Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

15:28 20/03/2026
Sáng ngày 19/3/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn – một trong những công trình môi trường trọng điểm của thành phố.

Tham dự buổi lễ, về phía Ngân hàng Nhà nước có ông Lê Anh Xuân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9. Về phía Agribank có ông Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Lê Xuân Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên; bà Phùng Thị Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính, Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, các chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nam Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Về phía Tập đoàn Amaccao có ông Tô Văn Năm – Chủ tịch sáng lập; ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Dự án Nhà máy điện rác Khánh Sơn có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, được triển khai tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, với quy mô gần 9,4 ha. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của Đức (Martin), có công suất xử lý khoảng 1.100 tấn rác/ngày đêm và phát điện khoảng 18 MW. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác thải từ chôn lấp sang đốt phát điện, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ.

Trong bối cảnh Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và bền vững, áp lực về xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản vấn đề môi trường đô thị, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, Agribank đã ký kết cấp tín dụng tối đa 1.500 tỷ đồng để tài trợ dự án. Chi nhánh Bắc Yên Bái đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn, phối hợp cùng Chi nhánh Nam Đà Nẵng triển khai cho vay. Đồng thời, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cũng ký kết hợp đồng bảo hiểm với vai trò nhà bảo hiểm đứng đầu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án.

Tập đoàn Amaccao ký kết với Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái và Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng 

Đại diện Tập đoàn Amaccao và ABIC ký kết hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Toàn Vượng – Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh: việc tài trợ Dự án điện rác Khánh Sơn là bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững của Thành phố Đà Nẵng cũng như chủ trương tăng trưởng xanh của Đảng và Chính phủ. Thông qua việc cấp tín dụng cho dự án, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đồng hành với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là các dự án môi trường có tác động tích cực đến cộng đồng. Dự án hôm nay là minh chứng cho định hướng "xanh hóa nguồn vốn" mà Agribank kiên định theo đuổi.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Agribank tin tưởng với triết lý kinh doanh, quy mô và kinh nghiệm của Agribank và Tập đoàn Amaccao, dự án sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần tạo giá trị bền vững cho xã hội.”

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Về phía Tập đoàn Amaccao, ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, đưa nhà máy vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, dự án không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý môi trường mà còn hướng tới trở thành điểm nhấn về giáo dục môi trường và tham quan của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Amaccao phát biểu tại sự kiện

Trước đó, chiều 18/3/2026, đoàn công tác của Agribank đã trực tiếp khảo sát thực tế tại công trường, đánh giá cao sự chuẩn bị của chủ đầu tư, đồng thời khẳng định đây không chỉ là dự án kinh tế mà còn mang ý nghĩa môi trường – xã hội sâu sắc, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn tiêu biểu tại khu vực miền Trung.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy điện rác Khánh Sơn sẽ góp phần tăng sản lượng điện cho lưới điện quốc gia; giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng của Thành phố Đà Nẵng; đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận chính đáng cho chủ đầu tư. Qua đó, dự án tạo ra giá trị tổng hợp về kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, hiện đại.

Đoàn công tác của Agribank do Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng dẫn đầu thăm quan, khảo sát thực tế tại công trường Dự án

Bên cạnh dự án này, Tập đoàn Amaccao cũng đang đề xuất phối hợp với Thành phố Đà Nẵng xử lý toàn bộ khu vực bãi rác hiện hữu, từng bước xóa bỏ lượng rác chôn lấp tồn đọng, cải tạo môi trường một cách căn cơ, hướng tới hình thành tổ hợp đô thị – dịch vụ – công nghiệp tuần hoàn xanh, sạch, hiện đại.

Sự kiện ký kết tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong việc dẫn dắt dòng vốn phục vụ phát triển xanh và bền vững. Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn kiên định điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và các dự án có tác động lan tỏa tích cực đến kinh tế – xã hội, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Bước vào năm 2026 - giai đoạn phát triển mới, Agribank tiếp tục phát huy tinh thần “Phụng sự – Đổi mới – Phát triển bền vững”, lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh tín dụng xanh, tín dụng cho các động lực tăng trưởng mới và các dự án thân thiện với môi trường. Trong định hướng đó, việc đồng hành cùng Dự án Nhà máy điện rác Khánh Sơn không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết, mà còn thể hiện rõ cam kết của Agribank trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính xanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và một Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo agribank.com.vn
Link bài gốc Copy link https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc-su-kien/tin-ve-agribank/hoat-dong-agribank/agribank-dong-hanh-cung-tap-doan-amaccao-trien-khai-du-an-dien-rac-3-000-ty-dong-tai-da-nang-khang-dinh-vai-tro-tien-phong-trong-tin-dung-xanh?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Agribank
Cùng chủ đề
"The X of Living": Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc...

MIK Group khởi công dự án hơn 5ha tại Bắc Ninh

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ...

Khơi thông vướng mắc, thúc đẩy các dự án đầu tư lớn của T&T Group tại Quảng Trị

Ngày 12/3, đoàn công tác Tập đoàn T&T Group do doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch...

Sun Group có năng lực "khủng" cỡ nào mà đầu tư hàng loạt sân bay trọng điểm khắp 3 miền

Nhìn vào danh mục đầu tư hạ tầng của Sun Group trong những năm gần đây, giới quan sát không...

Tại sao Quảng Ninh lọt tầm ngắm của thế hệ nhà đầu tư mới?

Sự hoàn thiện về hạ tầng, đô thị và hệ sinh thái dịch vụ đã đưa Bãi Cháy, Quảng Ninh...

Xu thế tích trữ khoáng sản chiến lược toàn cầu: Lợi thế cho Việt Nam

Hệ thống dự trữ tài nguyên chiến lược toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc nhanh chóng,...

Mới cập nhật
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

5 giờ trước Dự án - BĐS

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

Sự gia tăng nhanh chóng của mạng lưới xưởng dịch vụ cùng các chính sách hậu mãi “may đo” cho khách hàng của VinFast đang là động lực để ngày càng nhiều người dùng Việt tự tin chuyển đổi xanh.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Đây là bước đi cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực an ninh mạng.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc sẽ chính thức mở ra, đưa cư dân tương lai và khách tham quan bước vào hành trình khám phá mang tên “The X of Living”. Không phải là những sa bàn hay brochure quen thuộc, Thành phố Hoàng Kim sẽ kể câu chuyện về một đô thị đáng sống đang hình thành nhanh chóng tại cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng bằng ngôn ngữ mới lạ và khác biệt.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt VPBank Forex, trở thành nhà băng trong nước đầu tiên cho phép khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi tỷ giá ngoại tệ theo thời gian thực (real time), thỏa thuận và chốt giao dịch trực tiếp trên nền tảng số VPBank NEOBiz Plus.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026, đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương – đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc thi năm nay.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay