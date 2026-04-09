Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng trong giai đoạn kinh tế đang cần duy trì ổn định vĩ mô song song với thúc đẩy tăng trưởng.

Chân dung lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ - ông Phạm Đức Ấn

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Với nền tảng học thuật tương đối toàn diện, kết hợp giữa kiến thức pháp lý, tài chính và quản trị, ông Phạm Đức Ấn phù hợp với yêu cầu điều hành một cơ quan ngang bộ có vai trò trung tâm trong ổn định tiền tệ và giám sát hệ thống tổ chức tín dụng.

Trước khi được phê chuẩn giữ cương vị mới, ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng như Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Hưng Yên; Phó tổng giám đốc BIDV; Tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Giai đoạn sau đó, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, trước khi được điều động tham gia lãnh đạo địa phương và trở thành Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Quá trình công tác:

- 10/1994 - 03/2004: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng (từ 7/2000), Phó Trưởng phòng phụ trách (từ 10/2001) phòng Pháp chế-Chế độ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- 03/2004 - 09/2006: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- 10/2006 - 06/2009: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- 07/2009 - 05/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên (từ 9/2009); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) (6/2009 - 6/2014)

- 06/2011 - 06/2014: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB)

- 06/2014 - 12/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ 8/2015) Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (4/2018 - 12/2018); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Việt Nam (8/2018 - 12/2020), Phó Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- 01/2019 - 04/2020: Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng (từ 3/2019), Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 05/2020 - 12/2024: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 10/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 8/2022); Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (từ 12/2020); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021)

- 12/2024 - 02/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 02/2025 - 09/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

- 17/09/2025: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

23/09/2025: Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 01/12/2025 - 01/12/2025: Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số 1920/NQ-UBTVQH15

- 22/01/2026 - 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

- 08/04/2026: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Việc một nhân sự có xuất phát điểm sâu từ ngành ngân hàng, từng kinh qua cả khối thương mại, ngân hàng liên doanh, cơ quan điều hành trung ương và quản trị ngân hàng nhà nước lớn như Agribank, nay trở lại giữ vai trò đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho thấy ưu tiên về tính thực tiễn trong điều hành, nhất là ở các vấn đề như tín dụng cho sản xuất - kinh doanh, ổn định mặt bằng lãi suất, quản lý tỷ giá, tái cơ cấu hệ thống và thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Với kinh nghiệm trải dài từ ngân hàng thương mại đến quản trị hành chính, ông Phạm Đức Ấn được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm sự liền mạch giữa mục tiêu ổn định tiền tệ và yêu cầu hỗ trợ nền kinh tế.