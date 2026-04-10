Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

14:09 10/04/2026
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng các vụ án vừa qua cho thấy công chứng không có giá trị đảm bảo nội dung, nên cần đặt vấn đề trách nhiệm công chứng với các hợp đồng.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại họp tổ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 9-4, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Xây dựng pháp luật trên tinh thần mới

Phát biểu tại tổ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) cho rằng những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra yêu cầu phải sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật trên. Tuy vậy, cần phải có phương pháp tư duy theo tinh thần mới, bởi việc sửa đổi một quy định sẽ không thể hoàn toàn thỏa mãn với yêu cầu của thực tế. 

Theo đó, ông nhấn mạnh tinh thần xây dựng pháp luật mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ là một động lực cho phát triển. Đây là giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần quản trị quốc gia ngày càng minh bạch, hiệu quả và chặt chẽ hơn, đặc biệt trong xây dựng pháp luật.

Theo ông Trí, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành góp phần quản lý, khai thác dữ liệu tốt nhất, nhưng phải theo nguyên tắc đảm bảo bảo mật. Mục đích cuối cùng là phải bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc là cao nhất, không để lộ lọt thông tin, đi ngược lợi ích chung...

Ông ví dụ với Luật Công chứng, dự thảo đã thu hẹp phạm vi giao dịch phải công chứng, tăng cường công chứng tự nguyện, tạo thuận lợi và giảm chi phí. 

Đây là mục tiêu phải phấn đấu, bởi trong xã hội phát triển sẽ có những giao dịch không cần phải công chứng. 

Như vậy sẽ có những danh mục bắt buộc công chứng và những danh mục tự nguyện, người dân muốn đăng ký công chứng. Vậy sẽ có những "định lượng" thế nào cho phù hợp để xác định các danh mục trên. 

Theo ông Trí, hoạt động công chứng hiện nay mang tính thủ tục hình thức hơn là chú trọng vào chất lượng nội dung. Ví dụ, một giao dịch tài sản của hai bên, người bán, người mua ký hợp đồng và cùng "thống nhất" với nhau về việc nộp thuế. 

Trong khi đó, công chứng không can thiệp nội dung mà chỉ chứng nhận. Việc này, theo ông, vừa mất thời gian, vừa tốn chi phí và thực tiễn đã có nhiều giao dịch như vậy. 

Giảm thủ tục nhưng cần tăng trách nhiệm công chứng

Ông Trí cho rằng việc thống nhất giảm thủ tục hành chính là tốt, nhưng trách nhiệm của cơ quan công chứng tới đâu là không rõ. Bởi khi có sai phạm thì việc công chứng như vậy là hợp thức hóa sai phạm.

"Khi hai bên gian dối với nhau, nhưng công chứng đâu có quyền can thiệp vào nội dung bên trong. Thực tế có rất nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng, còn bản chất không tác động về mặt nội dung" - ông Trí nói.

Ông cũng chỉ ra vừa qua các vụ án cho thấy công chứng không có giá trị đảm bảo nội dung bên trong cho đúng thực tế. Vì vậy vấn đề đặt ra là trách nhiệm công chứng với các hợp đồng, như các hợp đồng bất động sản và giao dịch khác sẽ tới đâu?

Vì vậy, ông Trí nêu quan điểm cần hạn chế tối đa việc công chứng, trừ trường hợp người dân tự nguyện, mong muốn. Việc công chứng chỉ nên thực hiện ở những vấn đề cần phải đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, ở quy mô tài sản, tính chất phức tạp của vụ việc, gắn với danh mục bắt buộc do Nhà nước quy định. Mấu chốt vấn đề là tính chịu trách nhiệm trong mối quan hệ, nội dung công chứng của những người thực hiện. 

Cũng theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, luật không nên quy định chi tiết, cụ thể về mặt định lượng để tránh lạc hậu với thực tiễn. Việc thực hiện pháp luật phải theo thẩm quyền và trách nhiệm, không thể nói “đúng, sai” theo cảm nhận.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng phân tích thêm từ thực tiễn thực hiện của chính quyền cấp xã. Hiện theo phân cấp, cấp xã có thẩm quyền với hơn 1.000 nhiệm vụ, phân cấp nhiều nhiệm vụ từ cấp trên. Vấn đề đặt ra là phải đồng bộ thẩm quyền trách nhiệm, nhiệm vụ mà cấp xã được giao.

Vì vậy cần phải có nguồn lực thực thi nhiệm vụ là con người. Có những việc phải tăng thêm người, chứ không phải giảm cơ học máy móc. Vì vậy, để giải quyết vấn đề của thực tiễn không thể hiểu máy móc mà phải trên cơ sở có căn cứ, khoa học, hợp lý.

Theo ông Trí, việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các luật này đang trong giai đoạn “quá độ”, để tháo gỡ một phần khó khăn phát sinh, tăng hiệu quả. Tuy vậy, thực tiễn thay đổi rất nhanh, cần phải liên tục cập nhật, điều chỉnh.

Do đó việc sửa đổi luật hiện nay vừa nguyên tắc, nhưng cũng đảm bảo thích ứng linh hoạt. Đó là quan điểm xuyên suốt trong lãnh đạo điều hành và sửa đổi các quy định pháp luật.

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ Pháp lý và Kinh doanh
Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Pháp lý và Kinh doanh
Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu Pháp lý và Kinh doanh
Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Đề xuất quy định mới về Quỹ Hỗ trợ đầu tư Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất quy định mới về Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD Pháp lý và Kinh doanh
Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ. Với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, sự kiện khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và định hướng phát triển nhất quán của Tập đoàn tại quốc gia Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

Mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 không chỉ là yêu cầu về tốc độ phát triển, mà là phép thử năng lực kiến tạo của bộ máy trong một giai đoạn bứt phá mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn hiện thực hóa mục tiêu này phải đồng thời tạo đột phá về thể chế, số hóa triệt để, khơi thông khu vực kinh tế tư nhân và siết chặt khâu tổ chức thực hiện đến từng cơ quan, từng cán bộ, từng sản phẩm đầu ra.

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Ngày 07/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

Chiều 09/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Huế, Khánh Hòa và Lào Cai) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phải gắn với tăng cường giám sát văn bản. Và muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản, chính sách.

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nêu nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm.

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Tiền gửi Xanh, sản phẩm tài chính bền vững giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, đồng thời hiện thực hóa cam kết ESG một cách minh bạch và đáng tin cậy.

