Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Đọc chuyên sâu

Hành trình kiến tạo hạnh phúc của doanh nghiệp: MB đưa công nghệ thành cầu nối nhân ái

16:26 06/11/2025
Trong một thế giới đang ngày càng phát triển, khái niệm về hạnh phúc không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc cá nhân mà còn là sự gắn kết cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã khẳng định vai trò của mình trong việc kiến tạo hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội thông qua những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa.
1-1762421193.png

Doanh nghiệp là cầu nối của hạnh phúc  

CEO Phạm Như Ánh đã nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc mà còn là cầu nối giữa cá nhân, xã hội và quốc gia. "Để phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất, doanh nghiệp cần quan tâm đến cán bộ công nhân viên, những người tạo nên hạt nhân của hơn 20.000 gia đình tại MB," ông cho biết. Lãnh đạo này cho rằng, việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên chính là cách để doanh nghiệp mang lại giá trị hạnh phúc cho 35 triệu khách hàng mà MB đang phục vụ.

2-1762421201.png

CEO MB Phạm Như Ánh: “Doanh nghiệp là cầu nối giữa cá nhân, xã hội và quốc gia để kiến tạo hạnh phúc”

Công bằng và chia sẻ là những giá trị cốt lõi mà MB theo đuổi. "Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, giúp họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mỗi giao dịch," ông Ánh chia sẻ. Qua đó, MB không chỉ là một ngân hàng mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật của MB chính là chương trình thiện nguyện, nơi mà lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ. Với một nền tảng thiện nguyện được đầu tư và phát triển, MB đã kết nối những tấm lòng hảo tâm từ cán bộ công nhân viên và khách hàng đến những hoàn cảnh khó khăn. "Người đi làm thiện nguyện và người nhận thiện nguyện đều cảm thấy hạnh phúc như nhau," ông Phạm Như Ánh khẳng định.

Theo thống kê, trong ba năm qua, nền tảng thiện nguyện của MB đã thu hút 2,1 triệu người tham gia, huy động thành công khoảng 2.300 tỷ đồng cho gần 1.700 chương trình. "Điều này không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho cán bộ nhân viên," ông nói thêm.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu, một dấu hiệu tích cực cho thấy mức độ hài lòng trong cuộc sống của người dân. Điều này đã khẳng định rằng, hành trình hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là sự phối hợp của toàn xã hội.

Những câu hỏi về nguồn gốc hạnh phúc và cách thức để kiến tạo một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và nhân văn đang trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận. Chương trình talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" với tập đặc biệt mang tên "Hành trình hạnh phúc" sẽ là nơi để các chuyên gia, trong đó có PGS.TS Trần Thành Nam và CEO Phạm Như Ánh, cùng chia sẻ những góc nhìn về hạnh phúc người Việt.

MB hướng tới một tương lai tươi sáng

Chương trình được phát sóng trên Cổng Thông tin Chính phủ lúc 20h tối thứ Ba ngày 4/11/2025. Đây là cơ hội để người dân Việt Nam cùng nhau khám phá hành trình hạnh phúc, từ an tâm tài chính đến sự an toàn tinh thần.

Khi mỗi cá nhân đều góp phần vào hành trình này, từ việc chia sẻ tình cảm đến hỗ trợ vật chất, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và nhân ái.

MB sẽ tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho xã hội.

Hành trình kiến tạo hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một tổ chức mà là sự đồng hành của tất cả chúng ta. MB, với sứ mệnh đem lại hạnh phúc cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng, sẽ không ngừng nỗ lực để biến công nghệ thành cầu nối của lòng nhân ái. Mời độc giả cùng theo dõi và tham gia vào những câu chuyện ý nghĩa trong các số tiếp theo của chương trình "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam".

MB biến công nghệ thành cầu nối của lòng nhân ái thông qua app thiện nguyện

Người đi làm thiện nguyện, người nhận thiện nguyện tôi nghĩ hai người đều hạnh phúc như nhau. Những người mang tấm lòng của mình sẻ chia cho người khác họ cũng rất là hạnh phúc. Những người nhận được sự chia sẻ vượt qua giai đoạn khó khăn thì cũng hạnh phúc!

Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay có một cái truyền thống lá lành đùm lá rách, đó là cái việc mà hoạt động thiện nguyện trong thời gian vừa qua của các cá nhân, các tổ chức của Việt Nam, tôi đánh giá rất cao và nó cũng được phát triển liên tục mà nó có đống góp rất là nhiều vào trong hành trình hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Vì sao người đi làm thiện nguyện và người nhận thiện nguyện tôi nghĩ là hai người đều hạnh phúc như nhau. Những người mang tấm lòng của mình sẻ chia cho người khác họ cũng rất là hạnh phúc và những người nhận được sẻ chia vượt qua những cái giai đoạn khó khăn thì cũng rất là hạnh phúc.

Ở MB chúng tôi thì cũng kiến tạo một cái môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên cũng như là các đối tác khách hàng là một cái môi trường hạnh phúc và chúng tôi đặt cái việc chia sẻ giá trị của cá bộ công nhân viên cũng như chia sẻ những tình cảm và vật chất của cán bộ công nhân viên trở thành một điểm sáng trong hoạt động.

Năm 2024, chúng tôi cũng đã thực hiện các chương trình thiện nguyện cái giá trị khoảng 1.100 tỷ đồng và rất nhiều các chương trình cũng đóng góp từ cán bộ công nhân viên và đóng góp từ các lợi nhuận để lại của ngân hàng và để mà lan tỏa được các tấm long hảo tâm của cán bộ công nhân viên của ngân hàng và các đối tacscuar chúng tôi. Năm 2021 chúng tôi cũng đầu tư xây dựng một nền tảng thiện nguyện để dung công nghệ lan tỏa được các tấm lòng sẻ chia được các cái hoàn cảnh khó khăn.

Trong 3 năm vừa qua thì đã có 2,1 triệu người tham gia vào nền tảng này và đã có khoảng 1.700 chương trình huy động thiện nguyện thành công và tổng số tiền huy động được trên nền tảng này là 2.300 tỷ và tôi cũng mong muốn là tất cả người dân Việt Nam cùng phát huy tinh thần dân tộc và tiếp tục sẻ chia bằng cách tấm lòng của mình, chia sẻ những gì mình có để hỗ trợ đồng bào và chúng ta lan tỏa được cái hành trình hạnh phúc từ người được chia sẻ và người nhận chia sẻ - Ceo Phạm Duy Ánh chia sẻ.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
Chủ tịch Tập đoàn BRG lần thứ 6 được vinh danh TOP 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025” Đọc chuyên sâu
Chủ tịch Tập đoàn BRG lần thứ 6 được vinh danh TOP 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

Ngày 22/10, Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự lần thứ 6 nhận danh...

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước Đọc chuyên sâu
Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG khẳng định vị thế là một tập đoàn kinh tế dịch...

Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á Đọc chuyên sâu
Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune...

Khí phách người lính Cụ Hồ tuổi 26 Đọc chuyên sâu
Khí phách người lính Cụ Hồ tuổi 26

(Pháp lý) - Khi tháng Tám lịch sử về, mang theo ký ức hào hùng của Cách mạng Tháng Tám...

Doanh nhân Hồ Nhân – “linh hồn” Nanocovax và hành trình từ New York về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ vaccine nội địa Đọc chuyên sâu
Doanh nhân Hồ Nhân – “linh hồn” Nanocovax và hành trình từ New York về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ vaccine nội địa

Tiến sĩ Hồ Nhân – nhà sáng lập kiêm cựu CEO Nanogen, người từng đặt nhiều kỳ vọng vào việc...

'Từ sông Bến Hải đến dinh Độc Lập' - Cuốn hồi ký song ngữ được giới trẻ tìm đọc! Đọc chuyên sâu
'Từ sông Bến Hải đến dinh Độc Lập' - Cuốn hồi ký song ngữ được giới trẻ tìm đọc!

Thiếu tướng Hoàng Đan đã để lại trong cuốn hồi ký không chỉ một dòng chảy sự kiện khốc liệt,...

Mới cập nhật
Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

18 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Sau 2 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

19 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hai nữ sinh Việt và hành trình tiếp năng lượng cho ước mơ không giới hạn

Hai nữ sinh Việt và hành trình tiếp năng lượng cho ước mơ không giới hạn

Hai cô gái Gen Z, hai hành trình song song giữa thép và thuật toán đang bền bỉ theo đuổi ước mơ, thách thức giới hạn của bản thân và lan tỏa năng lượng, tinh thần bền đam mê của Number 1 đến thế hệ trẻ Việt.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025: "Chủ động thích ứng – tạo đà bứt phá"

Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025: "Chủ động thích ứng – tạo đà bứt phá"

Diễn đàn MB Economic Insights 2025, với chủ đề "Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá", là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, sẽ diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội vào ngày 07/11/2025. Đây là lần thứ 11 sự kiện này được tổ chức bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), khẳng định vị thế là một điểm hẹn uy tín cho giới tài chính, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

19 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nghiên cứu bổ sung, làm rõ 6 nhóm vấn đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Nghiên cứu bổ sung, làm rõ 6 nhóm vấn đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 51, chiều 05/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật vừa là công cụ quản lý, vừa thúc đẩy và kiến tạo phát triển

Pháp luật vừa là công cụ quản lý, vừa thúc đẩy và kiến tạo phát triển

Theo ĐBQH Trần Công Phàn, mọi dự thảo luật, mọi chính sách khi được hình thành đều cần được lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ đông đảo nhân dân, để mỗi điều luật khi ban hành đều phản ánh đúng hơi thở của cuộc sống.

20 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng

Sáng 5/11, thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, một số đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời làm rõ hơn tính khả thi, sự phù hợp trong việc kiểm soát kê khai tài sản thu nhập trong trường hợp người nước ngoài tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11

Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11

Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Phần quà bằng vàng vô cùng hấp dẫn đã được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị cho các vị khách may mắn để đón dấu mốc đặc biệt này.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay