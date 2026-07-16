Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

"Xé ngay trúng liền" ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham gia sau gần 3 tháng

20:05 16/07/2026
Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham gia và hơn 380.000 lượt trúng thưởng. Chương trình tiếp tục mang đến cơ hội nhận các giải thưởng giá trị với cách thức tham gia rõ ràng, thuận tiện cho người tiêu dùng.

Có thêm một cơ hội để hành trình mưu sinh nhẹ nhàng hơn

Với anh Hoàng Định (31 tuổi), chiếc wave cũ không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là cần câu cơm gắn bó với công việc shipper suốt hơn sáu năm qua.

Mỗi ngày, anh di chuyển khoảng 110-130 km trên nhiều cung đường tại TP.HCM. Chiếc xe đã cùng anh đi qua những ngày nắng gắt, những cơn mưa bất chợt và cả những lần dừng giữa đường vì hỏng hóc.

Có hôm đang giao hàng thì xe chết máy. Có lần khách cần gấp, tôi phải dắt xe gần cả cây số mới tìm được tiệm sửa. Đơn hàng bị hủy, còn mình mất luôn buổi chạy hôm đó, anh kể.

Trong giỏ giao hàng lúc nào cũng có vài món đồ nghề sửa xe cơ bản để chủ động xử lý những sự cố bất ngờ. Việc đổi một chiếc xe mới vẫn là điều anh phải cân nhắc khi thu nhập của hai vợ chồng còn phải lo cuộc sống tại TP.HCM và chăm sóc các con ở Đồng Tháp.

1-1784207139.jpg

Number 1 là người bạn đồng hành của nhiều người trên những hành trình mưu sinh mỗi ngày, tiếp thêm năng lượng và mang đến cơ hội nhận những giải thưởng giá trị trong hè năm nay.

Những ngày phải chạy liên tục dưới trời nắng, anh thường ghé mua một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng trước khi tiếp tục công việc. Từ thói quen ấy, anh biết đến chương trình Xé ngay trúng liền và gần như lần nào mua sản phẩm cũng dành vài phút nhập mã thử vận may.

Nếu may mắn nhận được giải thưởng lớn, tôi mong có thể đổi chiếc xe mới để chạy ổn định hơn, nhận thêm nhiều đơn hàng và không còn lo những lần xe hỏng giữa đường, anh chia sẻ.

Một lời hứa nhỏ vẫn luôn được giữ trong lòng

Với chị Minh Thư (phường Dĩ An, TP.HCM), điều khiến chị mong chờ không phải là một món đồ mới, mà là cơ hội thực hiện lời hứa đã dành cho con trai từ nhiều năm trước.

Trong căn phòng trọ nhỏ, chị vẫn giữ bức ảnh gia đình chụp trong chuyến đi biển Ninh Thuận cách đây ba năm. Mỗi lần dọn phòng, cậu con trai lại lấy tấm ảnh ra ngắm rồi hỏi:

Mẹ ơi, hè này mình đi biển nữa không?”. Chị chỉ mỉm cười: Để mẹ cố.

Sau hơn mười năm làm công nhân may, những khoản chi cho cuộc sống và việc học của con khiến chuyến đi ấy nhiều lần phải gác lại.

2-1784207141.jpg

Không chỉ giúp giải nhiệt, giảm căng thẳng, Trà Xanh Không Độ còn đang trao hàng ngàn giải thưởng giá trị và đem đến cơ hội trúng thưởng hàng trăm triệu đồng ngay trong hè này.

Sau mỗi ca làm kéo dài gần mười tiếng, chị thường mua một chai Trà Xanh Không Độ để giải khát, xua tan căng thẳng mệt mỏi trước khi trở về phòng trọ. Mỗi lần xé nhãn tham gia chương trình Xé ngay trúng liền, chị đều nghĩ biết đâu lần này mình sẽ có thêm một khoản tiền để thực hiện lời hứa với con.

Tôi từng nhận được vài lần thẻ nạp điện thoại. Giá trị không lớn nhưng vui lắm, giống như một món quà nhỏ dành cho mình, chị chia sẻ.

Với chị, điều đáng mong chờ nhất không chỉ là một giải thưởng 10 triệu hay 100 triệu đồng, mà là ngày có thể đưa con trai trở lại biển như lời hứa đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Khi một ý tưởng có thêm cơ hội đi xa hơn

Với Trà My (25 tuổi, quê An Giang), mỗi ngày cố gắng không chỉ để hoàn thành công việc hiện tại mà còn để theo đuổi mong muốn phát triển các sản phẩm đặc sản quê hương.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm, My vừa đi làm vừa bán các sản phẩm vùng Bảy Núi trên mạng xã hội. Có những tối gần nửa đêm, cô vẫn ngồi trả lời tin nhắn khách hàng, tự đóng từng đơn hàng để sáng hôm sau kịp gửi xe về các tỉnh.

Ý tưởng đã có, khách hàng cũng ngày một nhiều hơn, nhưng nguồn vốn vẫn là điều khiến cô phải tính toán trong từng bước phát triển.

Mỗi khi có khách đặt số lượng lớn, em vừa vui vì sản phẩm được quan tâm, vừa tiếc vì chưa đủ vốn để nhập thêm hàng. Có những đơn hàng em đành từ chối vì không xoay kịp tiền nhập hàng, My chia sẻ.

3-1784207141.jpg

 

Vừa thanh nhiệt cơ thể để tươi tắn mỗi ngày với Trà Dr Thanh, vừa xé nhãn tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền” để có cơ hội trúng hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị.

Trên bàn làm việc của My gần như lúc nào cũng có sẵn một chai Trà Dr Thanh. Những hôm phải xử lý nhiều đơn hàng hoặc làm việc liên tục, cô thường chọn thức uống này để thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người do áp lực, thiếu ngủ và tranh thủ nhập mã tham gia chương trình Xé ngay trúng liền.

Nếu may mắn nhận được giải thưởng lớn, em sẽ có thêm nguồn vốn để nhập hàng chủ động hơn, mở rộng sản phẩm và phát triển việc kinh doanh ổn định hơn, cô nói.

Một chai nước nhỏ, một niềm hy vọng lớn

Ba con người. Ba hoàn cảnh. Ba điều mong chờ khác nhau. Với anh Định, đó là một chiếc xe tốt hơn để tiếp tục hành trình mưu sinh. Với chị Thư, đó là cơ hội thực hiện lời hứa với con trai đã nhiều lần phải gác lại. Còn với My, đó là thêm nguồn lực để đưa một dự định còn dang dở tiến xa hơn.

Họ không quen biết nhau. Cũng không có chung một công việc hay hoàn cảnh sống. Nhưng giữa hơn 5,4 triệu lượt tham gia chương trình Xé ngay trúng liền, họ gặp nhau ở một điểm chung: trước khi nghĩ đến may mắn, họ đều đã nỗ lực mỗi ngày để theo đuổi điều mình mong mỏi.

Có lẽ vì vậy mà sau mỗi lần xé nhãn, điều người ta chờ đợi không chỉ là một phần thưởng, mà còn là hy vọng rằng một cơ hội sẽ đến đúng vào lúc mình đang cần nhất.

4-1784207127.jpg

Cách tham gia rất đơn giản giúp mọi người dễ dàng thao tác, tham gia chương trình.

Đến nay, chương trình Xé ngay trúng liền đã ghi nhận hơn 380.000 lượt trúng thưởng với các giải thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng. Chương trình cũng đã xác định 10 khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và tìm được chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng 20 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng vẫn đang chờ những chủ nhân tiếp theo trong hai buổi livestream quay số vào ngày 20/7 và 4/9 trên fanpage chính thức của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Cách tham gia rất đơn giản, người tiêu dùng chỉ cần mua sản phẩm Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 có nhãn khuyến mãi, xé nhãn lấy mã dự thưởng rồi nhập mã trên website chương trình hoặc nhắn tin đến tổng đài 6020. Kết quả được thông báo gần như ngay lập tức và người tham gia vẫn tiếp tục có cơ hội góp mặt trong các đợt quay số để nhận những giải thưởng giá trị.

Bởi đôi khi, điều người ta mong nhận được không chỉ là một phần thưởng, mà còn là cơ hội để một dự định được bắt đầu sớm hơn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Khuyến mãi hè Xé ngay trúng liền Trúng trăm triệu Trà Dr Thanh Nước tăng lực Number 1 Trà Xanh Không Độ
Cùng chủ đề
Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống Thông tin kinh doanh
Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống

Giữa ca làm tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai, chị Trần Thị Mỹ Lệ bất ngờ nhận được tin...

Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng duy nhất Thông tin kinh doanh
Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng duy nhất

Tối 14/7, tại Ballroom Ascott Tây Hồ Hà Nội, Sun Group chính thức ra mắt Sun Signature - chương trình...

OPEC Fund cấp vốn 50 triệu USD cho SeABank, thúc đẩy tài trợ doanh nghiệp nhỏ và tài chính khí hậu tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
OPEC Fund cấp vốn 50 triệu USD cho SeABank, thúc đẩy tài trợ doanh nghiệp nhỏ và tài chính khí hậu tại Việt Nam

Ngày 10/7/2026 – Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho...

Khai trương trụ sở kinh doanh tại VIFC-HCMC: Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV Thông tin kinh doanh
Khai trương trụ sở kinh doanh tại VIFC-HCMC: Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV

Ngày 10/7/2026, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) đã khai trương trụ sở kinh doanh mới tại...

Rộng rãi không gian, thoải mái trang bị, VF 8 khiến người dùng “đứng ngồi không yên” Thông tin kinh doanh
Rộng rãi không gian, thoải mái trang bị, VF 8 khiến người dùng “đứng ngồi không yên”

Không gian rộng, khoang xe yên tĩnh và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao giúp VinFast VF 8...

Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026 Thông tin kinh doanh
Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026

Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm...

Mới cập nhật
ĐỊNH DANH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN MÃ HÓA TẠI VIỆT NAM SAU LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ: NHỮNG KHOẢNG TRỐNG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

ĐỊNH DANH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN MÃ HÓA TẠI VIỆT NAM SAU LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ: NHỮNG KHOẢNG TRỐNG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

(Pháp lý). Từ năm 2025, Việt Nam bước đầu hình thành khung pháp lý cho tài sản số và thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chủ yếu tập trung vào quản lý thị trường, chưa giải quyết đầy đủ các vấn đề về quyền sở hữu, kiểm soát khóa mật mã, chuyển giao, lưu ký, thừa kế, phá sản và thi hành án.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ngay gần trung tâm TP.HCM, Vũng Tàu hút khách nhờ những trải nghiệm siêu hấp dẫn này

Ngay gần trung tâm TP.HCM, Vũng Tàu hút khách nhờ những trải nghiệm siêu hấp dẫn này

Chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 1 giờ chạy xe, Vũng Tàu hấp dẫn du khách với bãi biển trong xanh, khí hậu trong lành, nhịp sống bình yên và những trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn

13 giờ trước Thông tin cần biết

Định vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật

Định vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật

Các đại diện Bộ GD-ĐT và các chuyên gia đều cho rằng vị thế quốc tế phải là kết quả tự nhiên của một quá trình nâng cao chất lượng thực chất, chứ không phải là đích đến của một cuộc chạy đua thành tích.

13 giờ trước Thông tin cần biết

VinFuture và hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam

VinFuture và hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam

Sau hơn 5 năm hoạt động, dấu ấn của VinFuture không chỉ được đo bằng những giải thưởng đã trao, mà còn bằng những kết nối khoa học đang tiếp tục tạo ra giá trị mới cho Việt Nam. Từ các sự kiện khoa học, tọa đàm chuyên sâu, hoạt động kết nối và chương trình diễn thuyết truyền cảm hứng, nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới đã không chỉ đến Việt Nam để chia sẻ tri thức, mà còn tiếp tục đồng hành trong các dự án nghiên cứu, cố vấn khoa học, đào tạo nhân lực và tìm kiếm giải pháp cho những bài toán cụ thể của đất nước.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Capital Square Đà Nẵng: Không gian sống đa tầng, nâng tầm trải nghiệm

Capital Square Đà Nẵng: Không gian sống đa tầng, nâng tầm trải nghiệm

Không gian sống của giới tinh hoa ngày nay được định nghĩa bởi khả năng kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi giá trị đều góp phần nâng tầm chất lượng sống và gia tăng giá trị tài sản. Hội tụ vị trí trung tâm bên sông Hàn, quy hoạch đồng bộ cùng hệ tiện ích đẳng cấp, Capital Square xác lập chuẩn sống đa tầng mới tại Đà Nẵng, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu một tài sản bền vững giữa cực tăng trưởng năng động của miền Trung.

13 giờ trước Dự án - BĐS

Thanh Hóa tăng tốc phát triển, nhà phố trung tâm trong khu đô thị lớn thu hút sự quan tâm của người mua

Thanh Hóa tăng tốc phát triển, nhà phố trung tâm trong khu đô thị lớn thu hút sự quan tâm của người mua

Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, kéo theo nhu cầu về không gian sống chất lượng và mặt bằng kinh doanh tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm nằm ở vị trí trung tâm, sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm.

14 giờ trước Dự án - BĐS

Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống

Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống

Giữa ca làm tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai, chị Trần Thị Mỹ Lệ bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mại "Xé ngay trúng liền". Ban đầu nghĩ mình bị lừa, chị chỉ thực sự tin sau khi tự kiểm tra thông tin trúng thưởng trên hệ thống và được ban tổ chức xác minh theo đúng quy trình.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

14 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM

Tiến độ của các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng góp phần mở rộng không gian đô thị, đồng thời tạo điều kiện để khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM thu hút nguồn cung và nhu cầu mới.

18 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay