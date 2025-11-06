Hành trình kiến tạo hạnh phúc của doanh nghiệp: MB đưa công nghệ thành cầu nối nhân ái

Doanh nghiệp là cầu nối của hạnh phúc
CEO Phạm Như Ánh đã nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc mà còn là cầu nối giữa cá nhân, xã hội và quốc gia. "Để phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất, doanh nghiệp cần quan tâm đến cán bộ công nhân viên, những người tạo nên hạt nhân của hơn 20.000 gia đình tại MB," ông cho biết. Lãnh đạo này cho rằng, việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên chính là cách để doanh nghiệp mang lại giá trị hạnh phúc cho 35 triệu khách hàng mà MB đang phục vụ.
CEO MB Phạm Như Ánh: “Doanh nghiệp là cầu nối giữa cá nhân, xã hội và quốc gia để kiến tạo hạnh phúc”
Công bằng và chia sẻ là những giá trị cốt lõi mà MB theo đuổi. "Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, giúp họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mỗi giao dịch," ông Ánh chia sẻ. Qua đó, MB không chỉ là một ngân hàng mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của người dân Việt Nam.
Một trong những hoạt động nổi bật của MB chính là chương trình thiện nguyện, nơi mà lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ. Với một nền tảng thiện nguyện được đầu tư và phát triển, MB đã kết nối những tấm lòng hảo tâm từ cán bộ công nhân viên và khách hàng đến những hoàn cảnh khó khăn. "Người đi làm thiện nguyện và người nhận thiện nguyện đều cảm thấy hạnh phúc như nhau," ông Phạm Như Ánh khẳng định.
Theo thống kê, trong ba năm qua, nền tảng thiện nguyện của MB đã thu hút 2,1 triệu người tham gia, huy động thành công khoảng 2.300 tỷ đồng cho gần 1.700 chương trình. "Điều này không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho cán bộ nhân viên," ông nói thêm.
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu, một dấu hiệu tích cực cho thấy mức độ hài lòng trong cuộc sống của người dân. Điều này đã khẳng định rằng, hành trình hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là sự phối hợp của toàn xã hội.
Những câu hỏi về nguồn gốc hạnh phúc và cách thức để kiến tạo một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và nhân văn đang trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận. Chương trình talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" với tập đặc biệt mang tên "Hành trình hạnh phúc" sẽ là nơi để các chuyên gia, trong đó có PGS.TS Trần Thành Nam và CEO Phạm Như Ánh, cùng chia sẻ những góc nhìn về hạnh phúc người Việt.
MB hướng tới một tương lai tươi sáng
Chương trình được phát sóng trên Cổng Thông tin Chính phủ lúc 20h tối thứ Ba ngày 4/11/2025. Đây là cơ hội để người dân Việt Nam cùng nhau khám phá hành trình hạnh phúc, từ an tâm tài chính đến sự an toàn tinh thần.
Khi mỗi cá nhân đều góp phần vào hành trình này, từ việc chia sẻ tình cảm đến hỗ trợ vật chất, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và nhân ái.
MB sẽ tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho xã hội.
Hành trình kiến tạo hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một tổ chức mà là sự đồng hành của tất cả chúng ta. MB, với sứ mệnh đem lại hạnh phúc cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng, sẽ không ngừng nỗ lực để biến công nghệ thành cầu nối của lòng nhân ái. Mời độc giả cùng theo dõi và tham gia vào những câu chuyện ý nghĩa trong các số tiếp theo của chương trình "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam".
MB biến công nghệ thành cầu nối của lòng nhân ái thông qua app thiện nguyện
Người đi làm thiện nguyện, người nhận thiện nguyện tôi nghĩ hai người đều hạnh phúc như nhau. Những người mang tấm lòng của mình sẻ chia cho người khác họ cũng rất là hạnh phúc. Những người nhận được sự chia sẻ vượt qua giai đoạn khó khăn thì cũng hạnh phúc!
Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay có một cái truyền thống lá lành đùm lá rách, đó là cái việc mà hoạt động thiện nguyện trong thời gian vừa qua của các cá nhân, các tổ chức của Việt Nam, tôi đánh giá rất cao và nó cũng được phát triển liên tục mà nó có đống góp rất là nhiều vào trong hành trình hạnh phúc của người dân Việt Nam.
Vì sao người đi làm thiện nguyện và người nhận thiện nguyện tôi nghĩ là hai người đều hạnh phúc như nhau. Những người mang tấm lòng của mình sẻ chia cho người khác họ cũng rất là hạnh phúc và những người nhận được sẻ chia vượt qua những cái giai đoạn khó khăn thì cũng rất là hạnh phúc.
Ở MB chúng tôi thì cũng kiến tạo một cái môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên cũng như là các đối tác khách hàng là một cái môi trường hạnh phúc và chúng tôi đặt cái việc chia sẻ giá trị của cá bộ công nhân viên cũng như chia sẻ những tình cảm và vật chất của cán bộ công nhân viên trở thành một điểm sáng trong hoạt động.
Năm 2024, chúng tôi cũng đã thực hiện các chương trình thiện nguyện cái giá trị khoảng 1.100 tỷ đồng và rất nhiều các chương trình cũng đóng góp từ cán bộ công nhân viên và đóng góp từ các lợi nhuận để lại của ngân hàng và để mà lan tỏa được các tấm long hảo tâm của cán bộ công nhân viên của ngân hàng và các đối tacscuar chúng tôi. Năm 2021 chúng tôi cũng đầu tư xây dựng một nền tảng thiện nguyện để dung công nghệ lan tỏa được các tấm lòng sẻ chia được các cái hoàn cảnh khó khăn.
Trong 3 năm vừa qua thì đã có 2,1 triệu người tham gia vào nền tảng này và đã có khoảng 1.700 chương trình huy động thiện nguyện thành công và tổng số tiền huy động được trên nền tảng này là 2.300 tỷ và tôi cũng mong muốn là tất cả người dân Việt Nam cùng phát huy tinh thần dân tộc và tiếp tục sẻ chia bằng cách tấm lòng của mình, chia sẻ những gì mình có để hỗ trợ đồng bào và chúng ta lan tỏa được cái hành trình hạnh phúc từ người được chia sẻ và người nhận chia sẻ - Ceo Phạm Duy Ánh chia sẻ.