4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 23/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị.

Đó là phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ; phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân./.