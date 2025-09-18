Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xu hướng mua đất nền Đà Nẵng để dưỡng già, tích tài sản

08:48 18/09/2025
Thay vì mua nhà, đất ở trung tâm đông đúc, người dân Hà Nội, TP. HCM đang có xu hướng “xê dịch” về Đà Nẵng – thành phố đáng sống nhất Việt Nam để an dưỡng, đầu tư tích sản. Đất nền đang là lựa chọn hàng đầu.

Nơi an dưỡng, “chữa lành”

Giữa thành phố đang mở rộng về phía Đông Nam, khu vực Nam Hòa Xuân nổi lên như một “ốc đảo” đô thị hiện đại, yên bình, nơi cư dân sống giữa thiên nhiên mà vẫn được kết nối chặt chẽ với hạ tầng đô thị.

Nam Hòa Xuân nằm ở vị trí "thế đất giao thoa giữa ba mặt sông – sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa và sông Cổ Cò”, không khí trong lành quanh năm, độ ẩm và gió điều hòa ổn định, lý tưởng cho người trung niên, cao tuổi.

1-1758160101.jpg

Nam Hòa Xuân – nơi hội tụ sinh khí từ ba dòng sông lớn của Đà Nẵng. (Ảnh: Ánh Dương)

Khi dự án nạo vét sông Cổ Cò hoàn thành, kết nối Đà Nẵng – Hội An qua tuyến đường thủy xuyên suốt, khu vực này sẽ không chỉ là nơi để ở, mà còn là cửa ngõ đón dòng du lịch sinh thái, văn hóa, nghệ thuật. Một trải nghiệm sống mới đang được hình thành – nơi buổi sáng có thể ngồi bên hiên nhà ngắm sông, và buổi chiều lên thuyền du ngoạn phố cổ.

Ngay trung tâm Nam Hòa Xuân là công viên ven sông rộng 50 ha –  “lá phổi xanh” hiếm có, mở ra tầm nhìn thoáng đạt về phía danh thắng Ngũ Hành Sơn trầm mặc. Không gian nơi đây được kiến tạo hài hòa: quảng trường trung tâm rộn ràng sinh khí, những sân bóng, sân tennis đầy năng lượng, cùng nhiều góc vui chơi, dạo bộ, thư giãn cho mọi lứa tuổi.

Tôi đã sống 60 năm tại Thủ đô. Ở độ tuổi này, tôi nghĩ một không gian sống trong lành, thơ mộng, nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi như tại Đà Nẵng sẽ phù hợp hơn với chúng tôi. Đó là lý do vợ chồng tôi quyết định mua đất tại Cồn Dầu, phường Hòa Xuân để xây nhà. Nếu không mua từ bây giờ, sẽ không còn quỹ đất nào khác để chờ đợi thêm nữa”, ông Đ.V.M đến từ Hà Nội chia sẻ.

2-1758160110.jpg

Công viên ven sông 50 ha – “lá phổi xanh” hiếm có giữa lòng Nam Hòa Xuân. (Ảnh: Ánh Dương)

Một quần thể công trình hiện đại đang từng bước hình thành ở lân cận: từ Trung tâm hội chợ – triển lãm Đà Nẵng, tổ hợp Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown), đến những công viên, trường học, bệnh viện, siêu thị hiện hữu...

Từ Hòa Xuân, chỉ mất 10 phút để vào trung tâm thành phố, 15 phút ra tới biển, 20 phút xuống Hội An. Không quá gần để bị làm phiền bởi sự ồn ã, cũng không quá xa để tách biệt khỏi đời sống hiện đại – nơi đây giống như một "khoảng lặng" được kiến tạo giữa hai cực phát triển, nơi nhịp sống đô thị và chất sống an dưỡng gặp nhau.

Không chỉ nổi tiếng là “thành phố đáng sống” trong nước, mà còn nhiều lần được vinh danh trên bản đồ quốc tế. Năm 2023, cả Hội An, Đà Nẵng được bình chọn là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí, theo đánh giá của investing.com. Sau khi dành phần lớn thời gian của cuộc đời để làm việc, rất nhiều người tận dụng những tháng năm còn lại để “du lịch nghỉ hưu”. “Cách tốt nhất là tìm đến nơi có bầu không khí dễ chịu, môi trường sạch đẹp và đặc biệt là chi phí phải chăng”, chuyên trang này mô tả và đặt thành phố của Việt Nam bên cạnh những thiên đường nghỉ dưỡng bên bờ Địa Trung Hải hay Nam Carolina, Mỹ.

3-1758160110.jpg

Đà Nẵng được bình chọn là một trong những thành phố lý tưởng cho giới hưu trí. (Ảnh: Ánh Dương)

Thực tế, trên thế giới, những vùng đất ven sông, ven biển luôn được coi trọng khi chọn nơi an dưỡng tuổi già: từ các ngôi làng bên bờ biển Hy Lạp, bán đảo Algarve của Bồ Đào Nha cho đến vùng đồng bằng rộng lớn nhấp nhô, hai bên là những dòng sông thơ mộng tại Uruguay. Tại Việt Nam, Nam Hòa Xuân với “sơn thủy hữu tình” – thế đất ba mặt sông, gần núi Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước – được ví như phiên bản giao hòa giữa chất Á Đông và hơi thở quốc tế, thích hợp để cư dân an dưỡng dài lâu.

 “Của để dành” cho thế hệ sau

Nếu trước đây, bất động sản được xem là “cơ hội kiếm lời”, thì hiện nay, với nhiều người, nó đã trở thành “tài sản để lại” – một dạng tích sản mang giá trị bảo toàn, giá trị sử dụng và giá trị truyền đời. Và trong khi đất tại các đô thị lớn ở mức cao, thì đất tại Đà Nẵng – cụ thể là những khu vực như Nam Hòa Xuân “mềm” hơn nhiều, khoảng 50 – 60 triệu đồng/m2 – vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng giá.

Báo cáo từ một số sàn giao dịch cho thấy, từ đầu năm 2025, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Đà Nẵng tăng khoảng 15–20% so với cùng kỳ 2024. Chỉ trong nửa đầu năm, giá đất nền tại các khu đô thị mới ở Đà Nẵng đã tăng trung bình 8–12% – cao gấp đôi so với mức tăng chung cả nước.

4-1758160110.jpg

Khu đô thị Nam Hòa Xuân – điểm sáng của dòng tiền tích sản lâu dài. (Ảnh: Ánh Dương)

Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân với tiềm năng phát triển hạ tầng, mật độ dân cư, và khả năng khai thác du lịch – dịch vụ, mặt bằng giá tại Hòa Xuân vẫn đang ở mức “mềm” so với các thành phố như Hà Nội, TP HCM, trong đó hạ tầng giao thông tại đây đóng vai trò đòn bẩy rõ rệt cho giá trị bất động sản.

Trục Nguyễn Phước Lan – Võ Chí Công kết nối liền mạch nội đô với ven biển và Hội An; đồng thời nút giao hơn 1.570 tỷ tại cầu Hòa Xuân sẽ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, hình thành trục chiến lược từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến các khu đô thị ven sông – ven biển.

Bên cạnh đường bộ, khu vực còn được quy hoạch đồng bộ với giao thông đa phương tiện: tuyến thủy trên sông Cổ Cò đang nạo vét, hai tuyến đường sắt đô thị đang nghiên cứu triển khai, và việc sở hữu 2 sân bay sau sáp nhập tạo nên hành lang kết nối đa chiều.

5-1758160110.jpg

Tiện ích giải trí, giao thông đồng bộ và mảng xanh đa chiều làm nóng đất nền Nam Hòa Xuân. (Ảnh: Ánh Dương)

Khu đô thị Nam Hòa Xuân không chỉ sở hữu hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ mà còn được cộng hưởng giá trị từ loạt tiện ích và cảnh quan mới của thành phố. Nổi bật là dự án 'Dòng sông ánh sáng' với tổng vốn 400 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư. Đơn vị dự kiến “tô điểm” không gian ven sông bằng hệ thống chiếu sáng trên các cây cầu nối Hòa Xuân với trung tâm, hình thành trục cảnh quan - ánh sáng hiện đại.

Tiện ích vui chơi giải trí, hạ tầng giao thông đồng bộ, không gian xanh đa chiều là những “điểm cộng” để đất nền Nam Hòa Xuân “nóng” trong thời gian gần đây. Khu vực này đang được xem là vùng đất lý tưởng để an dưỡng và đầu tư.

