Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh

Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025.

Từ cực đoan khí hậu đến yêu cầu phát triển bền vững

Chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam và khu vực châu Á liên tiếp hứng chịu loạt cơn bão lớn như Bualoi, Matmo, hay gần đây nhất là bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề.

Ở bên kia bán cầu, các cơn bão Đại Tây Dương cũng liên tục đổ bộ, tấn công các quốc gia châu Mỹ. Mới đây, cơn bão thế kỷ Melissa tàn phá Cuba và Jamaica với sức gió lên đến 298 km/h.

Những hiện tượng cực đoan này nối tiếp xảy ra trong năm 2024 - năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, cho thấy biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức sinh tồn của nhân loại.

Tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”diễn ra vào chiều ngày 4/12, các chuyên gia quốc tế sẽ cùng trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo tương lai xanh, bền vững cho hành tinh. Ảnh: VFP

Trong bối cảnh đó, nhiều sáng kiến và công trình khoa học mang tầm toàn cầu đang định hình hướng đi cho phát triển bền vững. Nổi bật giữa những nỗ lực ấy là đóng góp của GS. Aldo Steinfeld, (ETH Zurich, Thụy Sĩ) – chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (2024) – với các công trình tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nhiên liệu mặt trời.

Nghiên cứu của ông được ứng dụng trong phát triển công nghệ năng lượng mặt trời tập trung, sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời, công nghệ thu giữ và tái sử dụng CO 2 trong không khí, cũng như dự trữ năng lượng và hệ thống năng lượng bền vững trung hòa carbon.

Trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhân loại càng cần một “cuộc cách mạng xanh” toàn diện - từ vật liệu xanh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn đến các giải pháp lưu trữ carbon và phục hồi hệ sinh thái.

“Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu liên ngành, nơi khoa học và kỹ thuật cùng hội tụ để biến phát hiện khoa học thành giải pháp công nghệ phục vụ cuộc sống”, GS. Aldo Steinfeld chia sẻ.

GS. Steinfeld cũng là một trong số các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ tham gia tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững” do Quỹ VinFuture tổ chức vào ngày 4/12 tới.

“Chủ đề này rất kịp thời trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với hàng loạt thách thức đan xen về môi trường, năng lượng và phát triển bền vững”, ông nói.

Đối thoại vì hành tinh xanh

Theo GS. Steinfeld, việc kiến tạo một mô hình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn môi trường đòi hỏi hành động tập thể mạnh mẽ, trong đó khoa học và đổi mới sáng tạo đóng vai trò trụ cột, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

GS. Aldo Steinfeld, một trong những chuyên gia hàng đầu về năng lượng tái tạo, là diễn giả tại chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” do VinFuture tổ chức. Ảnh: energeia

Tinh thần ấy sẽ được lan tỏa qua tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”. Tại đây, những trí tuệ hàng đầu sẽ cùng sẻ chia quan điểm, giới thiệu những kiến thức khoa học và tiến bộ nổi bật vì môi trường và mục tiêu phát triển bền vững, từ giải pháp giảm phát thải, quản lý tài nguyên hiệu quả đến phát triển năng lượng tái tạo và bền vững.

“Bằng việc thúc đẩy đối thoại khoa học quốc tế, tọa đàm nhấn mạnh cách thức nghiên cứu hợp tác toàn cầu có thể góp phần định hình tương lai bền vững hơn cho nhân loại. Tôi rất mong được giao lưu trực tiếp với cộng đồng khoa học đầy năng động của Việt Nam và gặp gỡ những học giả trẻ tận tâm đang góp phần định hình tương lai khoa học của đất nước”, GS. Steinfeld nói.

Không chỉ tham dự với tư cách diễn giả, GS. Steinfeld còn đồng hành cùng Giải thưởng VinFuture trong vai trò đối tác đề cử chính thức.

“VinFuture thu hút sự chú ý của tôi và giới khoa học thông qua danh tiếng trên trường quốc tế ngày càng lớn và tầm vóc của các nhà khoa học đoạt giải”, ông cho biết.

Theo GS. Steinfeld, khác với nhiều giải thưởng thường chỉ đề cao đột phá mang tính chuyên ngành, VinFuture tôn vinh các đổi mới khoa học có khả năng ứng dụng rộng rãi, dễ tiếp cận trên toàn cầu và tạo chuyển biến tích cực cho cuộc sống hàng ngày.

“Sự tập trung của giải thưởng vào những phát triển công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội rất đồng điệu với giá trị mà tôi theo đuổi”, ông nói.