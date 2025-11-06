Hành trình kiến tạo hạnh phúc của doanh nghiệp: MB đưa công nghệ thành cầu nối nhân ái

Trong một thế giới đang ngày càng phát triển, khái niệm về hạnh phúc không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc cá nhân mà còn là sự gắn kết cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã khẳng định vai trò của mình trong việc kiến tạo hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội thông qua những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa.

Doanh nghiệp là cầu nối của hạnh phúc

CEO Phạm Như Ánh đã nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc mà còn là cầu nối giữa cá nhân, xã hội và quốc gia. "Để phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất, doanh nghiệp cần quan tâm đến cán bộ công nhân viên, những người tạo nên hạt nhân của hơn 20.000 gia đình tại MB," ông cho biết. Lãnh đạo này cho rằng, việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên chính là cách để doanh nghiệp mang lại giá trị hạnh phúc cho 35 triệu khách hàng mà MB đang phục vụ.

CEO MB Phạm Như Ánh: “Doanh nghiệp là cầu nối giữa cá nhân, xã hội và quốc gia để kiến tạo hạnh phúc”

Công bằng và chia sẻ là những giá trị cốt lõi mà MB theo đuổi. "Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, giúp họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mỗi giao dịch," ông Ánh chia sẻ. Qua đó, MB không chỉ là một ngân hàng mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật của MB chính là chương trình thiện nguyện, nơi mà lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ. Với một nền tảng thiện nguyện được đầu tư và phát triển, MB đã kết nối những tấm lòng hảo tâm từ cán bộ công nhân viên và khách hàng đến những hoàn cảnh khó khăn. "Người đi làm thiện nguyện và người nhận thiện nguyện đều cảm thấy hạnh phúc như nhau," ông Phạm Như Ánh khẳng định.

Theo thống kê, trong ba năm qua, nền tảng thiện nguyện của MB đã thu hút 2,1 triệu người tham gia, huy động thành công khoảng 2.300 tỷ đồng cho gần 1.700 chương trình. "Điều này không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho cán bộ nhân viên," ông nói thêm.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu, một dấu hiệu tích cực cho thấy mức độ hài lòng trong cuộc sống của người dân. Điều này đã khẳng định rằng, hành trình hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là sự phối hợp của toàn xã hội.

Những câu hỏi về nguồn gốc hạnh phúc và cách thức để kiến tạo một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và nhân văn đang trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận. Chương trình talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" với tập đặc biệt mang tên "Hành trình hạnh phúc" sẽ là nơi để các chuyên gia, trong đó có PGS.TS Trần Thành Nam và CEO Phạm Như Ánh, cùng chia sẻ những góc nhìn về hạnh phúc người Việt.

MB hướng tới một tương lai tươi sáng

Chương trình được phát sóng trên Cổng Thông tin Chính phủ lúc 20h tối thứ Ba ngày 4/11/2025. Đây là cơ hội để người dân Việt Nam cùng nhau khám phá hành trình hạnh phúc, từ an tâm tài chính đến sự an toàn tinh thần.

Khi mỗi cá nhân đều góp phần vào hành trình này, từ việc chia sẻ tình cảm đến hỗ trợ vật chất, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và nhân ái.

MB sẽ tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho xã hội.

Hành trình kiến tạo hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một tổ chức mà là sự đồng hành của tất cả chúng ta. MB, với sứ mệnh đem lại hạnh phúc cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng, sẽ không ngừng nỗ lực để biến công nghệ thành cầu nối của lòng nhân ái. Mời độc giả cùng theo dõi và tham gia vào những câu chuyện ý nghĩa trong các số tiếp theo của chương trình "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam".