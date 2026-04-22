Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi 4 luật về Thuế nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân

08:31 22/04/2026
Chiều 21/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật này. Đây là dự án Luật quan trọng, được Chính phủ trình theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời điều chỉnh chính sách, đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp

Chính phủ đề xuất phân quyền linh hoạt để hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày Tờ trình về dự án Luật. Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án Luật này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân, cũng như thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh theo Văn kiện Đại hội XIV.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình thế giới biến động mạnh khiến giá nhiên liệu tăng cao, làm gia tăng chi phí đầu vào và suy giảm sức mua trong nước. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ – những chủ thể vốn hạn chế về vốn và nhân lực.

Để tháo gỡ khó khăn này, Chính phủ đề xuất một thay đổi quan trọng trong tư duy lập pháp, đó là không quy định cứng ngưỡng doanh thu chịu thuế trong Luật. Thay vào đó dự thảo Luật sửa đổi lần này theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh; bổ sung quy định về mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định chi tiết mức này. Việc phân quyền này được đánh giá là sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, kịp thời ứng phó với các biến động kinh tế mà không cần chờ đợi quy trình sửa Luật vốn mất nhiều thời gian.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình tại Phiên họp

Một nội dung trọng tâm khác trong Tờ trình của Chính phủ là chính sách thuế đối với xe điện chạy bằng pin. Đánh giá chính sách ưu đãi áp dụng từ năm 2022 đã giúp thay đổi thói quen người tiêu dùng, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi hiện hành đối với xe gắn động cơ dưới 24 chỗ, chạy bằng pin đến hết năm 2030; mục tiêu nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện cam kết phát triển bền vững.

Về hiệu lực thi hành, Chính phủ kiến nghị Luật có hiệu lực ngay từ ngày thông qua, riêng các quy định về thuế TNCN, GTGT và TNDN sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 01/01/2026 để đảm bảo người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi ngay trong năm tài chính này.

Các đại biểu tại Phiên họp

Cần làm rõ tác động và tính minh bạch của việc phân quyền

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết về cơ bản, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi các luật thuế để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải trình kỹ lưỡng.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra còn băn khoăn về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn. Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình tự này chỉ áp dụng cho các vấn đề thực sự cấp bách. Có ý kiến cho rằng các nội dung đề xuất chưa hẳn thuộc trường hợp cực kỳ khẩn cấp đến mức phải sửa luật ngay, thay vào đó, Chính phủ có thể chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí theo thẩm quyền đã được giao tại Kết luận số 18-KL/TW và Luật Tổ chức Chính phủ.

Các đại biểu tại Phiên họp

Đối với việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN và GTGT, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra thẳng thắn chỉ ra rằng Tờ trình của Chính phủ chưa thể hiện cụ thể phương án dự kiến tăng hay giảm ngưỡng doanh thu so với hiện hành, chưa định lượng được tác động cụ thể đối với nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để Quốc hội có căn cứ thuyết phục khi xem xét. Một số ý kiến khác vẫn đề nghị nên giữ việc quy định mức ngưỡng cụ thể trong Luật để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, và chỉ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền điều chỉnh khi cần thiết để vừa linh hoạt, vừa đảm bảo giám sát.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra tại Phiên họp

Về đề xuất gia hạn thuế TTĐB cho xe điện, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí cần xem xét gia hạn nhưng lưu ý Chính phủ phải cân nhắc thận trọng về thời gian gia hạn để hài hòa lợi ích.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo đánh giá tác động toàn diện về xe chạy bằng pin. Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh cần chú trọng đánh giá toàn diện, đầy đủ, cả ưu điểm cũng như hạn chế, tránh việc chỉ tập trung vào các ưu điểm, không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ đến các hạn chế của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin.

Các đại biểu tại Phiên họp

Về điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với Chính phủ. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định: Trong trường hợp áp dụng các quy định mới của Luật này mà khiến trách nhiệm pháp lý của người nộp thuế nặng hơn, thì không áp dụng hồi tố mà chỉ áp dụng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Theo quochoi.vn
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=99540

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

26 phút trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

37 phút trước Khoa học Pháp Lý

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

