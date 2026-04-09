Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

12:43 09/04/2026
Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng trong giai đoạn kinh tế đang cần duy trì ổn định vĩ mô song song với thúc đẩy tăng trưởng.
Chân dung lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ - ông Phạm Đức Ấn

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Với nền tảng học thuật tương đối toàn diện, kết hợp giữa kiến thức pháp lý, tài chính và quản trị, ông Phạm Đức Ấn phù hợp với yêu cầu điều hành một cơ quan ngang bộ có vai trò trung tâm trong ổn định tiền tệ và giám sát hệ thống tổ chức tín dụng.

Trước khi được phê chuẩn giữ cương vị mới, ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng như Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Hưng Yên; Phó tổng giám đốc BIDV; Tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Giai đoạn sau đó, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, trước khi được điều động tham gia lãnh đạo địa phương và trở thành Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Quá trình công tác:

- 10/1994 - 03/2004: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng (từ 7/2000), Phó Trưởng phòng phụ trách (từ 10/2001) phòng Pháp chế-Chế độ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- 03/2004 - 09/2006: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- 10/2006 - 06/2009: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- 07/2009 - 05/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên (từ 9/2009); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) (6/2009 - 6/2014)

- 06/2011 - 06/2014: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB)

- 06/2014 - 12/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ 8/2015) Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (4/2018 - 12/2018); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Việt Nam (8/2018 - 12/2020), Phó Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- 01/2019 - 04/2020: Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng (từ 3/2019), Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 05/2020 - 12/2024: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 10/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 8/2022); Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (từ 12/2020); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021)

- 12/2024 - 02/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 02/2025 - 09/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

- 17/09/2025: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

23/09/2025: Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 01/12/2025 - 01/12/2025: Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số 1920/NQ-UBTVQH15

- 22/01/2026 - 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

- 08/04/2026: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Việc một nhân sự có xuất phát điểm sâu từ ngành ngân hàng, từng kinh qua cả khối thương mại, ngân hàng liên doanh, cơ quan điều hành trung ương và quản trị ngân hàng nhà nước lớn như Agribank, nay trở lại giữ vai trò đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho thấy ưu tiên về tính thực tiễn trong điều hành, nhất là ở các vấn đề như tín dụng cho sản xuất - kinh doanh, ổn định mặt bằng lãi suất, quản lý tỷ giá, tái cơ cấu hệ thống và thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Với kinh nghiệm trải dài từ ngân hàng thương mại đến quản trị hành chính, ông Phạm Đức Ấn được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm sự liền mạch giữa mục tiêu ổn định tiền tệ và yêu cầu hỗ trợ nền kinh tế.

Theo doanhnghiephoinhap.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doanhnghiephoinhap.vn/chan-dung-nha-lanh-dao-moi-dieu-hanh-chinh-sach-tien-te-132142.html&link=autochanger

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Pháp lý và Kinh doanh
Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 103/2026/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện đầu tư ra nước ngoài, thẩm quyền cấp phép và...

Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu Pháp lý và Kinh doanh
Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP vừa được ban hành đã điều chỉnh mạnh khung xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh,...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Đề xuất quy định mới về Quỹ Hỗ trợ đầu tư Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất quy định mới về Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định về thành...

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD Pháp lý và Kinh doanh
Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm...

Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng Pháp lý và Kinh doanh
Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng

(Pháp lý) - Trong bối cảnh các tranh chấp kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng và có xu...

Mới cập nhật
Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và lịch sử mà còn là trục phát triển chiến lược, định hình tương lai phồn thịnh của thành phố. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, những dự án sở hữu vị thế kim cương như Capital Square không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho giá trị an cư và đầu tư bền vững.

5 giờ trước Thông tin đầu tư

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” đã tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội.

5 giờ trước Thông tin cần biết

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thì Đà Nẵng – thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam – là một lựa chọn cực kỳ đáng giá cho một kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui. Không chỉ có hệ sinh thái du lịch đa dạng, thành phố biển còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đa sắc màu, đặc biệt là trên đỉnh Bà Nà huyền thoại.

6 giờ trước Thông tin cần biết

Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Tạp chí Pháp lý trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

TS. Bùi Ngọc Sơn: Kỷ nguyên tiền rẻ khép lại, kinh tế Việt Nam đối mặt "gọng kìm" tỷ giá và lạm phát

TS. Bùi Ngọc Sơn: Kỷ nguyên tiền rẻ khép lại, kinh tế Việt Nam đối mặt "gọng kìm" tỷ giá và lạm phát

Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, chuyên gia kinh tế độc lập, kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc, áp lực lạm phát, tỷ giá và đầu tư công đang khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh, tạo thách thức lớn cho kinh tế.

6 giờ trước Đọc chuyên sâu

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh mẽ, tăng cường kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh mẽ, tăng cường kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình

Chiều 8/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La) về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024; Đồng thời đề nghị làm rõ thẩm quyền và việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước; phân định cụ thể hơn thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự.

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Giám đốc Quỹ NAFOSTED Đào Ngọc Chiến: Cơ chế tài chính rất thông thoáng

Giám đốc Quỹ NAFOSTED Đào Ngọc Chiến: Cơ chế tài chính rất thông thoáng

Theo Giám đốc NAFOSTED, một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là cơ chế tài chính được thiết kế theo hướng thông thoáng hơn, chuyển từ quản lý theo đầu vào sang đánh giá theo kết quả đầu ra.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group triển khai đang hé lộ một không gian được thiết kế để nâng tầm vị thế quốc gia.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay