhiều nhất là phải xác định rành mạch phạm vi công việc của luật sư công, làm rõ ranh giới với pháp chế, thanh tra và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, tránh chồng chéo, hành chính hóa trong tổ chức thực hiện.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22-4. Tại sự kiện, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên trực tiếp trả lời thẳng thắn.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương ứng 60 tỷ USD) trong ngày họp cổ đông thường niên.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương: Cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả

Góp ý kiến về đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc lo ngại rằng khối lượng công việc và vấn đề pháp lý xảy ra tại các cơ quan này sẽ không đồng đều, do đó cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hàn Quốc: Quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển

Nhìn chung, Hàn Quốc có chính sách cởi mở đối với đầu tư nước ngoài, nhất là đối với các lĩnh vực về công nghệ cao và việc đầu tư vào các tổ hợp công nghiệp. Đặc biệt, quốc gia này có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển, tiệm cận với các quy tắc về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của WTO và tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

18 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay